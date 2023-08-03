Говорят, что с сентября медпомощь в России станет платной. Это правда?

— По сути новое постановление дублирует то, которое действовало в предыдущие годы, но дает возможность в том числе заключать договор и подписывать документы дистанционно, — говорит медицинский юрист, управляющий ООО «Центр медицинского права» Алексей Панов. — А так правила те же: сначала информируем о бесплатности медицинских услуг, а потом только оказываем платные. Перечень таких услуг тот же, что был в предыдущем постановлении, на мой взгляд, ничего не меняется.

