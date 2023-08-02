«Боюсь уснуть и не услышать, как ребенок умрет»: крик о помощи матери двухлетней дочки, ждущей ремонта аппарата ИВЛ

Раньше мы могли выходить на прогулки и спокойно купаться по 40 минут. Работы аккумулятора хватало на четыре часа. Это время дарило нам свободу в передвижениях и действиях. Сейчас же, чтобы искупать Роксалану в такую жару, мне приходится просить свою десятилетнюю дочь идти вместе с нами в ванную и качать мешок амбу — аппарат для ручной вентиляции легких. Это очень тяжело, ребенок быстро устает. Мы с трудом успеваем ополоснуть малышку и снова бежим к розетке.



Ручная помпа — наша единственная подстраховка. В случае экстренного отключения электричества мне нужно хвататься за нее и срочно вызывать скорую, которая заберет ребенка в реанимацию. В таких условиях я стала бояться спать. Когда аккумулятор был исправен, аппарат громко оповещал о том, что у него пропало питание от сети и продолжал еще несколько часов работать.