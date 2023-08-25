В Новосибирской области начали прививать от гриппа — где поставить вакцину

В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить около 1 млн 700 сибиряков.
— В 2023 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области — 1 миллион 677 тысяч человек, — сообщили в Минздраве.
Как уточнили в министерстве, вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, а также мобильными бригадами.
— В регион уже поступило
В Минздраве отметили, что уже привито
Ранее в Новосибирской области прошла кампания по внеплановой вакцинации против кори. По данным регионального Минздрава, в НСО зафиксировано 11 очагов заболевания корью.