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В торговых центрах Новосибирска бесплатно выяснят, страдаете ли вы гипертонией — список мест

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гипертонией

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Акция будет действовать с 16:00 до 20:00 17 мая

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Новосибирцы смогут бесплатно сделать скрининг и получить консультации врача при признаках гипертонии в торговых центрах Новосибирска 17 мая. Проводимая Минздравом региона акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертонией страдает пятая часть взрослого населения. При этом 40% гипертоников о своем заболевании не знают. Есть ли вы среди них?

Бесплатно разобраться в этом вопросе можно будет 17 мая с 16:00 до 20:00 в торговых центрах Новосибирска: в «Континенте» (ул. Троллейная, 130а), «Ройял Парке» (Красный проспект, 101), «Сибирском Молле» » (ул. Фрунзе, 238) и другом «Континенте» (Гусинобродское шоссе, 20).

Кстати, в Новосибирской области в 2022 году резко выросла заболеваемость сифилисом. По данным регионального Минздрава, с 2022 года число новых заболевших увеличилось на 33%.

ГипертонияАртериальная гипертонияСкрининг
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