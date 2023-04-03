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Истории

«Хрустальная» Соня. Как живет 5-летняя девочка с очень хрупкими костями — история

Маленькая София Шадрина из Тюмени полжизни провела в гипсе. Первый перелом у нее случился еще в утробе матери

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Эту жизнерадостную девчонку зовут Соня. Она обожает единорогов, и поэтому мама купила ей такой красивый ободочек

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Софии Шадриной из Тюмени недавно исполнилось пять лет. За свою жизнь она уже пережила семь серьезных переломов. У девочки редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез, или болезнь «хрустального человека». Ее кости настолько хрупкие, что могут сломаться от любого неосторожного движения. Первый раз это произошло еще до ее рождения: врачи заметили сломанное бедро на УЗИ, когда ее мама была на 35-й неделе беременности.

Как живет «хрустальная» девочка? Могут ли врачи помочь таким людям? С чем приходится сталкиваться ее родителям? Что ждет ее в будущем? Вопросы, на которые очень хочется найти ответы, но не всегда получается. История Сони в материале наших тюменских коллег из 72.RU.

«Укрывайте пуховым платочком, чтобы она не сломалась»

София — второй ребенок в семье Натальи и Павла Шадриных. Беременность женщины проходила нормально. На 35-й неделе она спокойно пошла на УЗИ, где врачи с удивлением обнаружили необычное развитие плода.

— Врачи очень долго смотрели. Было укорочение ног, рук и гипоминерализация костей черепа. Они сами не поняли, что это такое. Когда поставили диагноз «несовершенный остеогенез», я не поверила. Думала, они напутали. Съездили на консультацию в Екатеринбург, и там всё подтвердилось. Был уже даже внутриутробный перелом бедра. У меня слезы, непонимание, как быть, как жить, что будет дальше. Врачи толком ничего сказать не могли. Нам еще сначала поставили второй тип, летальный. Говорили, что ребенок может прожить недолго и умереть. Вот в таком состоянии мы проходили до самых родов, — вспоминает Наталья Шадрина, мама девочки.

Несовершенный остеогенез — группа генетических нарушений, для них характерна повышенная ломкость костей. У больных либо недостаточное количество важнейшего в структуре кости белка коллагена, либо его качество не соответствует норме

Несовершенный остеогенез — группа генетических нарушений, для них характерна повышенная ломкость костей. У больных либо недостаточное количество важнейшего в структуре кости белка коллагена, либо его качество не соответствует норме

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Наталья говорит, что настаивала на плановых родах с кесаревым сечением, но всё случилось неожиданно. Ей пришлось рожать самой с неподготовленной бригадой. В итоге малышка появилась на свет с четырьмя переломами: ключица, бедренные и плечевые кости. Девочку сразу забрали в реанимацию.

Жизнь Сони началась не так, как у большинства деток. Но она смогла всё преодолеть

Жизнь Сони началась не так, как у большинства деток. Но она смогла всё преодолеть

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— Когда у врачей спрашивали, чего нам ждать, как быть, какой диагноз, они говорили: «Вот она у вас сегодня живет — радуйтесь этому». Было, конечно, тяжело. Меня спасла информационная поддержка из Москвы. Я консультировалась с мамочками таких же деток, они мне объяснили, как действуют врачи в регионах, у кого какой опыт. В больнице говорили: «Укрывайте пуховым платочком, чтобы она не сломалась. Вы ее не трогайте, на руки не берите». Но мамочки сказали, что всё не так. Всё можно — только аккуратно, как с обычным ребенком себя вести, но без резких движений, — вспоминает Наталья.

Крохотную хрупкую девочку боялись брать на руки все: родители, врачи, медсестры. Казалось, что она может сломаться от малейшего прикосновения

Крохотную хрупкую девочку боялись брать на руки все: родители, врачи, медсестры. Казалось, что она может сломаться от малейшего прикосновения

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«С рождения до сегодняшнего дня семь переломов»

Сегодня Софии пять лет. Девочка плохо ходит из-за частых переломов. Ее мама рассказывает, что как только Соня уверенно вставала на ноги, назло случался перелом. Процесс восстановления занимает три или четыре месяца — за это время навык теряется. Потом требуется еще полгода занятий, чтобы малышка могла преодолеть страх и снова начала ходить. Так повторялось несколько раз.

— Все наши переломы бедра были такие. Она сидит на полу, играет, чуть-чуть развернулась — сломала бедро. Это неожиданно и странно: она не прыгала, не скакала. Хотя до этого могла тарабанить ногами по полу, ползать, вставать. С рождения до сегодняшнего дня семь переломов плюс различные растяжения. Большое количество переломов у нас было из-за того, что деформированы бедра. Если кости прямые у обычных здоровых людей, то у таких, как Софа, они дугообразные. Эту деформацию мы исправили в 2020 году. Ездили в Курган, нам поставили телескопические штифты в бедра. Теперь они будут расти вместе с костью, — объяснила мама Софии.

Так выглядят кости девочки. Если бедренные уже похожи на здоровые, то большеберцовые голени еще очевидно деформированы

Так выглядят кости девочки. Если бедренные уже похожи на здоровые, то большеберцовые голени еще очевидно деформированы

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Соня — активная девочка. Хотя она и плохо ходит, ползает очень ловко и быстро. Малышка показала нам свои любимые игрушки: Пикачу, инопланетянина Стича, пингвинчика и розовый плед. Последний сильно удивил, но оказалось, что с этим мягким плюшевым одеялком у Софии особая связь.

— Этот плед у нее с рождения. Первый год ее жизни мы лечились в Москве и ездили туда каждые два месяца. Пока мы туда летали, София была постоянно с этим пледом в люльке. Потом подросла, но когда она укутывается этим пледом, ей спокойнее, что ли, становится. Поэтому она его так любит. При любых стрессовых ситуациях этот плед ей помогает, спасает, — с улыбкой рассказала Наталья Шадрина.

У особенных деток очень простые и трогательные ценности. Соня расцветает, обнимая любимый старый плед

У особенных деток очень простые и трогательные ценности. Соня расцветает, обнимая любимый старый плед

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«В пять лет она уже много чего понимает из взрослой жизни»

Наталья Шадрина неоднократно повторяет, что из-за диагноза ее дочка очень сильна духом. Проблемы со здоровьем с самого рождения учат ее стойкости и недетской ответственности.

— Уже понимает, конечно. Сколько переломов было! Недавно она где-то крутилась и упала. Вроде ничего такого страшного не случилось, но она не шевелила ногой, сохраняла спокойствие. Обошлось без травм, но два дня она посидела, полежала спокойно сама, не двигалась особо. И говорила: «Не трогайте, нога у меня». Она и детей уже ограничивает. Если мы ходим куда-то, например на площадку или в садик, она им говорит: «Не прыгай здесь рядом со мной». Она их строит, контролирует. Хотя уже и терпеть научилась. Даже если где-то ударится и у нее болит, она не скажет. Наоборот: «Я устала, всё хорошо, отстаньте», — рассуждает мама Софии.

Соня общительная, но опасается детей из-за их резких движений. Она следит за тем, чтобы вокруг нее все вели себя спокойно

Соня общительная, но опасается детей из-за их резких движений. Она следит за тем, чтобы вокруг нее все вели себя спокойно

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Девочка любит рисовать и лепить. Для физического развития она ходит в бассейн и занимается с тренером. Соня делает успехи, хотя раньше специалисты боялись браться за нее.

— Такие детки очень интеллектуально развитые. Может как сказать что-нибудь интересное! Они такие умненькие, они очень быстро становятся взрослыми из-за таких травм. Если обычных деток взять, то они сильно не заморачиваются. А эти уже более осознанные растут. В пять лет она уже понимает и что такое врачи, и зачем они, и много чего понимает из взрослой жизни, — уверена мама Сони.

«Принимать ребенка таким, какой он есть»

Полноценной жизнью «хрустальные» детки могут жить, если поддерживать их мышечный тонус. Чем крепче мышечный корсет, тем больше поддержка для костей и меньше вероятность перелома. Прыгать и бегать они не смогут — слишком опасно. Но реально безопасно ходить в школу, делать домашние дела и даже заниматься спортом.

— Нам нужна реабилитация, но очень сложно получить ее в Тюмени. Сложно именно для такого ребенка. Большая часть программ в городе для деток с ДЦП. А по нашему диагнозу нет опытных специалистов в регионе. Нам даже из ортопедов мало кто может помочь. Мы связываемся в основном с Москвой и Курганом. В Тюмени наша главная реабилитация — это плавание. Это самая безопасная среда, где она может развивать свои мышцы. А так нам положен массаж, ЛФК. Мы стоим на очереди, но она очень плохо двигается, — с грустью сказала мама девочки.

София внешне не отличается от других деток. Только она выглядит немного младше своих лет. У нее маленький рост — всего 90 сантиметров. У обычных пятилеток — около 110 сантиметров

София внешне не отличается от других деток. Только она выглядит немного младше своих лет. У нее маленький рост — всего 90 сантиметров. У обычных пятилеток — около 110 сантиметров

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Наталья Шадрина постоянно общается с другими мамами «хрусталиков». Женщины со всей страны переписываются в чате, делятся своим уникальным опытом, рассказывают о новых методах лечения и реабилитации, делятся контактами врачей и клиник. Мама Софии благодарна им за поддержку и советы. Порой их помощь была ценнее, чем заключения неопытных врачей. Для родителей это очень ценное сообщество — никто лучше таких же мам понять не сможет.

— У всех разные дети: кто-то ходит сам, кто-то на инвалидной коляске. Методы лечения совершенствуются, надежда есть. Не стоит бояться и замыкаться в себе! Лучше стараться жить полноценной жизнью. Вот самое главное — это не ограничивать ни себя, ни ребенка ни в чем. Потому что, как только идут ограничение и страх, развития не будет никакого. Сразу же ухудшается и состояние ребенка. Если движения не будет, то не будет мышц и силы. Нужно стараться жить обычной жизнью, принимать ребенка таким, какой он есть. Он уже такой есть, куда он денется? — заключает женщина.

Истории других детей с тяжелыми заболеваниями

Наши коллеги публиковали историю «каменеющей» Лизы. У девочки редкая генетическая болезнь, при которой мышцы превращаются в кости. У нее формируется «второй скелет», который мешает ей двигаться.

А маленькая Олеся болеет атипичным ГУС — это ультраредкое заболевание: всего два случая на миллион человек. Она постоянно принимает ряд сильнодействующих препаратов: без них организм маленькой девочки сам не справится.

У Димы Зотова развилось ДЦП после перенесенной инфекции. Малыша заразили в роддоме сразу после рождения, и у него развился сепсис. Другие заболевшие младенцы умерли.

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