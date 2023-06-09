Спортивный врач рассказал, можно ли похудеть за две недели без вреда для здоровья

Во-первых, значение имеет то, сколько лишних килограммов планирует сбросить человек.



Во-вторых, какими методами он собирается пользоваться. По словам диетолога, в борьбе с лишним весом люди часто допускают ошибки, некоторые из которых опасны для здоровья.



Поэтому перед тем, как худеть по любому из методов, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать программу борьбы с лишним весом так, чтобы это не нанесло вреда вашему организму.



Отказ от еды — не выход

Один из самых вредных способов похудеть — отказ от еды. Вес действительно уходит, когда человек тратит энергии больше, чем получает с пищей. Создается дефицит, благодаря которому организм начинает сжигать жир. Но при этом в равной степени теряется и мышечная масса.

