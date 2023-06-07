freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 4/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняСын Виктора Толоконского возглавил футбольный клуб
Все новости
Все новости
Проблема

«Можно перепутать с нормой». Кардиолог назвала главную ошибку в измерении давления после 45 лет

Как можно точно определить гипертонию и проколоться с диагнозом

1 171

Мерить давление нужно правильно

Поделиться

Нельзя поставить гипертоническую болезнь, лишь один раз измерив давление. Чтобы облегчить диагностику, нужно вести специальный дневник, а главное, мерить давление правильно. Кардиолог рассказала, что может пойти не так в этой простой, казалось бы, процедуре.

Не так страшна гипертония, как ее последствия — инфаркт или инсульт с последующей инвалидностью или летальным исходом. В нашей стране сейчас делается многое, чтобы предупредить развитие болезни.

— Большая роль отводится амбулаторному звену, которое должно заниматься первичной профилактикой, — рассказала «Доктору Питеру» кардиолог Городской поликлиники № 6 Петербурга Татьяна Штырова. — Врачи разъясняют: есть факторы риска, на которые пациенты могут повлиять. Если на начальной стадии справиться с гиподинамией, избыточным весом, ограничить употребление соли и жидкости, отказаться от курения и алкоголя, то это уже 30% успеха.

При поликлиниках есть школы для пациентов, страдающих гипертонией. Там учат лечиться осознанно. Пациенты понимают, что при гипертонии не бывает курсов лечения, терапия уже пожизненная.

Вовремя определить гипертонию помогают медосмотры и диспансеризация при поликлиниках.

— На диспансеризации гипертонию выявляют достаточно часто, а после 60 лет практически каждый второй пациент страдает этим заболеванием, — говорит кардиолог.

На диспансеризации пациента сначала осматривает терапевт. Он же занимается начальными степенями гипертонии — записываться к кардиологу при первых жалобах на давление необязательно. На приеме терапевт обязательно измеряет АД. Если давление 140 на 90 мм рт. ст. и выше, это повод заподозрить начальную степень гипертонии.

Однако есть особо тревожные пациенты, которые сразу настроены на негативный результат. Чтобы исключить волнение и психосоматику, для более верных результатов давление нужно измерять по следующей методике:

  1. Накладываем манжету и кладем руку на уровне груди.
  2. Ждем от 1 до 3 минут, чтобы успокоиться.
  3. Измеряем давление.
  4. Далее не снимаем манжету и ждем еще минуту.
  5. Измеряем давление еще раз. Если показатели ниже, значит, всё сделано верно. Фиксируем второе измерение.
  6. Если вторые показатели выше, ждем еще минуту и измеряем давление в третий раз.
  7. По результатам последних двух измерений выбираем среднее значение — это и будет текущее давление.

На какой руке измеряют давление?

Когда вы купили тонометр, сначала измерьте давление на обеих руках. На той руке, где давление выше, вы в дальнейшем и будете измерять давление. Менять руки больше не надо.

А если гипертония «замаскировалась»?

Гипертония бывает маскированная, когда днем на приеме у врача давление нормальное, а ночью повышается. Чтобы это определить, можно пройти суточное мониторирование АД.

— Пациент приходит в поликлинику. Ему накладывают манжету на предплечье, вешают регистратор и отпускают домой. В течение суток каждые полчаса тонометр измеряет давление, — рассказывает кардиолог. — На следующий день пациент приходит в поликлинику, и по результатам суточного мониторинга врач оценивает степень повышения систолического (верхнего) давления и диастолического (нижнего), а также изменчивость давления в течение суток.

Как и зачем вести дневник давления

— Поставить диагноз по одному измерению АД нельзя, — объясняет Татьяна Штырова. — Чтобы помочь диагностике, пациенту нужно вести дневник давления и пульса.

Измеряйте давление и пульс в течение двух недель: утром, когда проснулись (это так называемое базальное давление, которое дает понять, что с человеком происходило ночью), и вечером с 19:00 до 21:00.

Спустя 14 дней пациент с дневником приходит к врачу на повторный прием.

Кроме того, дневник давления ведут, чтобы понять адекватность терапии.

— Развернутый клинический эффект препарата оценивается через месяц после начала приема. Чтобы правильно подобрать дозу лекарства, мы просим пациента в течение этого времени вести дневник давления, — комментирует кардиолог.

ВАЖНО!

Есть тонометры, которые надевают на запястье. Но такие приборы подходят пациентам до 45 лет. С возрастом артерии более жесткие, просветы в сосудах сужаются, поэтому измерение тонометром на запястье не совпадает с реальным давлением. Пациенты старше 45 лет измеряют АД только на предплечье.

Если чувствуете, что данные тонометра не совпадают с вашими ощущениями, его нужно перепроверить. Принесите прибор на прием к врачу — доктор измерит давление сначала вашим тонометром, а потом своим. Кроме того, сверить цифры можно в аптеках, где есть возможность бесплатно измерить давление.

Почему нельзя ориентироваться на симптомы

— Чем раньше развилась гипертония, тем пациент менее чувствителен к повышенным цифрам давления — его артерии уже привыкли, — объясняет кардиолог. — АД может быть 200, а клинические проявления минимальны. Поэтому стоит регулярно измерять давление, хотя бы с утра, перед выходом из дома.

Лето, жара, дачники

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Исаева советует людям, страдающим гипертоний и сердечно-сосудистыми заболеваниями, как вести себя летом, особенно если наступает жара. И особенная категория — пожилые дачники.

— Есть метеозависимые люди, не только возрастные, но и молодые, особенно девушки, — рассказала врач. — У них при изменении погоды в любую сторону может ухудшаться самочувствие. Причина — колебание атмосферного давления. Что касается жары, поскольку у нас осуществляется теплообмен, кожные сосуды расширяются, чтобы отдавать больше тепла, охлаждать внутреннюю среду организма. Расширение сосудов ведет к снижению давления. Это могут ощутить и абсолютно здоровые люди, которые в жару испытывают головокружение, недомогание, так и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Большинство сердечных осложнений — нарушение ритма, инфаркты — случаются с пожилыми людьми на огороде, — обратила внимание Анна Исаева. — Есть информация (но без доказательной базы), что на фоне большого объема потери жидкости может сгущаться кровь, и это повышает риск тромбообразований. Никаких разжижающих кровь препаратов мы не назначаем, советуем пациентам восполнять потери жидкости.

Врач советует пить чистую воду, но некрепкий чай без сахара тоже подойдет. А также, по ее мнению, лучше убедить близких, что в жару нужно исключить физнагрузки.

— Я противник работы в саду пожилых людей, — сказала кардиолог. — Это работа в наклон, как правило, они не контролируют свое состояние. Они работают до упаду, возможно, в силу воспитания и других приоритетов. Нужно дозировать нагрузки. Работа в наклон ведет к перераспределению объема циркулирующей крови, может спровоцировать обморок, падение и другие неприятности. А падение даже с высоты своего роста чревато серьезными осложнениями — переломом шейки бедра, основания черепа.

Анна Исаева обратила внимание, что, если у пациента есть сердечные заболевания, объем физических нагрузок обговаривается с врачом. Особенно опасны огородные рекорды для тех, у кого есть сердечная недостаточность или стенокардия.

По теме

Артериальное давлениеГипертонияАртериальная гипертонияСердечно-сосудистая недостаточностьКардиолог
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter