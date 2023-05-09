«Я услышал первый плач своего сына»: партнерские роды глазами мужа и жены

После родов врачи предложили нам заполнить согласия на прививки ребенку. Настя настороженно относится к медикаментозным вмешательствам в первые дни жизни ребенка. Врачи больницы деликатно и профессионально ответили на наши вопросы о прививках.

После заполнения всех необходимых бумаг нужно было решить, в какой палате разместятся после родов Настя с малышом. Сошлись, что лучше, чтобы вместе с женой был еще кто-то. Поэтому выбрали двухместную платную палату.

Из впечатлений уже после родов я бы отметил то, как работает система передач. В первый день я приехал с гостинцами и водой для Насти, но не знал номер ее палаты. Сначала встретил традиционное ворчание, но медсестра быстро сменила гнев на милость и позвонила в регистратуру, узнала, куда отправлять передачу.

Благодаря открытости и человеческому отношению к пациентам, челябинский роддом ОКБ №2 оставил только самые теплые впечатления. Спасибо вам большое!