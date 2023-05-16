В торговых центрах Новосибирска бесплатно выяснят, страдаете ли вы гипертонией — список мест

Новосибирцы смогут бесплатно сделать скрининг и получить консультации врача при признаках гипертонии в торговых центрах Новосибирска
По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертонией страдает пятая часть взрослого населения. При этом 40% гипертоников о своем заболевании не знают. Есть ли вы среди них?
Бесплатно разобраться в этом вопросе можно будет
Кстати, в Новосибирской области в 2022 году резко выросла заболеваемость сифилисом. По данным регионального Минздрава, с 2022 года число новых заболевших увеличилось на 33%.