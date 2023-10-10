«Первая мысль была: "Зачем я себя искалечила?"» Откровенный рассказ девушки о резекции желудка для похудения

Лишние килограммы для многих головная боль и повод взяться за себя. Но на что вы бы пошли ради похудения? Героиня материала наших коллег из MSK1.RU,
Отношения со своим телом и с едой у меня всегда были, мягко говоря, непростые. В детстве я недоедала: мама была занята на работе и прятала продукты от отца-алкоголика, так что недостаточно еды доставалось и мне. После развода родителей питаться я стала вдоволь, но, видимо, из-за психологической травмы начала переедать и поправляться. Тогда я не была действительно толстой, но от мамы часто слышала о том, что нужно худеть.
«Самая толстая анорексичка»
Всё началось с этих безумных диет, которые можно было найти в соцсетях. Я не разрешала себе есть больше чем на 500 килокалорий в день. Потом это переросло в булимию: я принимала слабительные, диуретики, вызывала рвоту, доводила себя до обезвоживания.
В конце концов я перешла на голодание. Я практически ничего не ела больше 20 дней, после чего мама заметила мое состояние и убедила поесть. Но ЖКТ уже разучился работать и просто не принял пищу.
Меня увезли в больницу с воспалением поджелудочной. Там мне оказали необходимую помощь, но никто и не подумал отправить меня к психотерапевту. Врачи только шутили, что я самая толстая анорексичка в палате.
В это время мой вес был в пределах 80 кг при росте 175. Я вполне неплохо выглядела, но чувствовала себя ужасно. Переехав в другой город, я попала в очень тяжелые абьюзивные отношения, месяцами не выходила из дома. Вес стал стремительно расти, достигнув вскоре своего максимума — 138 килограммов.
«Больше не могу терпеть унижения»
Те отношения уже давно позади. Я сейчас — гораздо более счастливый и состоявшийся человек, неплохо зарабатываю, живу в центре Питера. Но всё это время проблема веса не давала мне покоя. Без каких-либо диет я сбросила пару десятков килограммов, но что делать дальше — было не очень понятно, пока в «ТикТоке» я не наткнулась на рассказ девушки, участвовавшей в одном из шоу о похудении на крупном канале.
Она рассказала, что на самом деле сбросила несколько десятков килограммов не благодаря чудесным диетологам программы, а после операции по резекции желудка. И я задумалась о том, что мне тоже хотелось бы сделать такую операцию.
Окончательно это решение я приняла около полугода назад, и с тех пор начала подготовку. Очень много смотрела видео на тему. Оказывается, через такую операцию проходят многие, просто открыто это не принято обсуждать.
Подготовка к операции
Прежде чем врач одобрит операцию, нужно получить ряд справок. Начала я проходить обследования и сдавать анализы в обычной городской поликлинике, где столкнулась с каким-то ужасающим отношением. На ЭКГ мне сказали, что от пирсинга сосков у меня будет рак. В целом врачи открыто насмехались, закатывали глаза, осуждали меня за то, как я выгляжу.
В итоге я решила не страдать и обратиться в платную клинику, где встретила совсем другое отношение. Врачи очень поддержали меня, никто не выказал никакого осуждения, наоборот, все говорили, мол, я молодец, что решилась на это ради своего будущего.
Кстати, оказалось, что у меня полностью здоровый организм. Все анализы и исследования показали прекрасные результаты. Очередное подтверждение, что полный человек — не значит больной, немощный инвалид.
Еще одна важная справка, которую обязательно нужно предъявить перед операцией, — о состоянии психического здоровья. Психолог должен подтвердить, что это осознанное решение, а не плод расстройства пищевого поведения. И эту справку мне сразу не дали из-за моей истории с булимией и голоданием. Пришлось несколько месяцев посвятить психотерапии и пропить курс антидепрессантов.
В конце концов все справки были получены, а день операции назначен на конец сентября. Что забавно, на следующий день после моего 24-го дня рождения.
«Конвейер»
В больницу я приехала за день до операции. Я чувствовала поддержку друзей и не особенно волновалась. Но на следующее утро меня всё же настигла тревога. Я чуть не плакала, когда меня, голую, накрытую пеленкой, везли в операционную. Анестезиолог был последним человеком, с которым я говорила до того, как подействовал наркоз.
Очнулась я в луже крови и рвоты с ужасной болью в спине. Как ни странно, больше ничего не болело. Медсестра велела мне не засыпать. Это было тяжело, глаза закрывались сами собой.
Когда меня перевезли из реанимации в палату, к боли физической прибавилась очень тяжелая мысль: «Зачем я себя искалечила?»
То, что я видела в больнице, был настоящий конвейер. Вместе со мной в тот же день операцию делали еще четверым пациентам, за день до этого — шестерым, на следующий день — еще четверым. Почему все мы идем на это? Такие мысли мучили меня.
Но вскоре хандра начала отступать. Сонливость тоже прошла, на четвертый день я уже ходила по больнице, первой стояла в очереди за киселем. Через день-два меня выписали.
«Одного укуса теперь достаточно»
Дома мне пришлось начать привыкать к новой жизни. В первую неделю есть можно было только жидкую пищу, во вторую — уже добавлять пюреобразные продукты.
Нужно быть очень внимательной к объему пищи: насыщение наступает почти мгновенно, наесться можно даже половиной стакана воды. По старой привычке от жажды я однажды выпила целый стакан, и меня стошнило.
Тоски по вкусной еде как таковой почти нет, хотя друзья едят, и в городе часто взгляд невольно задерживается на окнах ресторанов. Однако мне хватает одного маленького укуса, чтобы есть расхотелось вообще. Это так непривычно.
Деньги, которые я раньше тратила на еду, теперь уходят на разыгравшийся шопоголизм. Я прекрасно понимаю, что это замещение, но позволяю себе пока что такие радости.
Я уже сбросила 12 килограммов. Внешне это не так заметно, но самое приятное и важное изменение произошло внутри — я научилась слышать собственное тело. До этого у меня была будто порвана с ним связь. Даже когда я сломала ногу, я не ощущала, что это моя нога, моя боль. Я думала: «Ну заживет как-нибудь». Теперь же я чувствую даже то, как вода через пищевод проходит в желудок, как он приятно наполняется. Чувствую, когда организму нужно отдохнуть, когда — подкрепиться.
Я люблю свое тело и безумно благодарна ему за то, что оно вытерпело такое плохое отношение на протяжении всех 24 лет. Впереди — только забота о себе.
Ранее мы рассказывали историю пенсионерки, которая сама похудела на 84 килограмма, и писали, как блогер скинула 110 кг и стала звездой. Она рассказала, что несколько раз чуть не умерла, а когда бывала в ресторанах, то первым делом оценивала столики и стулья — была опасность просто не влезть.