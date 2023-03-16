Врач, трижды бывавший на СВО, рассказал, что такое «зеленка» и «открытка». Словарь спецоперации

Екатеринбургский анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев трижды ездил в зону спецоперации. В интервью E1.RU он рассказал, кого спасал, как справлялся со страхом, какие героические поступки видел в зоне СВО. При этом врач использовал выражения, значения которых были нам непонятны.
Наши коллеги из E1.RU попросили его объяснить, что значит «держать сектор», «зеленка», «птичка» и многое другое. Из ответов Станислава собрался небольшой «словарик спецоперации».
Позывной
Позывной чаще всего человек выбирает себе сам. Если он не знает [какой выбрать], ему предлагают. Либо, если он совсем мечется, то его обозначают: ты такой-то. Это нужно, чтобы в радиоэфире не раскрывать имен и говорить кратко: некоторые элементы секретности для безопасности. У меня позывной «Санитар», он у меня с начала
Красная зона
Это общее понятие, так скажем, из тактической медицины. Это место, где непосредственно идет соприкосновение. Это стрелковый бой, когда противник находится в зоне видимости, грубо говоря. В красной зоне медицинская помощь не оказывается, из нее только эвакуируют — хотя бы в желтую. В крайнем случае накладывается жгут, на что требуется 5–10 секунд, но, если кровотечение неактивное, эвакуируют в желтую зону.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Желтая зона
Желтая зона — это уже когда нет визуального контакта, но может быть активна артиллерия. Там возможна встреча со снайпером, с пулеметчиком. В желтой, уже под прикрытием брони, строений либо в блиндаже, начинается оказание первой медицинской помощи.
Зеленая зона
Зеленая зона — это уже, так скажем, место, где ты смело передвигаешься в полный рост.
Стоять на фишке
Для того чтобы другие могли побольше отдохнуть, медики также встают на боевое охранение. Непосредственно там это называется «на фишку». Там, где мы располагаемся, и днем, и ночью должно организовываться боевое охранение, потому что активно работают ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) — как с нашей стороны, так и со стороны противника. Они могут подойти к нам.
Открытка
Так называют открытую местность, по ней вообще нельзя ходить. Потому что летают беспилотники, и если тебя заметили, сразу будет прилетать что-то тяжелое, невкусное.
Держать сектор
Это значит контролировать участок территории, который тебе назначили, контроль распределяется по времени между людьми.
Птичка
Беспилотный летательный аппарат.
Зеленка
Это лес в любое время суток.
А еще почитайте рассказ медбрата о том, что он увидел в зоне СВО, и интервью с фельдшером, который спасал раненых в стационаре.