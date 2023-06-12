«Это случилось как-то внезапно». Переболевшие то ли ковидом, то ли ОРВИ рассказали о новой бесящей побочке

Давно уже сняты все
— Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Еще больше болеют гриппом и ОРВИ — более 400 случаев заболевания за неделю. Не исключено, что в этом списке немало и заболевших коронавирусом.
— Мне терапевт в поликлинике сказала: «Да незачем сдавать тест на COVID», написала, что у меня ОРВИ, и выписала лекарств, — рассказала москвичка Вероника Никулина.
Девушка уточнила, что болезнь у нее начиналась и правда как обычная простуда. Но в течение первого дня появились ужасная ломота в теле, озноб и резко подскочила температура до 38,8 градуса.
— Состояние менялось волнами. То температуришь и ломит поясницу, то ты резко весь мокрый до такой степени, что даже диван под тобой становится влажным, — рассказала она.
На второй день у девушки начался насморк и запахи немного притупились, но не пропали, как при коронавирусе.
— Болезнь прошла за пять дней, но потом я стала сильно чувствовать запахи, — поделилась своими наблюдениями Вероника Никулина. — Сильно обострились запахи людей и помоек, как бы это смешно ни звучало. Это произошло как-то внезапно, как только я поправилась.
— Был случай в автобусе, — добавила девушка. — Я ехала в автобусе, и внутри был человек бомжатного вида. Соответственно, пах он плохо. Если быть точнее, то мочой. Я сменила три места в автобусе и в итоге вышла через две остановки, потому что от запаха у меня начало давить виски.
О похожих симптомах рассказала и екатеринбурженка Марина Козлова. Болезнь у нее тоже прошла быстро — за четыре дня.
— Переломало меня с дикой температурой, безумной болью в суставах да еще внезапно вылезшим стоматитом, потением в три ведра и ознобом как в ядерную зиму, — рассказала она. — А потом — резко стало всё нормально. Но обоняние обострилось.
— На днях чуть не рехнулась в кофейне от запаха мужского пота, которым пропитался диван, — добавила девушка. — Свой собственный запах после сна ощущаю как газовую камеру. В офисе через пять этажей сверху я слышу запах лака, а снизу — запах свежего хлеба. Надо ли уточнять, что все парфюмы теперь вызывают реальный рвотный рефлекс?
Медики говорят, что массовых всплесков жалоб от пациентов на повышенное обоняние они не заметили. По крайней мере пока.
— Последние варианты коронавируса, которые циркулируют в разных странах, указывают, что идет возобновление симптоматики с потерей обоняния, — рассказал MSK1.RU эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. — Большая часть респираторных вирусов все-таки поражает слизистую верхних дыхательных путей. А это сопряжено с ухудшением обоняния.
— При гриппе такое бывает, при бешенстве и клещевом энцефалите, — добавил Соловьев. — Причина — повреждение нервной системы уже, а не верхних дыхательных путей.
Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тысяч человек. В начале мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для