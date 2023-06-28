Неизвестные меценаты покупают квартиру ставшему инвалидом после ранения на СВО выпускнику детдома

В марте наши коллеги из E1.RU рассказывали историю выпускников детдома в Свердловской области, братьев-близнецов Вити и Семена. Их мать лишили родительских прав. После выхода из детского дома ребята оказались на улице. Муниципальная квартира, где они были прописаны, была непригодна для проживания. Не было стекол в окнах, сантехники, а из-за долгов, накопленных матерью, коммунальщики отключили электричество. Парни несколько лет жили на работе, потом снимали жилье. Витя попал на СВО как мобилизованный. Его тяжело ранило осколком. Чтобы сохранить жизнь, при операции бойцу пришлось удалить часть черепа.
Несколько месяцев парня спасали в реанимации московского госпиталя Бурденко. Как только стало возможно, Виктора перевезли домой, в екатеринбургский военный госпиталь. Его брат-близнец Семен сейчас почти постоянно находится рядом в палате. Ухаживает: кормит, обрабатывает пролежни, которые образовались после месяцев лежания в реанимации. Еще два месяца назад врачи прогнозировали, что парень останется в вегетативном состоянии или максимум, что сможет, — это поворачивать голову и шевелить руками.
Но самые тяжелые опасения все-таки не сбылись: Витя потихоньку начал восстанавливаться.
— Понимает речь, испытывает эмоции: радуется, переживает, — рассказывает нам Семен Баутин. — А самое главное — он заговорил. Первое слово, которое он произнес — «Сёма», обратился ко мне. А через несколько дней выдал целое предложение: «Сема, хочу картошечки». Сейчас говорит, но не всё разборчиво. Видимо, все-таки пострадал речевой центр. Надо будет заниматься, восстанавливать. На днях будем сажать в коляску.
Кроме брата, Витю навещают друзья и сестры. Они тоже росли в детском доме, но отдельно от братьев: вопреки закону, детей разлучили.
Семен рассказывает:
— И представляете, по какой-то иронии судьбы оказалось, что наша мать работает в этом же госпитале, где сейчас лежит Витя. Санитаркой или уборщицей, точно не знаю. Узнал это от сестер, они с ней общаются. Я ее ни разу не видел, к брату в палату она не заходила. Может, и зашла бы, но я передал через сестер, чтобы пока не тревожила его. У меня нет по отношению к ней ни злости, ни ожесточения. Если захочет, я готов к общению с ней, просто сейчас не знаю, как Витя на нее отреагирует, за его эмоциональное состояние боюсь, нервничать ему не надо. Также узнал от сестер, что она очень переживает из-за всего, что случилось, и за Витю болеет. Передавала им деньги, чтобы купили что-то для него.
Сейчас Виктора готовят к выписке из госпиталя. Там оказали всю нужную помощь, а теперь предстоит долгая реабилитация.
Распутали клубок проблем
История братьев, когда мы ее только рассказали, выглядела целым клубком проблем, который, казалось, невозможно распутать.
Прежде всего Семену некуда было везти лежачего брата после выписки. Та муниципальная квартира, где они были прописаны, была всё такой же запущенной, без полов, коммуникаций, газа и света. Долг за коммуналку составлял два миллиона рублей, притом что в квартире никто не жил. Прописано там было семь человек, счетчиков не было, квартплату начисляли по нормативам — в том числе и за отключенное электричество.
Кроме того, у Виктора были судебные долги по нескольким кредитам — почти на миллион рублей. А еще все его документы были потеряны.
Но сейчас всё потихоньку разрешается. Суд постановил списать с Виктора все долги по кредитам. По закону бойцы СВО, получившие военную травму и ставшие инвалидами первой группы, через суд освобождаются от долгов. Также прекращаются исполнительные производства.
Коммунальный долг в два миллиона за муниципальную квартиру закрыли благотворители. Узнав эту драматическую историю, они захотели помочь не только братьям, но и их сестрам. Те тоже пострадали: выйдя из детского дома, девушки также оказались заложниками огромного долга.
Сейчас квартира без долгов, все прописанные там родственники смогут наконец договориться — например, приватизировать жилье, разделить его по долям и продать.
Но Виктор после выписки в ту квартиру не поедет. Условия там все-таки непригодны для жизни даже обычного человека, а тем более для тяжелого инвалида.
После огласки истории депутат Госдумы Жанна Рябцева пообещала: вопрос с жильем будет решен. Семен говорит, что все эти месяцы депутат или ее помощники действительно были на связи, сами звонили, курировали все вопросы — и с получением документов, и с судами, и с врачебными комиссиями.
И насчет жилья всё действительно разрешилось. Ориентировочно в августе братья переезжают в новую квартиру, в современном доме с пандусами и большим лифтом. Ее покупку оплачивают меценаты, они пожелали остаться неизвестными.
Виктор сейчас не может жить самостоятельно, его признали недееспособным, так что ухаживать за ним будет Семен — суд назначил его пожизненным опекуном.
— Но как только Витя восстановится, мы через суд вернем дееспособность, — говорит брат. — Я очень хочу и надеюсь, что он вернется к полноценной жизни, насколько это возможно.
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