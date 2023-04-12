Пыльца, коты, пыль и еда, которую нельзя: врач рассказал, как аллергикам облегчить свое состояние

По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией страдает 30% населения Земли. Причин возникновения такой реакции организма — великое множество, но чаще всего всё дело в особенностях иммунной системы отдельного человека. Что предпринять в период цветения? Правда, что лысые кошки избавят от проблем с реакцией на шерсть животных? Чем коварен тополиный пух? На эти и другие вопросы нашим коллегам из 72.RU ответил Федор Жвавый, врач аллерголог-иммунолог ОКБ
Откуда берется аллергия? Правда, что она передается по наследству?
Чаще всего аллергия впервые проявляется в детском возрасте: в 2–3 года, в 6 и 12 лет. Но случается, что впервые с этим сталкиваются люди уже во взрослом возрасте.
— В результате перестройки организма появиться аллергия может после перенесенных инфекций, беременности, коронавируса, и проявляется она по-разному. Бывает, что аллергия впервые проявляется в солидном возрасте. Хотя если говорить о какой-то сезонной пыльцевой аллергии, то это очень маловероятно. С другими видами аллергии возможны разные ситуации. Встречаются и псевдоаллергические реакции, — говорит доктор.
По его словам, по наследству иногда передается не само заболевание, а предрасположенность к нему.
— Истинная аллергия, не по какой-то причине приобретенная, наследуется не обязательно в той же самой форме, как у старших: всё зависит от того, как сложатся гены. Например, у взрослых может быть аллергия на цветение, у ребенка — на что-то другое, — объясняет эксперт.
«Двойники»: с чем запросто можно спутать симптомы аллергии
— Бывает, что аллергию по симптомам могут спутать с проявлениями ОРЗ. Некоторые рассказывают, что год-два почему-то в какие-то периоды года начинают болеть — появляется насморк и чихание, болит горло. Начинают пить противовирусные — не срабатывает. Позже выясняется, что это все-таки аллергия. Но есть и отличия. Считается, что при аллергии не характерно повышение температуры, хотя бывают и исключения. В любом случае нужно для начала обратиться к терапевту, а он уже перенаправит к нужному доктору, — рекомендует Федор Жвавый.
Чем опасен тополиный пух и как спастись аллергикам в сезон цветения
Самым распространенным видом аллергии считается поллиноз — сезонная аллергия на цветение. Именно она доставляет немалый дискомфорт и требует больших усилий для облегчения состояния. Прежде всего необходимо максимально ограничить, а лучше исключить контакты с провоцирующими аллергию факторами. На время отказаться от прогулок в парках и скверах, выездов на природу. Не лишним будет и с помощью профильного доктора пересмотреть свой рацион: некоторые продукты и напитки могут спровоцировать обострение аллергии.
— Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но при этом переносит на себе множество пыли, почву, побочную пыльцу. Всё это попадает на слизистую, но реакцию вызывают другие аллергены: не сам пух, а то, что он принес с собой. Может быть и другая ситуация. В июне, когда начинает летать тополиный пух, деревья уже отцвели, но начинают цвести злаки и луговые травы. Человек может подозревать, что у него аллергия на тополиный пух, а на самом деле — на эти самые травы, — объяснил Федор Жвавый.
При нахождении на улице в сезон цветения аллергикам можно носить одноразовые медицинские маски: они являются хорошим барьером, препятствующим прямому попаданию аллергенов на слизистые.
— Любые аллергены, и пыльцевые в частности, активнее распространяются в сухую, ветреную погоду. Поэтому не лишним будет поставить дома увлажнитель воздуха, но следить, чтобы влажность воздуха в помещении была оптимальной, сырость устраивать не стоит. В период активного пыления нужно по возможности реже проветривать, вместо этого лучше использовать кондиционер, установить специальные воздушные фильтры, — советует доктор.
Кроме этого аллергикам, вернувшись с улицы, желательно сразу протереть обувь, переодеться. Одежду, в которой были на улице, сразу постирать, чтобы избавиться от накопившихся на ней аллергенов.
Пыль, которая мешает аллергикам жить: почему ежедневная уборка — не панацея
Еще один очень распространенный вид аллергии — на домашнюю пыль. Такая реакция организма возникает из-за чувствительности к клещам домашней пыли. Здесь важно не путать клещей и клопов, которые в домашних условиях могут существовать.
— Клещи домашней пыли — это такие сопутствующие микроорганизмы, которые не видны. Они есть вокруг нас всегда, и есть любом доме, даже самом чистом, где регулярно делают уборку. Их полностью убрать нереально: в стерильных условиях мы не живем в любом случае. Есть специфические методы лечения этого вида аллергии, которые позволяют на долгое время облегчить симптомы или полностью их нивелировать, — объяснил Федор Жвавый.
Пищевая аллергия: что это и возможно ли от нее избавиться
— Пищевая аллергия и пищевая непереносимость — разные вещи. Пищевая аллергия обусловлена именно иммунологическими механизмами. То есть когда человек что-то съедает, начинается выработка специфических антител, на что организм начинает реагировать — могут появиться высыпания, зуд, удушье, одышка, кашель, насморк, слезоточивость. Если мы говорим о непереносимости, то зачастую это связано с проблемами пищеварительного тракта, ферментативной недостаточностью. То есть проблема с желудком, кишечником. Чаще всего пищевая аллергия возникает у детей (например, на молоко, яйца), и со временем при перестройках организма она действительно проходит, — утверждает доктор.
Но если тотальное неприятие организмом чего-то съедобного возникло уже во взрослом возрасте, то, вероятнее всего, это надолго. Поэтому важно выяснить, почему это произошло, и начать лечение: без этого возможно возникновение осложнений.
— Во взрослом возрасте если какие-то аллергии появляются, то надо смотреть, по какой причине это произошло. Пищевая аллергия сама по себе вот так просто не появляется. На это должна быть какая-то причина, какие-то внутренние проблемы — патологии пищеварительного тракта, какие-то паразитарные инфекции или в целом что-то со стороны иммунитета могло пойти не так. Необходимо выяснить, в чём могла быть проблема, — уверен аллерголог.
Аллергия на котиков: почему взять сфинкса вместо пушистика — не выход
Об аллергии на шерсть домашних животных вы наверняка слышали, а возможно, и сталкиваетесь с этим сами. Оказывается, единственный способ избавить себя от насморка, чихания и вечно слезящихся глаз — полностью прервать контакты с источником аллергии.
— Не факт, что при наличии аллергии на кошачью шерсть выбор в пользу сфинксов станет решением проблемы: это немного не так работает. На самом деле так называемых гипоаллергенных животных практически не существует. Дело в том, что зачастую при аллергии на животных проблема даже не в шерсти. Проблема в эпителии, в перхоти животного. Основные аллергены — это белковые структуры, находятся на коже животного, некоторые еще в слюне (у животных, которые любят вылизываться). Лысые коты и кошки не решают проблему аллергии, потому что шерсти там нет, а эпителия, наоборот, может сыпаться больше без каких-либо препятствий, — уверен аллерголог.
Есть множество разных препаратов, которые блокируют аллергические реакции, лечат на начальных уровнях, но они всё равно радикально эту проблему не решают. Сейчас фармакологи ведут разработки и проводят клинические испытания препарата, который в перспективе сможет избавить от аллергии на животных, но до выпуска еще далеко.
Опасный холод, коварное солнце и вид аллергии, которого не существует
— Аллергия на холод действительно существует и проявляется в виде холодовой крапивницы. Есть и аллергия на солнце — фотодерматит. Это высыпания, обостряющиеся при воздействии солнечных лучей. А вот вода как химическое соединение спровоцировать аллергию не может, но может привести к обострению имеющихся кожных заболеваний — таких как, например, дерматит, — отмечает доктор.