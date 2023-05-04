«Люди шокируются, когда узнают, что я 15 лет не пью»: откровения пьяницы о том, что ему помогло завязать с алкоголем

Сергей сам обратился к нашим коллегам из 74.RU, чтобы рассказать свою историю, и во время первого телефонного разговора заявил, что бросил пить окончательно и бесповоротно больше 10 лет назад. И тут же подчеркнул, мол, алкоголиком никогда не был, выпивал, как и многие другие, — несколько раз в неделю, запоев не было. Но потом решил покончить с вредной привычкой. Перепробовал разные способы, помогла апитерапия. Разговор вышел неоднозначным: по итогу встречи челябинец почему-то попросил не публиковать его фото и не стал вдаваться в семейные подробности. Похоже, не всё так просто. Но как бы там ни было, ниже публикуем историю от первого лица.
Сейчас мне 44 года, в 29 лет я бросил пить, и уже 15 лет — ни капли, абсолютно ничего, даже по праздникам!
Мог выпивать два раза в неделю с друзьями, мог пять дней понемногу прикладываться к бутылке. Но запойным не был. Мог начать за ужином, мог в обед и даже на завтрак. Пил, как правило, водку. Это самое удобное: можно употреблять в небольших количествах: 100–200 граммов принял, и уже «хороший». Конечно, до суррогата или паленого алкоголя не скатывался никогда. Я понимал свой уровень и никогда сильно не падал. Всё было достойно. По сути, я был обычным человеком. Но, если задуматься, на тот момент у меня ничего не было — ни постоянной работы, ни прав, ни машины, ни жилья, ни отношений. Я перебивался разными случайными заработками в строительной сфере — то одно, то другое. Богато не жил, но и не бедствовал.
Родственникам, которые приходили навещать меня, врачи намекали, что, скорее всего, я скончаюсь, но организм сильный, справился. После произошедшего долгое время восстанавливался, были проблемы с координацией движений, с речью, так как в горло вставляли трубку, чтобы кормить меня, там остался рубец — голос был охрипший. К отказу от алкоголя я пришел не сразу после комы, но, думаю, это сыграло свою роль.
В какой-то момент понял, что если буду пить дальше, то буду опускаться и это хорошо не кончится. Начал ходить в общество анонимных алкоголиков. Там всё как в фильмах: люди садятся в круг, рассказывают свои истории, но это не помогает. Я прошел всё это, это не то. Может, у этого общества какие-то свои скрытые цели, но там ты не двигаешься с мертвой точки: как год назад был, такой же — год спустя. Ты не приближаешься к трезвости. Разговоры тут не помогают.
Кодировался — тоже не помогло. Тяга не исчезла. Мне провели стандартную процедуру: в организм ввели некое вещество, которое при реакции с алкоголем якобы провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до паралича и инсульта. Если вдуматься, это просто-напросто психологическое давление на человека. Но вот мы с друзьями собрались на мой день рождения. Я понимал, что мне нельзя пить, но в тот момент захотелось. Я вызвал доктора, он ввел какое-то условное противоядие, я заплатил деньги, и мне сказали: «Можешь пить».
Узнал еще об одном способе — апитерапии, лечение пчелами. Сразу скажу, что это очень больно. Но я прошел курс, и с тех пор тяга к алкоголю пропала. Бросил пить резко, одномоментно, безапелляционно. И никакие праздники, друзья, знакомые не могли это изменить. У меня изменились ценности — появились свои взгляды на жизнь.
Я стал искать возможность преуспеть — и это не только про деньги, но и про уважение среди близких и коллег. На пустом месте преобразил свою жизнь: перестал пить, и через 6 месяцев у меня машина появилась, я на права к тому времени сдал, женился, занялся бизнесом, в жизни моей всё изменилось, естественно, в лучшую сторону.
В компаниях бываю крайне редко, и в основном в тех, где уже знают, что я не пью. Да и на таких мероприятиях меня не хватает надолго. Достаточно быстро я понимаю, что хочу слинять как можно быстрее, потому что окружающие уже пьяны. Мне не сильно комфортно. Люди выпили, я по ним вижу: сначала у них одна стадия опьянения, потом другая. Какими бы любимыми и дорогими они мне ни были, в тот момент они свиньи. Если рядом оказываются посторонние люди, которые могут предложить мне бахнуть по рюмке, то сразу даю им понять: «Табу!» В зависимости от окраски разговора перевожу это либо в шутку, либо на полном серьезе говорю. Хотя сам по себе я коммуникабельный, веселый, всегда могу поддержать любой разговор.
Люди говорят, что алкоголем снимают стресс, но это иллюзия, отговорка. Так называемый стресс уходит сам по себе, если ты живешь нормальной жизнью. Если ты в пятницу (или любой другой день) не собираешься с друзьями выпить, а, например, идешь гулять по лесу. Отправляешься с женой (мужем, другом
Если пьешь, то так или иначе наносишь вред своему организму, бюджету, окружению, репутации и так далее. Люди, конечно, шокируются, когда узнают, что я 15 лет не пью. Но я реально кайфую от того, как себя чувствую. У меня прибавилось энергии, проблем со здоровьем нет.