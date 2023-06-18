«Приложение к кошельку на ножках»: почему (некоторые) мужчины не любят накачанные губы у женщин

Немало мужчин при виде девушки с накачанными губами оказываются в плену стереотипа. Мол, сделала губы — ищет «папика», чтобы устроить свою жизнь, такую же силиконовую, как и губы. Однако далеко не всегда женщины идут на достаточно болезненные процедуры ради того, чтобы понравиться абстрактному «кошельку на ножках». Наши волгоградские коллеги из V1.RU поговорили с психологом, пластическим хирургом и бизнес-коучем о том, что кроется за желанием иметь «утиные» губы.
«Как в мультике из детства»
Некоторые мужчины, например, не могут понять, откуда у девушек деньги на увеличение губ. В среднем в клиниках стартовая цена на процедуру колеблется от 6000 до
Мужчин возмущает и то, что девушки не хотят подстраиваться под идеалы, которые диктует патриархат, но при этом следуют веяниям моды. А они иногда вызывают крайне спорные эмоции.
— Эти губы, вытянутые, распухшие, словно пораженные какой-то глянцево-пластиковой заразой, откровенно пугают и шокируют, — считает читатель V1.RU Константин Завриков. — Единственное, они вызывают острое чувство ностальгии. Порой с таким теплом в душе смотришь на девушку-губоносителя, улыбаешься, задумываешься, и память сразу уносит далеко-далеко. Начало 90-х, воскресенье, 18:00. Мультфильм «Утиные истории», где главные герои были вот с такими же огромными красными клювами, что и милая девчушка напротив. Но они-то были мультипликационными и давно, а она живая и сейчас! За что с ней так обошлись мать-природа и косметолог? Но ведь она их зачем-то носит и гордится. Наверное. Это же практически как накладные ногти, в которых ни посуду не помыть, ни в носу почесать.
Однако сами девушки не понимают, из-за чего взъелись мужчины. Некоторые, например, делают себе губы исключительно по эстетическим причинам. Волгоградка Кристина сделала себе губы для того, чтобы люди не думали, что у нее вечно недовольное лицо.
— Я убрала асимметрию и увеличила верхнюю губу, так как от природы у меня почти что не было ее. Контурная пластика губ изменила это, дополнила мой образ и сделала его более изящным, — объясняет девушка. — На поведение это никак не повлияло, наоборот, захотелось больше улыбаться, чтоб все видели, какие у меня губы. Муж, правда, первое время смеялся и обзывал. Но через некоторое время стал говорить, что они мне очень идут и лицо стало намного гармоничнее. Однако бабушка до сих пор не понимает, зачем я испортила свою красоту, данную природой.
Первые пару дней после процедуры губы у Кристины болели и было очень дискомфортно. Но после отек спал, чувствительность осталось прежней, а ее муж говорит, что такие губы прикольнее целовать.
Не возвращают губы обратно
Девушки делают губы, чтобы быть более привлекательными, уверенными в себе, выглядеть красивее — именно по этим причинам они ложатся под шприцы косметологов.
— Когда губы более наполнены, это выглядит сексуально и молодо, если накачаны в меру, — уточняет пластический хирург и косметолог Игорь Романов. — Возрастной признак — это уменьшение губ, которое можно скорректировать. Конечно, девушки увеличивают губы и для того, чтобы привлекать внимание общества. Своего рода элемент самоутверждения.
Накачанные губы не могут взорваться. Вернуть губам прежний вид можно, только растворив гиалуроновую кислоту. Процедура очень быстрая, но очереди из девушек, которые хотят вернуть себе натуральную красоту, ни в одной клинике не наблюдается. Наоборот, девушки возвращаются и подкалывают себе губы раз в год, чтобы результат не уходил. Несмотря на то что это самая болезненная из всех косметологических процедур.
— Девушки останавливаются в подкалывании губ, когда их устраивает результат. В основном все хотят получить естественный результат, с умеренным объемом. Причина увеличения губ может быть разной: выраженная асимметрия губ, которая смущает человека; возрастные изменения, когда с возрастом губы теряют объем, или посттравматические истории, когда на губах есть рубцы после укуса или удара, — объясняет Игорь Романов. — Не могут остановиться только девушки с широкими набитыми бровями, огромными наращенными ресницами и волосами. Они чаще хотят губы побольше, но таких очень мало. Это в основном опытные люди, которые давно на этом сидят и уже и не видят себя по-другому.
Внешность не влияет на характер
Мужчины в современном обществе до сих пор думают, что девушки накачивают губы ради них. Но, с другой стороны, непонятен один факт: мужчинам не нравятся накачанные губы, но девушки всё равно это делают. Зачем?
— Не все, но есть люди, которые думают, что остальные меняются ради них. Мышлению человека свойственно воспринимать события как связанные с личностью мыслящего. Способность разделять мысли и события развивается через семью, образование личный опыт, иногда ее может недоставать, — объясняет клинический психолог и психотерапевт Сергей Никитенко.
Психолог убежден, что характер — это неизменные черты личности человека. Поэтому невозможно повлиять на характер уколами губ. Нет такого, что вместе с косметологической процедурой выдается разрешение на стервозность.
— Мы не можем изменить всё в нашем теле и психике, но есть часть, поддающаяся вмешательству. Поэтому внешние изменения могут стать источником новых ощущений и мыслей, но поменяется ли человек в контакте с другими — зависит не от модификаций, — объясняет Сергей Никитенко. — Люди хотят изменить свое тело, отталкиваясь от представлений о том, как выглядеть «нужно» или каким быть «правильно». Это продукт социального опыта человека, который, в свою очередь, совокупность полезных и не очень идей о внешности и личности. Например, мужчины должны быть сильными, а женщины стройными и с губами. Несоответствие идеям приводит к внутреннему конфликту и к непринятию себя. Изменение внешности похоже на попытку этот конфликт разрешить.
Инвестиция в губы
Бизнес-коуч Артем Богач не рекомендует инвестировать в плохих косметологов, чтобы не разочароваться в итоге:
— Инвестировать в себя стоит: во внешность, в развитие, в интеллект и, конечно, в тело и лицо, — советует опытный инвестор. — Но вопрос накачанных губ — сама по себе инвестиция спорная. Также как спорная для женской красоты, я мало видел удавшихся накачанных губ. Часто девушки себя этим уродуют, так как видно, что губы сделанные — это некрасиво. В итоге это потеря денег, настроения и природной красоты, которая была.