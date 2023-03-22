Какие продукты помогут похудеть? Простые и рабочие советы от нутрициолога

Каждую весну люди начинают активно худеть, чтобы было не стыдно выйти на пляж или пройтись в облегающей одежде по улицам города. Решить эту проблему можно тренировками или диетой, но всегда есть шанс допустить ошибки. Избежать их можно благодаря советам нутрициологов — это специалисты, которые рассказывают, как и что есть, чтобы похудеть.
Почему нельзя пить алкоголь тем, кто худеет, какую роль играют белки, жиры и углеводы, с чего начать путь к правильному питанию — рассказывает тренер-нутрициолог Анастасия Ковалева. Ее советы смотрите в видео, опубликованном выше.
— В интернете порой встречаются откровенно антиздоровые схемы питания. Бывают такие, где на полном серьезе предлагают на завтрак одно яблоко, в обед — сок, на ужин — стакан кефира. И есть люди, кто слепо пытаются следовать этим рекомендациям. Лучше купить обычный набор продуктов и из них готовить разнообразные блюда, чтобы не было срывов и размышлений, что бы такого поесть. Нужно планировать питание на завтрашний день, чтобы, зайдя в магазин, не соблазниться на какую-то вкусняшку, — объясняет нутрициолог.
Мы постоянно даем полезные советы о еде и питании, просим врачей назвать самые вредные для здоровья продукты, разбираем различные диеты и пищевые привычки, которые плохо сказываются на организме. Например, сколько можно голодать и что произойдет с организмом, если долго не есть, мы рассказывали тут.