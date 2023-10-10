«Первая мысль была: "Зачем я себя искалечила?"» Откровенный рассказ девушки о резекции желудка для похудения

Отношения со своим телом и с едой у меня всегда были, мягко говоря, непростые. В детстве я недоедала: мама была занята на работе и прятала продукты от отца-алкоголика, так что недостаточно еды доставалось и мне. После развода родителей питаться я стала вдоволь, но, видимо, из-за психологической травмы начала переедать и поправляться. Тогда я не была действительно толстой, но от мамы часто слышала о том, что нужно худеть.

«Самая толстая анорексичка»

Всё началось с этих безумных диет, которые можно было найти в соцсетях. Я не разрешала себе есть больше чем на 500 килокалорий в день. Потом это переросло в булимию: я принимала слабительные, диуретики, вызывала рвоту, доводила себя до обезвоживания.