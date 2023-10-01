Вы все не так поняли: как сибиряки разочаровались в обследованиях в частных клиниках — истории неудачного опыта

В клинике подтвердили информацию о нескольких снимках и о том, что у них нет удерживающих устройств для грудных детей, но при этом заверили: их отсутствие якобы не было причиной произошедшего. По версии «Смитры», снимков было несколько потому, что их делали в разных проекциях.



Исполнительный директор сети клиник «Смитра» Светлана Смиренко добавила, что снимки делают на цифровом оборудовании с минимальной дозой облучения, и процесс не представляет опасности.



— Ситуация, за комментарием по которой обратились журналисты НГС, вполне стандартная, — заметила она. — Да, действительно в феврале этого года был отзыв, на который был дан развёрнутый ответ. Эмоциональная реакция отзыва на «Флампе» понятна, поскольку каждый родитель переживает, когда ребенок болен, особенно если это малыш. Мы так же понимаем, что пациент не обладает специальными знаниями о том, сколько проекций требуется для диагностики определенных заболеваний, и о том, что при проведении любого исследования с пациентом обычно обсуждается причина обращения и просматриваются предыдущие заключения (если они есть). Поэтому наша задача в первую очередь — качественно провести диагностику и ответить на все вопросы пациента, если они возникли. Что и было сделано. Главное, диагноз поставлен верно, необходимая помощь оказана, возникшее недопонимание — это вопросы нашего личного взаимодействия с клиентом. Давать другие комментарии и выносить детали обращения пациента в клинику в публичное пространство считаем не достойным ни с позиции медицинской, ни с позиции человеческой этики.