Врач, трижды бывавший на СВО, рассказал, что такое «зеленка» и «открытка». Словарь спецоперации

Позывной

Позывной чаще всего человек выбирает себе сам. Если он не знает [какой выбрать], ему предлагают. Либо, если он совсем мечется, то его обозначают: ты такой-то. Это нужно, чтобы в радиоэфире не раскрывать имен и говорить кратко: некоторые элементы секретности для безопасности. У меня позывной «Санитар», он у меня с начала 2000-х годов. Просто на тот момент я работал санитаром в морге, из-за этого позывной и прилип.

