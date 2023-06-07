«Можно перепутать с нормой». Кардиолог назвала главную ошибку в измерении давления после 45 лет

Нельзя поставить гипертоническую болезнь, лишь один раз измерив давление. Чтобы облегчить диагностику, нужно вести специальный дневник, а главное, мерить давление правильно. Кардиолог рассказала, что может пойти не так в этой простой, казалось бы, процедуре.
Не так страшна гипертония, как ее последствия — инфаркт или инсульт с последующей инвалидностью или летальным исходом. В нашей стране сейчас делается многое, чтобы предупредить развитие болезни.
— Большая роль отводится амбулаторному звену, которое должно заниматься первичной профилактикой, — рассказала «Доктору Питеру» кардиолог Городской поликлиники
При поликлиниках есть школы для пациентов, страдающих гипертонией. Там учат лечиться осознанно. Пациенты понимают, что при гипертонии не бывает курсов лечения, терапия уже пожизненная.
Вовремя определить гипертонию помогают медосмотры и диспансеризация при поликлиниках.
— На диспансеризации гипертонию выявляют достаточно часто, а после 60 лет практически каждый второй пациент страдает этим заболеванием, — говорит кардиолог.
На диспансеризации пациента сначала осматривает терапевт. Он же занимается начальными степенями гипертонии — записываться к кардиологу при первых жалобах на давление необязательно. На приеме терапевт обязательно измеряет АД. Если давление
Однако есть особо тревожные пациенты, которые сразу настроены на негативный результат. Чтобы исключить волнение и психосоматику, для более верных результатов давление нужно измерять по следующей методике:
- Накладываем манжету и кладем руку на уровне груди.
- Ждем от 1 до 3 минут, чтобы успокоиться.
- Измеряем давление.
- Далее не снимаем манжету и ждем еще минуту.
- Измеряем давление еще раз. Если показатели ниже, значит, всё сделано верно. Фиксируем второе измерение.
- Если вторые показатели выше, ждем еще минуту и измеряем давление в третий раз.
- По результатам последних двух измерений выбираем среднее значение — это и будет текущее давление.
На какой руке измеряют давление?
Когда вы купили тонометр, сначала измерьте давление на обеих руках. На той руке, где давление выше, вы в дальнейшем и будете измерять давление. Менять руки больше не надо.
А если гипертония «замаскировалась»?
Гипертония бывает маскированная, когда днем на приеме у врача давление нормальное, а ночью повышается. Чтобы это определить, можно пройти суточное мониторирование АД.
— Пациент приходит в поликлинику. Ему накладывают манжету на предплечье, вешают регистратор и отпускают домой. В течение суток каждые полчаса тонометр измеряет давление, — рассказывает кардиолог. — На следующий день пациент приходит в поликлинику, и по результатам суточного мониторинга врач оценивает степень повышения систолического (верхнего) давления и диастолического (нижнего), а также изменчивость давления в течение суток.
Как и зачем вести дневник давления
— Поставить диагноз по одному измерению АД нельзя, — объясняет Татьяна Штырова. — Чтобы помочь диагностике, пациенту нужно вести дневник давления и пульса.
Измеряйте давление и пульс в течение двух недель: утром, когда проснулись (это так называемое базальное давление, которое дает понять, что с человеком происходило ночью), и вечером с 19:00 до 21:00.
Спустя 14 дней пациент с дневником приходит к врачу на повторный прием.
Кроме того, дневник давления ведут, чтобы понять адекватность терапии.
— Развернутый клинический эффект препарата оценивается через месяц после начала приема. Чтобы правильно подобрать дозу лекарства, мы просим пациента в течение этого времени вести дневник давления, — комментирует кардиолог.
ВАЖНО!
Есть тонометры, которые надевают на запястье. Но такие приборы подходят пациентам до 45 лет. С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют АД только на предплечье.
Если чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, его нужно перепроверить. Принесите прибор на прием к врачу — доктор измерит давление сначала вашим тонометром, а потом своим. Кроме того, сверить цифры можно в аптеках, где есть возможность бесплатно измерить давление.
Почему нельзя ориентироваться на симптомы
— Чем раньше развилась гипертония, тем пациент менее чувствителен к повышенным цифрам давления — его артерии уже привыкли, — объясняет кардиолог. — АД может быть 200, а клинические проявления минимальны. Поэтому стоит регулярно измерять давление, хотя бы с утра, перед выходом из дома.
Лето, жара, дачники
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Исаева советует людям, страдающим гипертоний и сердечно-сосудистыми заболеваниями, как вести себя летом, особенно если наступает жара. И особенная категория — пожилые дачники.
— Есть метеозависимые люди, не только возрастные, но и молодые, особенно девушки, — рассказала врач. — У них при изменении погоды в любую сторону может ухудшаться самочувствие. Причина — колебание атмосферного давления. Что касается жары, поскольку у нас осуществляется теплообмен, кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать больше тепла, охлаждать внутреннюю среду организма. Расширение сосудов ведет к снижению давления. Это могут ощутить и абсолютно здоровые люди, которые в жару испытывают головокружение, недомогание, так и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Большинство сердечных осложнений — нарушение ритма, инфаркты — случаются с пожилыми людьми на огороде, — обратила внимание Анна Исаева. — Есть информация (но без доказательной базы), что на фоне большого объема потери жидкости может сгущаться кровь, и это повышает риск тромбообразований. Никаких разжижающих кровь препаратов мы не назначаем, советуем пациентам восполнять потери жидкости.
Врач советует пить чистую воду, но некрепкий чай без сахара тоже подойдет. А также, по ее мнению, лучше убедить близких, что в жару нужно исключить физнагрузки.
— Я противник работы в саду пожилых людей, — сказала кардиолог. — Это работа в наклон, как правило, они не контролируют свое состояние. Они работают до упаду, возможно, в силу воспитания и других приоритетов. Нужно дозировать нагрузки. Работа в наклон ведет к перераспределению объема циркулирующей крови, может спровоцировать обморок, падение и другие неприятности. А падение даже с высоты своего роста чревато серьезными осложнениями — переломом шейки бедра, основания черепа.
Анна Исаева обратила внимание, что, если у пациента есть сердечные заболевания, объем физических нагрузок обговаривается с врачом. Особенно опасны огородные рекорды для тех, у кого есть сердечная недостаточность или стенокардия.