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Суд отказался закрыть скандальный Малыгинский рынок у Клещихинского кладбища

С иском в суд обращалась прокуратура, но экспертиза не установила угрозы жизни и здоровью граждан

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Прокурор района посчитал, что Малыгинский рынок несет угрозу здоровью местных жителей. Суд с ним не согласился

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Новосибирский областной суд не нашел оснований для закрытия Малыгинского рынка в Верх-Тулинском сельсовете НСО. Ранее местные жители пожаловались в прокуратуру на антисанитарию уличной торговли и складирование отходов. Однако сначала первая судебная инстанция, а теперь и апелляционная встали на сторону владельцев рынка.

— Вступило в законную силу решение, которым было отказано в удовлетворении требований прокурора Новосибирского района о запрете осуществлять торговлю пищевыми продуктами и использовать земельный участок не по назначению, — говорится в материалах дела.

В основу решения суда легли экспертиза атмосферного воздуха, почвы и санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам санитарно-защитных зон для кладбища «Клещихинское» и полигона ТКО «Левобережный».

— Факты возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан не установлены, — говорится в решении суда.

НГС направил в прокуратуру запрос о планах по обжалованию решения Областного суда Новосибирска. На момент публикации редакция не получила ответа.

Отметим, что местные жители неоднократно жаловались на близость свалки, кладбища и поведение мигрантов с Малыгинского рынка. Они дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, который еще в ноябре 2022 года дал своим подчиненным месяц на то, чтобы исправить положение.

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