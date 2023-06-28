Неизвестные меценаты покупают квартиру ставшему инвалидом после ранения на СВО выпускнику детдома

Сейчас Виктора готовят к выписке из госпиталя. Там оказали всю нужную помощь, а теперь предстоит долгая реабилитация.



Распутали клубок проблем

История братьев, когда мы ее только рассказали, выглядела целым клубком проблем, который, казалось, невозможно распутать.



Прежде всего Семену некуда было везти лежачего брата после выписки. Та муниципальная квартира, где они были прописаны, была всё такой же запущенной, без полов, коммуникаций, газа и света. Долг за коммуналку составлял два миллиона рублей, притом что в квартире никто не жил. Прописано там было семь человек, счетчиков не было, квартплату начисляли по нормативам — в том числе и за отключенное электричество.

