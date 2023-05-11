Пациентам — от 15 лет: в Новосибирской области резко увеличилось число заболевших сифилисом

Такой подъем врачи объясняют, во-первых, естественной цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждые 15–20 лет. Еще одна важная причина — внешняя и внутренняя миграция. Влияет на общую статистику и отсроченная диагностика: во время пандемии проводили меньше скринингов. Тестировали на сифилис только пациентов перед госпитализацией и тех, кто сам обращался по этому поводу в медучреждения.

