«Люди шокируются, когда узнают, что я 15 лет не пью»: откровения пьяницы о том, что ему помогло завязать с алкоголем

Мог выпивать два раза в неделю с друзьями, мог пять дней понемногу прикладываться к бутылке. Но запойным не был. Мог начать за ужином, мог в обед и даже на завтрак. Пил, как правило, водку. Это самое удобное: можно употреблять в небольших количествах: 100–200 граммов принял, и уже «хороший». Конечно, до суррогата или паленого алкоголя не скатывался никогда. Я понимал свой уровень и никогда сильно не падал. Всё было достойно. По сути, я был обычным человеком. Но, если задуматься, на тот момент у меня ничего не было — ни постоянной работы, ни прав, ни машины, ни жилья, ни отношений. Я перебивался разными случайными заработками в строительной сфере — то одно, то другое. Богато не жил, но и не бедствовал.