Спортивный врач рассказал, можно ли похудеть за две недели без вреда для здоровья

До отпуска осталось несколько недель? Отлично! Можно быстренько сесть на диету или купить абонемент в спортзал и пропадать там — и вуаля, прошлогодние купальники сядут без проблем.
Не надо так делать. Врачи предупреждают: потеря веса за короткий промежуток времени, особенно если речь идет не об одном-двух килограммах, может обернуться серьезными проблемами.
О том, сколько килограммов в месяц можно сбросить без вреда для организма, почему не работают диеты и к чему приводят усиленные тренировки, «Доктору Питеру» рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.
Некоторые ошибки опасны для здоровья
Похудеть за две недели до отпуска или важного мероприятия теоретически возможно, но с серьезными оговорками.
Во-первых, значение имеет то, сколько лишних килограммов планирует сбросить человек.
Во-вторых, какими методами он собирается пользоваться. По словам диетолога, в борьбе с лишним весом люди часто допускают ошибки, некоторые из которых опасны для здоровья.
Поэтому перед тем, как худеть по любому из методов, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать программу борьбы с лишним весом так, чтобы это не нанесло вреда вашему организму.
Отказ от еды — не выход
Один из самых вредных способов похудеть — отказ от еды. Вес действительно уходит, когда человек тратит энергии больше, чем получает с пищей. Создается дефицит, благодаря которому организм начинает сжигать жир. Но при этом в равной степени теряется и мышечная масса.
— Максимальный дефицит калорий, который можно допустить без ущерба для здоровья, — 400–500 ккал. Представим, что обычно человек каждый день съедает 2000 ккал. Чтобы вес начал падать, нужно снизить энергетическую ценность суточного рациона до 1500 ккал. Конечно, всё индивидуально и зависит от стартового веса. Например, если речь идет о снижении, скажем, с 53 до 52 кг, то достаточно будет дефицита в 100–150 ккал. Если игнорировать эти ограничения, похудение может негативно сказаться на состоянии сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, — объясняет Антон Брыкин.
Выстраиваем здоровую систему
— Снижать калорийность правильнее не за счет жесткой диеты, а выстраивая здоровую систему питания. Разгрузочные дни и длительные периоды голодания замедляют процесс снижения веса. Более того, они могут привести к «эффекту йо-йо» — когда после экстремального похудения человек обратно набирает вес. Иногда в итоге он становится даже больше, чем до диеты. Так организм пытается восполнить внезапные потери и запастись жиром на случай, если снова придется голодать, — говорит диетолог.
Чтобы этого не произошло, врач советует следить за балансом жиров, белков и углеводов. Можно пользоваться правилом «здоровой тарелки». Нужно взять круглую тарелку, диаметр которой равен длине ладони, и каждый прием пищи планировать свое меню следующим образом: половину тарелки занимают овощи, четверть — белковые продукты, рыба или мясо, а оставшееся место — зерновые. Такой рацион обеспечит организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой — грубыми волокнами, которые нужны для нормального пищеварения.
Важные моменты
Кроме того, важно соблюдать питьевой режим: вода способствует поддержанию нормальной скорости обмена веществ.
— Чтобы похудение было эффективным, важно ложиться не позднее 23:00 и спать не меньше 7–8 часов. Именно ночью вырабатываются гормоны, которые способствуют снижению веса за счет липолиза — сжигания жировой ткани, — добавляет специалист.
Не стоит изнурять себя тренировками
Еще одна распространенная ошибка худеющих — усиленные тренировки на пределе возможностей. Такая тактика обычно имеет обратный эффект: развивается перетренированность. Человек устает, теряет результаты. В итоге вес снижается медленнее. Для поддержания формы достаточно заниматься в зале три раза в неделю и ежедневно поддерживать физическую активность: почаще ходить пешком, стараться не пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице, найти подвижные занятия по душе — это могут быть танцы, велопрогулки, йога, советует спортивный диетолог.
Продуманный рацион, режим питания, сон и разумный подход к тренировкам — вот секреты похудения без вреда для здоровья. Оптимальная динамика снижения веса — 8–9 кг в месяц для мужчин и 5–6 кг для женщин. Это если речь идет о значительной потере веса — например, нужно избавиться от 30 кг и больше. Во всех остальных случаях безопасно худеть на 3–4 кг в месяц. То есть в среднем не больше 1–2 кг в неделю, — резюмирует врач.
Причины, по которым никак не удается сбросить лишний вес
Также стоит пересмотреть свои привычки. Какие из них мешают нам стать стройнее, рассказала эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровая.
Нет завтрака, или он неполноценный
«Завтрак — съешь сам» — гласит поговорка, а еще «натощак и песня не поется». Вариантов, которые возносят завтрак, предостаточно. Хотя он в лидерах среди приемов пищи, от которой мы отказываемся. Или же заменяем его на чашку кофе с бутербродом на бегу.
— Когда мы пропускаем завтрак, то это означает, что организм испытывает голод, дефицит питательных веществ, который он всё равно доберет в течение основных приемов пищи, — предупреждает эндокринолог. — Если у вас нет завтрака, то, скорее всего, у вас будет более насыщенный ужин или усиленное чувство голода под вечер.
Это приведет к тому, что вы съедите больше, чем потребуется. Или не сможете уснуть.
Начинаете день со сладкого
Стоит сократить до минимума количество сахара в вашей жизни.
— Десерты, выпечка, конфеты не несут никакой пищевой ценности, поэтому вы быстрее проголодаетесь и больше съедите в следующий прием пищи, — говорит врач.
Высокий уровень стресса
Если в данный момент вами управляет кортизол, любая диета пойдет насмарку. Вначале нужно успокоиться, прийти в себя, а уж после следить за своим весом.
Еще 6 причин, по которым мы никак не можем сбросить лишний вес, читайте здесь.