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«Я услышал первый плач своего сына»: партнерские роды глазами мужа и жены

Журналист побывал на родах супруги

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Корреспондент 74.RU советует всем отцам пройти через партнерские роды

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Наш челябинский коллега, корреспондент 74.RU Александр Шестаков и его супруга Анастасия приняли решение рожать вместе. После того как счастливое событие случилось и первые волнения улеглись, они поделились своими впечатлениями от партнерских родов. Приводим их рассказы от первого лица (сильно впечатлительным советуем воздержаться от прочтения).

Александр

Решение о партнерских родах мы приняли с моей женой Анастасией в первые дни, когда узнали о беременности. За 9 месяцев моя супруга просмотрела десятки видео на тему родов с советами, что и как нужно делать, когда настанет час икс. Мне хотелось ей помочь побороть ее страхи и, если что-то пойдет не так, быть рядом с ней.

Предполагаемую дату родов врачи поставили на 28 марта, но на тот момент у нее не было еще никаких признаков родов, и жена попросила подождать с госпитализацией в роддом. При этом она продолжала посещать врача в женской консультации. Так мы с Настей дожили до 7 апреля и приняли решение, что пора. Тренировочные схватки уже шли вовсю, некоторые, по отзывам жены, были болючие. Настало время ехать в роддом.

Первая точка, когда ты попадаешь в роддом, это приемный покой. Здесь происходит оформление. Меня дальше не пустили, а Настю повели делать УЗИ, КТГ и прочие процедуры для анализа состояния ребенка и прогноза родов. Вещи ей помогли донести до палаты санитары. А я поехал на работу: врачи предупредили, что схватки будут долгими, в это время Настя была в палате с другими беременными.

Чтобы найти вход в роддом, следуйте за указателями, особенно ночью

Чтобы найти вход в роддом, следуйте за указателями, особенно ночью

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Вечером Настя сообщила мне, чтобы я готовился ночью ехать, роды близко. В 1:40 ночи раздался звонок, взволнованная супруга просила ехать как можно скорее в роддом, на осмотре раскрытие [матки] было уже большим. Я тут же вызвал такси и приехал. Когда зашел на территорию больницы, слегка замешкался, ища нужные двери — все были закрыты. Увидел кнопку звонка у входа в приемный покой. Позвонил, и мне открыла дверь дежурная медицинская работница.

Я кратко объяснил суть вопроса — жена рожает. Назвал ей фамилию, она посмотрела в регистрационный журнал, после чего позвала санитара, он меня проводил до лифта, поднялся вместе со мной до нужного этажа. Когда я проходил мимо палаты, где была Настя, она заметила меня и позвала. Так для меня начались партнерские роды.

Когда я зашел в палату, удивился, насколько та обустроена и комфортна. В родильной палате Насти был отдельный санузел с душем. И всё это — на партнерских родах по ОМС в бесплатной палате. Свет был выключен по просьбе супруги. Горели только маленькие фонарики.

Моя Настя уже лежала на родильном кресле. Чем ближе к появлению ребенка, тем ей было тяжелее. Она монотонно дышала и в момент, когда очередная волна схватки накрывала ее, кричала очень громко. Воды отошли через час после моего приезда. Всё это время я держал ее за руку, ей так было спокойнее.

Госпитализация в роддом лежит через приемный покой

Госпитализация в роддом лежит через приемный покой

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Зашли врачи и включили свет. «Началось всё самое интересное», — подумал я. Кстати, на удивление врачи были все молодого или среднего возраста вопреки стереотипу о пожилых кадрах в медицине. Насте объяснили, что будет дальше и что ей нужно делать. Если коротко, суть такова: моя жена должна была набрать полную грудь воздуха, начать тужиться и постепенно проглотить воздух. Среди захлестывающих ощущений она далеко не с первого раза поняла, как это сделать. Медикам пришлось прибегнуть к эпизиотомии (небольшой разрез, облегчающий ребенку выход на свет. — Прим. ред.). Через непродолжительное время показалась головка нашего сына.

Подсветка хорошо помогает ориентироваться ночью на территории роддома

Подсветка хорошо помогает ориентироваться ночью на территории роддома

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Врачи создали комфортную атмосферу в палате

Врачи создали комфортную атмосферу в палате

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Это было очень стремительно и сопровождалось самыми яркими и неподдельными эмоциями всех присутствовавших. Я услышал первый плач своего сына. Потом ему прочистили дыхательные пути и положили на грудь Насте. Через пару минут ему пересекли пуповину, измерили его рост и вес, написали данные на бирочке и отдали мне на руки. Это потрясающее впечатление, когда ты видишь глаза своего сына, видишь все самые первые его эмоции и прижимаешь к своей груди.

После родов врачи предложили нам заполнить согласия на прививки ребенку. Настя настороженно относится к медикаментозным вмешательствам в первые дни жизни ребенка. Врачи больницы деликатно и профессионально ответили на наши вопросы о прививках.

После заполнения всех необходимых бумаг нужно было решить, в какой палате разместятся после родов Настя с малышом. Сошлись, что лучше, чтобы вместе с женой был еще кто-то. Поэтому выбрали двухместную платную палату.

Из впечатлений уже после родов я бы отметил то, как работает система передач. В первый день я приехал с гостинцами и водой для Насти, но не знал номер ее палаты. Сначала встретил традиционное ворчание, но медсестра быстро сменила гнев на милость и позвонила в регистратуру, узнала, куда отправлять передачу.

Благодаря открытости и человеческому отношению к пациентам, челябинский роддом ОКБ №2 оставил только самые теплые впечатления. Спасибо вам большое!

Анастасия

Меня очень обрадовала возможность партнерских родов по ОМС, мужу нужно было всего лишь заранее пройти флюорографию и анализ крови. Очень рада, что мой супруг согласился быть с нами в день рождения сына, для новоиспеченного папы этот опыт стал чем-то совершенно особенным в жизни. Вопреки стереотипам, он не волновался, приехав в два часа ночи на такси и зайдя в палату, где я уже несколько часов была в родах. Рада возможности держаться за его руку в моменты самых сильных ощущений. Сын появился на свет ранним утром, в 4:10. Врачи и муж заметили, что кричит он громко, весь в маму.

Имея уже достаточно информации, я решила, что буду «сдаваться» в роддом только при наличии родовой деятельности. Предварительная дата родов уже прошла, по акушерскому сроку было 41 неделя и два дня. К тому дню у меня уже вовсю продолжались тренировочные схватки. Утром 7 апреля, в праздник Благовещения, не торопясь, мы с мужем собрались и отправились в роддом на такси. В приемном покое меня приняли, зарегистрировали, осмотрели, дали заполнить нужные документы. Мужа отпустили домой, и я проследовала в дородовое отделение. В палате нас было пять девочек-беременяшек, на моё удивление, все достаточно бодрые, на позитиве, мы много шутили и обсуждали самые разные темы. Никак не предполагала, что я, заселившаяся в палату последней, первая из нее стартую на роды. Во второй половине дня ощущения усилились, стали чаще, я знала, чего ожидать, но справляться с ними мне становилось всё труднее. Около девяти вечера я маленькими перебежками дошла до поста медсестер, и меня направили на КТГ, затем сказали собирать вещи, чтобы перейти на другой этаж. Это было волнительно и отрадно.

В бесплатной родильной палате — отдельный санузел

В бесплатной родильной палате — отдельный санузел

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В родовой палате мне всё показали и рассказали, там был фитбол, коврик, одеяло — в общем, всё, что нужно для расслабления и отдыха. Затем я попросила приглушить верхний свет и осталась одна. Это было мне нужно, ведь правило родов «темно, тепло, тихо» очень важно для выработки природного окситоцина. Палату освещали маленькие фонарики в виде свечей, взятые мною на роды.

Мне очень хотелось позвать мужа, но было еще рановато. В перерывах между схватками я общалась с мужем по телефону, переписывалась с мамой, принимала душ. Также мне поставили катетер, чтобы в случае необходимости можно было бы ввести внутривенно необходимые препараты. Мне сообщали, через какое время следующий раз ко мне придет врач, когда снимут следующую КТГ, и оставляли одну. Между всем этим я даже засыпала на пару минут. Было уже за полночь. Я часто пила воду, также успела подкрепить силы шоколадкой — всё же эндорфины.

В очередной раз при осмотре мне сказали, что раскрытие уже большое, и разрешили позвонить мужу. Он примчался на такси, и я была так ему рада! Он помогал мне во всём, но главной помощью было его присутствие, это дарило мне спокойствие. Просто держать его за руку — и меня накрывало теплой волной, было легче. Дышать в родах невозможно научиться заранее, но я знала теорию, и это мне тоже помогло. Представляла, что наполняю свои легкие и мозг кислородом, как большие комнаты с открытыми окнами. Считала на схватках в обратном порядке от пятидесяти и от ста, пела, молилась, звучала — это было очень громко. Я не стеснялась, а вот муж после родов сказал, что ему было стыдно за меня, что я, несмотря на слова врачей, очень громко кричала. Насмешил меня этим.

Тужилась я неправильно и боялась, что у меня не хватит сил самой вытужить головку ребенка. Помощь врачей была здесь самой важной за весь период родов, мне сделали надрез и облегчили путь малышу. Через несколько мгновений муж увидел чудо рождения.

Сразу после появления сына на свет его выложили мне на живот, одновременно с этим к катетеру подвели окситоцин. Завершающий этап — рождение плаценты — показался уже чем-то легким, неощутимым. Эпизиотомия и последующее наложение нескольких шовчиков тоже почти не ощущались в потоке радости. Сына ненадолго забрали, чтобы измерить рост и вес, а затем вручили папе. У него на руках малыш был всё то время, пока мне накладывали швы, затем нас оставили втроем.

Нас теперь трое! Слава богу, долгожданный отдых!

Посетителей роддома одевают в необычную форму одежды

Посетителей роддома одевают в необычную форму одежды

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Палата после родов. Мы, посовещавшись, выбрали двухместную платную палату, уже перед выпиской я поняла, что не ошиблась с выбором. Были и свои плюшки, и свои трудности. Всегда можно попросить мамочку-соседку по палате приглядеть за малышом, если нужно отлучиться на процедуры или в душ, мы по очереди следили за детьми. Непривычно и трудно было спать ночью 4 часа, а то и меньше. Всё остальное — кормления, гигиена, анализы, процедуры, собственное самочувствие — оказалось проще и легче.

Мы ждали выписку с нетерпением, но в то же время проводили время с пользой. До выписки мне и малышу нужно было пройти несколько осмотров и процедур. Также свидетельство о рождении мы получили прямо в стенах роддома, что очень удобно.

На пятый день нас встретили муж со своим папой. Новоиспеченный дедушка поздравил нас, вручил мне букет и со словами: «Поменяемся?» взял сверток с малышом на руки. Еще спустя час мы оказались дома, в спокойствии, уюте, тишине и безлимитном отдыхе. Сын отсыпался много часов подряд и дал родителям отдохнуть.

Своего сына супруги Шестаковы назвали Нестором — в честь святого воина Нестора Солунского

Своего сына супруги Шестаковы назвали Нестором — в честь святого воина Нестора Солунского

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