«Можно перепутать с нормой». Кардиолог назвала главную ошибку в измерении давления после 45 лет

При поликлиниках есть школы для пациентов, страдающих гипертонией. Там учат лечиться осознанно. Пациенты понимают, что при гипертонии не бывает курсов лечения, терапия уже пожизненная.



Вовремя определить гипертонию помогают медосмотры и диспансеризация при поликлиниках.



— На диспансеризации гипертонию выявляют достаточно часто, а после 60 лет практически каждый второй пациент страдает этим заболеванием, — говорит кардиолог.

