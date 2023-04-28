Суд отказался закрыть скандальный Малыгинский рынок у Клещихинского кладбища

Новосибирский областной суд не нашел оснований для закрытия Малыгинского рынка в Верх-Тулинском сельсовете НСО. Ранее местные жители пожаловались в прокуратуру на антисанитарию уличной торговли и складирование отходов. Однако сначала первая судебная инстанция, а теперь и апелляционная встали на сторону владельцев рынка.
— Вступило в законную силу решение, которым было отказано в удовлетворении требований прокурора Новосибирского района о запрете осуществлять торговлю пищевыми продуктами и использовать земельный участок не по назначению, — говорится в материалах дела.
В основу решения суда легли экспертиза атмосферного воздуха, почвы и санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам санитарно-защитных зон для кладбища «Клещихинское» и полигона ТКО «Левобережный».
— Факты возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан не установлены, — говорится в решении суда.
НГС направил в прокуратуру запрос о планах по обжалованию решения Областного суда Новосибирска. На момент публикации редакция не получила ответа.
Отметим, что местные жители неоднократно жаловались на близость свалки, кладбища и поведение мигрантов с Малыгинского рынка. Они дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, который еще в ноябре 2022 года дал своим подчиненным месяц на то, чтобы исправить положение.