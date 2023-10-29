Болезнь сердца, от которой умирают дети: почему врачи пропускают кардиомиопатию и как защитить ребенка

Кардиомиопатии — стремительно прогрессирующие заболевания, которые затрагивают сердечную мышцу. По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, болезнь редкая — диагностируется у одного ребёнка из 100 тысяч. Но опасная — она приводит к развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти у детей в возрасте до 18 лет. Диагностируют ее чаще всего у детей в возрасте до одного года во время планового ЭКГ — тогда и удается обнаружить патологию.



— В большинстве случаев точная причина кардиомиопатии остается неизвестной. Болезнь может развиваться в результате генетических изменений. Ребенок может наследовать «сломанный» ген от кого-то из родственников, или же сбой происходит на этапе внутриутробного развития, — говорит Роман Иванов. — Кроме того, риск развития кардиомиопатии повышают нарушения в обмене веществ, аутоиммунные процессы, когда иммунитет по ошибке начинает атаковать ткани и органы собственного организма.

