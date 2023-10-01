Вы все не так поняли: как сибиряки разочаровались в обследованиях в частных клиниках — истории неудачного опыта

Даже в частных клиниках исследования не всегда приносят людям желаемый результат. НГС собрал истории пациентов, которые заплатили за УЗИ, снимки и консультации в новосибирских клиниках, но либо получили неверные результаты и были вынуждены всё переделывать, либо их смутил порядок проведения самих процедур. Журналист НГС попросила прокомментировать независимых специалистов их прокомментировать, подробнее — в материале.
И это в «XXI веке»
Откуда спайки
11 августа жительница Новосибирска Кристина, которая перенесла кесарево сечение, побывала на приеме у гинеколога в клинике «XXI век». Девушка рассказала НГС, что гинеколог диагностировала у нее спайки и, с ее слов, назвала их давними.
— Я объяснила, что беременность была запланированной, а спаек раньше не было. (До этого) делала специальную процедуру, чтобы проверить проходимость маточных труб, и множество УЗИ. Спрашиваю у врача: «Может, спайки появились после кесарева?» А она мне: нет, мол, — говорит Кристина.
Как уверяет пациентка, гинеколог также интересовалась, были ли у нее половые инфекции, и получив ответ, что не было, переспросила: «То есть не расскажете?»
В нашем распоряжении есть копия консультативного заключения, которое гинеколог выдала Кристине. Согласно нему, она поставила ей сразу несколько диагнозов: основные — это подострый вулвовагинит, цервицит неясной этиологии, сопутствующие — состоятельный рубец на матке, хронический спаечный периметрит, периаднексит (воспаление брюшины) и аденомиоз (разновидность эндометриоза) под вопросом. Похожие диагнозы указаны и в протоколе Кристиного УЗИ, которое было выдано этим же специалистом. Его копия которого также имеется у НГС.
Другая клиника — другие результаты
Девушка усомнилась в результатах исследований, сделанных в «XXI веке», и обратилась в другую клинику— «Пасман». Там ей дали другое заключение: подострый вагинит, бесплодие сочетанного генеза, астенозооспермия, МФЯ (мультифолликулярные яичники), хронические ановуляция и хронический эндометрит, гипоплазия эндометрия. О спайках в нем не говорится.
Кристина рассказала, что в разное время писала несколько отзывов о работе «XXI века», один из них — на сайте клиники. После этого, по ее словам, ей позвонили сотрудники учреждения и попросили выслать результаты исследований, чтобы направить их на проверку в Санкт-Петербург. В WhatsApp сотрудники клиники написали девушке адрес электронной почты, на который нужно было прислать документы. Позже она сама написала в филиал, работающий в Санкт-Петербурге.
— К сожалению, никакой информации по вашему запросу у нас нет. Чтобы уточнить его статус, нужно обратиться в подразделение в Новосибирске. У нас разные юридические лица и разные базы данных, — ответили ей.
Скриншоты переписок, а также копия заключения из «Пасмана» от 20 августа имеются в распоряжении редакции.
Журналист НГС обратилась в клинику «XXI век» с просьбой прокомментировать ситуацию — там сообщили, что передали ее руководству. Также мы направили запрос в «Пасман».
Мнение врача
Акушер-гинеколог компании «Инвитро» Анна Примерова дала свою оценку того, почему могут случаться расхождения в результатах исследований.
— В гинекологии УЗ-картина зависит от дня менструального цикла. Если, допустим, женщина осмотрена с разницей в 10 дней, то и результаты могут разниться. На втором исследовании (из клиники «Пасман». — Прим. ред.) нет описания послеоперационного рубца на матке. Это вызывает вопросы, — заметила она.
Как смотрят в «Смитре»
Несколько снимков для грудничка
Еще одна жительница Новосибирска Ирина (имя изменено по просьбе героини) зимой обратилась в клинику «Смитра», чтобы ее грудному ребенку провели рентгенографию органов грудной клетки (ОГК). Малышу сделали несколько снимков. Ирину обеспокоило то, какую дозу рентгеновского обучения мог получить ее ребенок. Она предположила, что несколько снимков пришлось сделать из-за того, что в клинике нет специального оборудования, позволяющего выполнять подобные исследования для грудничков.
— «Смитра» приняла нас на рентген, но при этом не озвучила, что [нужного удерживающего] устройства у них нет, — заявила НГС сибирячка.
В клинике подтвердили информацию о нескольких снимках и о том, что у них нет удерживающих устройств для грудных детей, но при этом заверили: их отсутствие якобы не было причиной произошедшего. По версии «Смитры», снимков было несколько потому, что их делали в разных проекциях.
Исполнительный директор сети клиник «Смитра» Светлана Смиренко добавила, что снимки делают на цифровом оборудовании с минимальной дозой облучения, и процесс не представляет опасности.
— Ситуация, за комментарием по которой обратились журналисты НГС, вполне стандартная, — заметила она. — Да, действительно в феврале этого года был отзыв, на который был дан развёрнутый ответ. Эмоциональная реакция отзыва на «Флампе» понятна, поскольку каждый родитель переживает, когда ребенок болен, особенно если это малыш. Мы так же понимаем, что пациент не обладает специальными знаниями о том, сколько проекций требуется для диагностики определенных заболеваний, и о том, что при проведении любого исследования с пациентом обычно обсуждается причина обращения и просматриваются предыдущие заключения (если они есть). Поэтому наша задача в первую очередь — качественно провести диагностику и ответить на все вопросы пациента, если они возникли. Что и было сделано. Главное, диагноз поставлен верно, необходимая помощь оказана, возникшее недопонимание — это вопросы нашего личного взаимодействия с клиентом. Давать другие комментарии и выносить детали обращения пациента в клинику в публичное пространство считаем не достойным ни с позиции медицинской, ни с позиции человеческой этики.
Мама подтвердила, что снимки ребенку были сделаны в нескольких проекциях — прямой и правой боковой, но все же возразила: «Сделано было два снимка в прямой проекции вместо одного». Эту информацию подтвердить не удалось: Ирина не смогла предоставить снимки и заключение, так как документы вшиты в детскую карту.
— Я считаю, что при записи сотрудники клиники должны были предупредить, что у них отсутствует удерживающее устройство. Чтобы я могла принять решение, обладая полной информацией, — подытожила она.
Мнение врача
Василий Чащин, рентгенолог из Сибири со стажем около 40 лет, считает, что повода для беспокойства нет, ведь, как заверили в клинике, снимки ребенку делали на цифровом оборудовании. В таком случае доза облучения намного меньше, чем на обычном рентгеновском аппарате, объяснил он.
— Но есть и другой вопрос: по идее, чтобы проводить такие исследования грудным детям, все-таки следует использовать специальное оборудование. Хотя в целом получить настолько же качественный результат можно, и удерживая малыша самостоятельно, но это сложнее, — прокомментировал эксперт в беседе с НГС.
Доверяй, но проверяй
Какой рубец на самом деле
22 августа в клинике «Доверие-Мед» Кристина, на тот момент беременная, сделала УЗИ для контроля послеоперационного шва на матке. Со слов сибирячки, администраторы записали ее на исследование к специалисту, которая не должна принимать беременных. Девушка уверяет, что это стало неожиданностью и для нее, и для врача.
По словам сибирячки, врач якобы пыталась решить вопрос с администраторами, но другого специалиста для проведения процедуры не нашлось — и ей все-таки пришлось выполнить ее самостоятельно, чтобы не отказывать пациентке в помощи.
УЗИ из «Доверие-Мед», копия заключения которого есть в распоряжении НГС, показало, что толщина миометрия (мышечного слоя) в области послеоперационного рубца — 8,9 миллиметров. При этом предыдущее и последующее исследования, копии заключений которых также имеются в распоряжении редакции, показали другой результат — истончение рубца. В сентябрьском заключении из другой клиники сказано, что его толщина — лишь 1,2–1,3 миллиметра, то есть в несколько раз меньше.
— В целом большой катастрофы не произошло. Вины врача нет, она сама запаниковала, — заступилась за специалиста Кристина. — В таких вопросах важна специфика доктора-диагноста: те, кто смотрит беременных, и те, кто просто делает УЗИ, — разные специалисты. Врач это понимала, поэтому на стойке администрации сразу же пыталась решить вопрос. В ответ на это там просто развели руками. Я сама настояла на УЗИ: мол, раз уж пришла. Так что эта ситуация — и мой «прокол» тоже. УЗИ я вскоре переделала. Просто, когда на 34-й неделе идет глобальное истончение рубца, возникает много переживаний и хочется исключить риски.
НГС направил запрос в клинику «Доверие-Мед».
Мнение врача
Акушер-гинеколог компании «Инвитро» Анна Примерова подтвердила, что для осмотра беременных специалистам УЗИ нужна особая подготовка.
— И еще: во время беременности женщина обычно состоит на учёте в женской консультации, и в таком случае исследования УЗИ делаются по направлениям оттуда. В частности, согласно приказам Минздрава (№ 572Н, 1130. — Прим. ред.), на сроке 11–14 недель беременная женщина направляется в медорганизацию, где проводится комплексная диагностика нарушений развития плода, в том числе с помощью УЗИ. Его делают специалисты, прошедшие спецподготовку и имеющие на это допуск, — объяснила Анна Примерова. — На сроке 18–21 недель пациентка направляется в организацию, где проводится пренатальная диагностика. В 30–34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения женщины — и так далее.
Недавно сибирячка заявила, что частная клиника неверно обследовала ее маму — женщину вернули 1,5 тысячи за КТ.