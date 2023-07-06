Будут болеть голова и спина. Врач рассказал, какая летняя обувь самая вредная

Что не так с шлепанцами

— Шлепанцы, как и любимые многими сланцы, или вьетнамки, совершенно не подходят для прогулок и длительной ходьбы, — говорит врач. — Как и в обычных тапочках, в такой обуви желательно передвигаться не дальше чем на 100 метров в бане, аквапарке или на пляже. Для таких целей это самый лучший вариант. Но для дальней ходьбы шлепанцы не годятся.

Стопа в шлепанцах работает не так, как должна, ведь, чтобы удерживать эту обувь на ноге, мы постоянно чуть-чуть сгибаем пальцы.



— Из-за постоянного напряжения и отсутствия отдыха мышцы стопы перенапрягаются, это напряжение переходит на голени, бедра, поясницу, шею, — объясняет врач-остеопат. — Под конец дня, вернувшись домой или в номер отеля, человек может испытывать боль в спине, головную боль. В мышцах голени скапливаются продукты обмена и вызывают болезненность.