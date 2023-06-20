Без кишок и компенсаций: история сержанта, уволенного после боевого ранения. Он поправился на 80 кило

Артем после школы пошел в колледж — на менеджера по рекламе. Но учеба не задалась, поэтому Колесников окончил колледж кое-как и в профессии себя не нашел. После выпуска работал охранником в клубе — парнем-то всегда был крепким. Потом ему пришла повестка. Артем признаётся, что в армию никогда не стремился, хотя и вырос в семье бывшего военного. Его отчим — старший прапорщик.



— У меня был период с 14 лет, когда думал, что никогда не буду военным, а когда пошел на срочку, то понял, что это мое, — говорит Колесников. — Зря время только потерял, мог бы сразу пойти служить в 18.

