«Это случилось как-то внезапно». Переболевшие то ли ковидом, то ли ОРВИ рассказали о новой бесящей побочке

— Состояние менялось волнами. То температуришь и ломит поясницу, то ты резко весь мокрый до такой степени, что даже диван под тобой становится влажным, — рассказала она.



На второй день у девушки начался насморк и запахи немного притупились, но не пропали, как при коронавирусе.



— Болезнь прошла за пять дней, но потом я стала сильно чувствовать запахи, — поделилась своими наблюдениями Вероника Никулина. — Сильно обострились запахи людей и помоек, как бы это смешно ни звучало. Это произошло как-то внезапно, как только я поправилась.