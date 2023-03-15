В России снизилась смертность из-за болезней сердечно-сосудистой системы

В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Об этом сообщил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов в среду в эфире телеканала «Россия 24».
— В январе-феврале 2023 года смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом доковидного 2019 года, — сказал кардиолог.
Он также отметил, что за 12 месяцев 2022 года коэффициент смертности от болезней кровеносной системы упал на 11,1% в сравнении с 2021 годом и составил 570,6 на
Болезни системы кровообращения — самая распространенная причина смерти в России. По данным Росстата, только за 2021 год они унесли почти 934 тысячи жизней — в два раза больше, чем ковид, и в пять раз больше, чем все виды рака.