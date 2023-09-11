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«Уже есть посетители»: новый вытрезвитель открыли в Новосибирске

Он начал работу в Первомайском районе

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На строительство потратили около 30 миллионов. На изображении - дизайн-проект

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В Новосибирске открылся вытрезвитель. Он начал работу в Первомайском районе.

Объект построили по федеральной программе.

— У нас начал работать вытрезвитель. После долгого перерыва объект начал работать в Первомайском районе. Уже есть (как назвать?) - посетители или пациенты. Набираемся вновь этого опыта, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 11 сентября.

На строительство вытрезвителя выделили около 30 миллионов рублей, работы планировали закончить в марте 2023 года. Ожидается, что в год он будет обслуживать 7000 человек.

ВытрезвительАнатолий ЛокотьСтроительствоПервомайский район
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