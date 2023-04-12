Пыльца, коты, пыль и еда, которую нельзя: врач рассказал, как аллергикам облегчить свое состояние

Откуда берется аллергия? Правда, что она передается по наследству?

Чаще всего аллергия впервые проявляется в детском возрасте: в 2–3 года, в 6 и 12 лет. Но случается, что впервые с этим сталкиваются люди уже во взрослом возрасте.

— В результате перестройки организма появиться аллергия может после перенесенных инфекций, беременности, коронавируса, и проявляется она по-разному. Бывает, что аллергия впервые проявляется в солидном возрасте. Хотя если говорить о какой-то сезонной пыльцевой аллергии, то это очень маловероятно. С другими видами аллергии возможны разные ситуации. Встречаются и псевдоаллергические реакции, — говорит доктор.