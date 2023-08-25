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В Новосибирской области начали прививать от гриппа — где поставить вакцину

В регионе вакцинировались уже более 45 тысяч сибиряков

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В регион уже поступило 571 780 доз вакцин

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В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. В этом году Минздрав НСО планирует привить около 1 млн 700 сибиряков.

— В 2023 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области — 1 миллион 677 тысяч человек, — сообщили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, а также мобильными бригадами.

— В регион уже поступило 571 780 доз вакцин российского производства: «Совигрипп» предназначен для взрослых, «Ультрикс Квадри» — для детей. Вакцина распределена во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию, — пояснили в министерстве.

В Минздраве отметили, что уже привито 45 130 человек, в том числе 5799 детей.

Ранее в Новосибирской области прошла кампания по внеплановой вакцинации против кори. По данным регионального Минздрава, в НСО зафиксировано 11 очагов заболевания корью.

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ГриппВакцинацияНовосибирская область
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