В Новосибирской области начали прививать от гриппа — где поставить вакцину

В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить около 1 млн 700 сибиряков.



— В 2023 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области — 1 миллион 677 тысяч человек, — сообщили в Минздраве.

