«Уже есть посетители»: новый вытрезвитель открыли в Новосибирске

В Новосибирске открылся вытрезвитель. Он начал работу в Первомайском районе.
Объект построили по федеральной программе.
— У нас начал работать вытрезвитель. После долгого перерыва объект начал работать в Первомайском районе. Уже есть (как назвать?) - посетители или пациенты. Набираемся вновь этого опыта, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 11 сентября.
На строительство вытрезвителя выделили около 30 миллионов рублей, работы планировали закончить в марте 2023 года. Ожидается, что в год он будет обслуживать 7000 человек.