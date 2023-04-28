Суд отказался закрыть скандальный Малыгинский рынок у Клещихинского кладбища

Отметим, что местные жители неоднократно жаловались на близость свалки, кладбища и поведение мигрантов с Малыгинского рынка. Они дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, который еще в ноябре 2022 года дал своим подчиненным месяц на то, чтобы исправить положение.