«Приложение к кошельку на ножках»: почему (некоторые) мужчины не любят накачанные губы у женщин

«Как в мультике из детства»

Некоторые мужчины, например, не могут понять, откуда у девушек деньги на увеличение губ. В среднем в клиниках стартовая цена на процедуру колеблется от 6000 до 16 000 рублей.



Мужчин возмущает и то, что девушки не хотят подстраиваться под идеалы, которые диктует патриархат, но при этом следуют веяниям моды. А они иногда вызывают крайне спорные эмоции.



— Эти губы, вытянутые, распухшие, словно пораженные какой-то глянцево-пластиковой заразой, откровенно пугают и шокируют, — считает читатель V1.RU Константин Завриков. — Единственное, они вызывают острое чувство ностальгии. Порой с таким теплом в душе смотришь на девушку-губоносителя, улыбаешься, задумываешься, и память сразу уносит далеко-далеко. Начало 90-х, воскресенье, 18:00. Мультфильм «Утиные истории», где главные герои были вот с такими же огромными красными клювами, что и милая девчушка напротив. Но они-то были мультипликационными и давно, а она живая и сейчас! За что с ней так обошлись мать-природа и косметолог? Но ведь она их зачем-то носит и гордится. Наверное. Это же практически как накладные ногти, в которых ни посуду не помыть, ни в носу почесать.