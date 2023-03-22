Какие продукты помогут похудеть? Простые и рабочие советы от нутрициолога

— В интернете порой встречаются откровенно антиздоровые схемы питания. Бывают такие, где на полном серьезе предлагают на завтрак одно яблоко, в обед — сок, на ужин — стакан кефира. И есть люди, кто слепо пытаются следовать этим рекомендациям. Лучше купить обычный набор продуктов и из них готовить разнообразные блюда, чтобы не было срывов и размышлений, что бы такого поесть. Нужно планировать питание на завтрашний день, чтобы, зайдя в магазин, не соблазниться на какую-то вкусняшку, — объясняет нутрициолог.