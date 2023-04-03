«Хрустальная» Соня. Как живет 5-летняя девочка с очень хрупкими костями — история

Как живет «хрустальная» девочка? Могут ли врачи помочь таким людям? С чем приходится сталкиваться ее родителям? Что ждет ее в будущем? Вопросы, на которые очень хочется найти ответы, но не всегда получается. История Сони в материале наших тюменских коллег из 72.RU.

«Укрывайте пуховым платочком, чтобы она не сломалась»

София — второй ребенок в семье Натальи и Павла Шадриных. Беременность женщины проходила нормально. На 35-й неделе она спокойно пошла на УЗИ, где врачи с удивлением обнаружили необычное развитие плода.

— Врачи очень долго смотрели. Было укорочение ног, рук и гипоминерализация костей черепа. Они сами не поняли, что это такое. Когда поставили диагноз «несовершенный остеогенез», я не поверила. Думала, они напутали. Съездили на консультацию в Екатеринбург, и там всё подтвердилось. Был уже даже внутриутробный перелом бедра. У меня слезы, непонимание, как быть, как жить, что будет дальше. Врачи толком ничего сказать не могли. Нам еще сначала поставили второй тип, летальный. Говорили, что ребенок может прожить недолго и умереть. Вот в таком состоянии мы проходили до самых родов, — вспоминает Наталья Шадрина, мама девочки.