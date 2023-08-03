Говорят, что с сентября медпомощь в России станет платной. Это правда?

В начале августа ряд СМИ опубликовал тревожную новость, которая немедленно разлетелась по соцсетям и каналам в телеграме: медицинские услуги скоро станут платными. Уточнялось, что не все, а некоторые: их список опубликован в новом постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 сентября. Мы изучили документ и поговорили с юристами, чтобы разобраться, что изменится на самом деле.
Постановление правительства, о котором идет речь, было подписано и опубликовано еще в мае этого года. Документ приходит на смену действующему до конца августа постановлению 2012 года, согласно которому медицинские организации предоставляют платные медицинские услуги сейчас. В действующем постановлении список платных услуг тоже есть.
— По сути новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность в том числе заключать договор и подписывать документы дистанционно, — говорит медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов. — А так правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется.
Установленные новым постановлением правила предполагают, что платно могут оказывать медпомощь иностранцам или лицам без гражданства, а также людям, у которых нет полиса ОМС. За деньги медорганизация может предложить установить индивидуальный пост медсестры, чтобы она круглосуточно находилась рядом и выполняла все нужные процедуры (иногда это необходимо по медпоказаниям — тогда это должно быть бесплатно), анонимное лечение.
— Правда, насчет анонимности есть некое противоречие с точки зрения закона: платные услуги оказываются в рамках гражданских отношений, а в гражданские отношения вступают определенные лица под своим именем и фамилией, — говорит юрист Алексей Панов.
И еще одна деталь: не при всех болезнях можно сохранять инкогнито. Есть значимые инфекционные заболевания, которые нельзя пролечить анонимно (например чума или сибирская язва).
— Список назначаемых врачом бесплатных услуг остался прежним, кроме этого постановлением установлен исчерпывающий перечень случаев, когда в рамках программы государственных гарантий или территориальной программы госгарантий организации вправе оказывать пациентам платные услуги, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Артём Шаранов. — Все услуги также будут оказываться согласно медицинскому полису. Теперь в случае предоставления платной медицинской услуги больница должна изложить пациенту в доступной форме, что относится к бесплатным, а за что ему придется доплатить.
В Минздраве тоже заверили, что никакие бесплатные услуги не перейдут в категорию платных.
— Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ, — цитирует «Интерфакс» помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Постановления с правилами периодически обновляются с тех пор, как платные медицинские услуги официально появились. До действующего сейчас постановления применялся аналогичный документ, принятый в 1996 году.