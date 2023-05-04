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«Люди шокируются, когда узнают, что я 15 лет не пью»: откровения пьяницы о том, что ему помогло завязать с алкоголем

Он любил прикладываться к бутылке, но в запои не уходил

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Челябинец бросил пить 15 лет назад и гордится этим, но всё же скрывает свое лицо

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Сергей сам обратился к нашим коллегам из 74.RU, чтобы рассказать свою историю, и во время первого телефонного разговора заявил, что бросил пить окончательно и бесповоротно больше 10 лет назад. И тут же подчеркнул, мол, алкоголиком никогда не был, выпивал, как и многие другие, — несколько раз в неделю, запоев не было. Но потом решил покончить с вредной привычкой. Перепробовал разные способы, помогла апитерапия. Разговор вышел неоднозначным: по итогу встречи челябинец почему-то попросил не публиковать его фото и не стал вдаваться в семейные подробности. Похоже, не всё так просто. Но как бы там ни было, ниже публикуем историю от первого лица.

Сейчас мне 44 года, в 29 лет я бросил пить, и уже 15 лет — ни капли, абсолютно ничего, даже по праздникам!

Мог выпивать два раза в неделю с друзьями, мог пять дней понемногу прикладываться к бутылке. Но запойным не был. Мог начать за ужином, мог в обед и даже на завтрак. Пил, как правило, водку. Это самое удобное: можно употреблять в небольших количествах: 100–200 граммов принял, и уже «хороший». Конечно, до суррогата или паленого алкоголя не скатывался никогда. Я понимал свой уровень и никогда сильно не падал. Всё было достойно. По сути, я был обычным человеком. Но, если задуматься, на тот момент у меня ничего не было — ни постоянной работы, ни прав, ни машины, ни жилья, ни отношений. Я перебивался разными случайными заработками в строительной сфере — то одно, то другое. Богато не жил, но и не бедствовал.

Родственникам, которые приходили навещать меня, врачи намекали, что, скорее всего, я скончаюсь, но организм сильный, справился. После произошедшего долгое время восстанавливался, были проблемы с координацией движений, с речью, так как в горло вставляли трубку, чтобы кормить меня, там остался рубец — голос был охрипший. К отказу от алкоголя я пришел не сразу после комы, но, думаю, это сыграло свою роль.

Мужчина перепробовал несколько способов бросить пить, но самым действенным оказалась апитерапия

Мужчина перепробовал несколько способов бросить пить, но самым действенным оказалась апитерапия

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В какой-то момент понял, что если буду пить дальше, то буду опускаться и это хорошо не кончится. Начал ходить в общество анонимных алкоголиков. Там всё как в фильмах: люди садятся в круг, рассказывают свои истории, но это не помогает. Я прошел всё это, это не то. Может, у этого общества какие-то свои скрытые цели, но там ты не двигаешься с мертвой точки: как год назад был, такой же — год спустя. Ты не приближаешься к трезвости. Разговоры тут не помогают.

Кодировался — тоже не помогло. Тяга не исчезла. Мне провели стандартную процедуру: в организм ввели некое вещество, которое при реакции с алкоголем якобы провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до паралича и инсульта. Если вдуматься, это просто-напросто психологическое давление на человека. Но вот мы с друзьями собрались на мой день рождения. Я понимал, что мне нельзя пить, но в тот момент захотелось. Я вызвал доктора, он ввел какое-то условное противоядие, я заплатил деньги, и мне сказали: «Можешь пить».

Узнал еще об одном способе — апитерапии, лечение пчелами. Сразу скажу, что это очень больно. Но я прошел курс, и с тех пор тяга к алкоголю пропала. Бросил пить резко, одномоментно, безапелляционно. И никакие праздники, друзья, знакомые не могли это изменить. У меня изменились ценности — появились свои взгляды на жизнь.

Я стал искать возможность преуспеть — и это не только про деньги, но и про уважение среди близких и коллег. На пустом месте преобразил свою жизнь: перестал пить, и через 6 месяцев у меня машина появилась, я на права к тому времени сдал, женился, занялся бизнесом, в жизни моей всё изменилось, естественно, в лучшую сторону.

Сейчас Сергей сторонится пьяных компаний, предпочитает проводить время с семьей

Сейчас Сергей сторонится пьяных компаний, предпочитает проводить время с семьей

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В компаниях бываю крайне редко, и в основном в тех, где уже знают, что я не пью. Да и на таких мероприятиях меня не хватает надолго. Достаточно быстро я понимаю, что хочу слинять как можно быстрее, потому что окружающие уже пьяны. Мне не сильно комфортно. Люди выпили, я по ним вижу: сначала у них одна стадия опьянения, потом другая. Какими бы любимыми и дорогими они мне ни были, в тот момент они свиньи. Если рядом оказываются посторонние люди, которые могут предложить мне бахнуть по рюмке, то сразу даю им понять: «Табу!» В зависимости от окраски разговора перевожу это либо в шутку, либо на полном серьезе говорю. Хотя сам по себе я коммуникабельный, веселый, всегда могу поддержать любой разговор.

Люди говорят, что алкоголем снимают стресс, но это иллюзия, отговорка. Так называемый стресс уходит сам по себе, если ты живешь нормальной жизнью. Если ты в пятницу (или любой другой день) не собираешься с друзьями выпить, а, например, идешь гулять по лесу. Отправляешься с женой (мужем, другом и т. п.) — в кафе, выпить вкусный кофе, съесть десерт.

Если пьешь, то так или иначе наносишь вред своему организму, бюджету, окружению, репутации и так далее. Люди, конечно, шокируются, когда узнают, что я 15 лет не пью. Но я реально кайфую от того, как себя чувствую. У меня прибавилось энергии, проблем со здоровьем нет.

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