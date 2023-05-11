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Пациентам — от 15 лет: в Новосибирской области резко увеличилось число заболевших сифилисом

По данным регионального Минздрава, количество заболевших растет по всей стране

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Один из способов профилактики — регулярная сдача анализов

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В Новосибирской области в 2022 году выросла заболеваемость сифилисом. По данным регионального Минздрава, с 2022 года число заболевших увеличилось на 33%.

— Число впервые выявленных случаев сифилиса растет по всей России. С 2021 года количество заболевших увеличилось на 44%. В нашей области в 2022 году выявили на 33% больше случаев заболевания сифилисом, чем в 2021 году, — объяснила Виктория Онипченко, главный дерматовенеролог Новосибирской области, ее цитирует региональный Минздрав.

Такой подъем врачи объясняют, во-первых, естественной цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждые 15–20 лет. Еще одна важная причина — внешняя и внутренняя миграция. Влияет на общую статистику и отсроченная диагностика: во время пандемии проводили меньше скринингов. Тестировали на сифилис только пациентов перед госпитализацией и тех, кто сам обращался по этому поводу в медучреждения.

Как сообщили в ведомстве, сифилис диагностировали у людей из всех групп населения и любого возраста.

— Болеют сифилисом все группы населения и в любом возрасте — в кожно-венерологические обращаются пациенты от 15 до 70 лет, — говорится в Telegram-канале новосибирского Минздрава.

Основные симптомы заболевания: шанкры на половых органах, воспаление паховых лимфоузлов, сыпь на теле, которая похожа на экзему, а также воспаление слизистых, напоминающие ангину или конъюнктивит. А в третьем периоде болезнь переходит в скрытую форму, но остается заразной.

— Для заражения необходимо большое количество спирохет и серьезное повреждение кожи, через которое они проникнут в кровь. Бытовой путь передачи возможен при тесном постоянном контакте с больным, у которого наблюдаются яркие клинические проявления. Например, грудной ребенок теоретически может заразиться от больной матери. Но в России всех беременных обязательно тестируют на сифилис, — объяснила Виктория Онипченко.

Способы профилактики сифилиса: секс только с проверенными партнерами, использование презервативов и регулярные медицинские осмотры.

Ранее Росстат опубликовал доклад, согласно которому Новосибирская область стала одним из лидеров среди субъектов РФ по приросту заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2023 году. С января по февраль в стране диагностировали 9061 случай заболевания.

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