«Это не анекдот — голова от секса действительно болит»: врач рассказала, как и кто страдает от мигреней

Головная боль. Словно раскалывающая череп изнутри. Бьющая по вискам «молоточками» или давящая до тошноты и радужных кругов перед глазами. Она мешает работать, учиться, отдыхать и даже заниматься сексом, в том числе с законным мужем. Кто-то пьет горстями обезболивающие препараты, пытаясь заглушить эту боль. Кто-то старается перетерпеть и страдает от этого еще больше. А кто-то идет к неврологу и узнаёт, что головная боль — это последствие более серьезного заболевания. О мифах, легендах, фактах и происхождении головной боли журналисту V1.RU рассказала врач-невролог, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики, заместитель главного врача клиники семейной медицины Волгоградского государственного медицинского университета Оксана Лисина.
С чем работает невролог
Сейчас медики насчитывают более 300 видов различных головных болей. Это и самостоятельные заболевания, и симптомы, сопровождающие патологические состояния.
— Особое внимание мы, неврологи, уделяем именно первичным головным болям, когда головная боль есть заболевание. Они составляют около 90% всех головных болей, — объясняет врач-невролог Оксана Лисина. — Причины части из них до конца не изучены и до сих пор исследуются. Но сейчас известно то, что самые распространенные виды первичных головных болей — мигрень и головная боль напряжения.
Вторичные головные боли более понятны для врачей. Это та боль, у которой есть явная причина, например респираторные вирусные заболевания.
— Все понимают: голова болит от гриппа... Отдавать в голову может зубная боль, боль, связанная с воспалительными заболеваниями придаточных пазух носа. Причиной могут стать новообразования в головном мозге, — приводит примеры Оксана Лисина. — Особенностью этой боли является то, что она не является единственным симптомом и только на ее основании нельзя поставить человеку диагноз. В общем числе жалоб такие головные боли составляют около 2%.
Голова может болеть в разных местах по различным причинам. Неврологи рекомендуют обращать на это внимание.
— Это связано с особенностями строения нервов в области головы. Поэтому даже из-за больного зуба, насморка или из-за мышц шеи может быть головная боль, — рассказывает Оксана Лисина.
При осмотре и опросе пациентов врачи обращают особое внимание на так называемые «красные флаги» — симптомы, настораживающие врача и пациента, говоря, что головная боль представляет реальную опасность.
— Если головная боль изменила характер, стала более сильной, не похожей на обычную, — перечисляет врач-невролог. — Если стала усиливаться при кашле, чихании. Если стала сопровождаться неврологическими негативными симптомами... «Красных флагов» много, но оценивать их должен только врач.
Нельзя заглушать боль обезболивающим
Многие, устав страдать от регулярных приступов мигрени или другой головной боли, привычно забрасывают в рот горсть обезболивающих таблеток. Но у этого есть последствия — боль станет постоянной.
— Если голова болит раз в месяц и одна таблетка полностью снимает боль — нет повода для беспокойства. А вот если «закидываться» часто или, еще хуже, ежедневно — плохо, — предостерегает Оксана Лисина. — По последним данным, человеку достаточно принимать в месяц 10 доз комбинированных анальгетических препаратов (содержащих несколько компонентов) или 10 доз триптанов (специальных препаратов от мигрени) или 15 доз однокомпонентных анальгетиков на протяжении 3 месяцев и более, чтобы у него возникла хроническая головная боль от избыточного потребления обезболивающих препаратов. Получается замкнутый круг: у человека болит голова, он выпивает таблетку, которая, наоборот, способствует усилению боли. Таких людей немало, и выведение их из этой ситуации требует от врача грамотного и терпеливого подхода, а еще и от пациента.
Выдумки капризных дев
Про головную боль ходит множество легенд и мифов. Один из них, что головная боль — это болезнь девушек: якобы, только у представительниц прекрасного пола могут быть проблемы с головой. Невролог не отрицает этот факт и приводит в доказательства мировую статистику:
— Головной боли подвержены в разных странах в среднем от 12 до 15 процентов населения, — подмечает Оксана Лисина. — Поэтому до определенного времени, пока ученые не выяснили истинную причину мигрени и ее непосредственную связь с эстрогенами, считалось, что это болезнь юных капризных дев. Хотя, учитывая, что Льюис Кэрролл, Петр Чайковский, Михаил Булгаков, Юлий Цезарь и Карл Маркс страдали этим недугом, мигрень также раньше называли болезнью интеллектуалов. Недавно ученые составили типичный портрет пациента с мигренью: женщина 30–45 лет, умная, занимающая руководящую должность, много работающая, старающаяся всё контролировать, перфекционистка...
По наследству не передается. Но от погоды не зависит
Распространенным мифом, по словам Оксаны Лисиной, является то, что голова начинает болеть от перепадов атмосферного давления или смены погоды.
— Если проследить колебания атмосферного давления, то оно в течение, к примеру, года составляет около 20–
Многие убеждены, что мигрень — это наследственное заболевание, которое может передаться по наследству.
— Мигрень имеет наследственный характер. Чаще передается по материнской линии, но бывают случаи, когда у девушки мигренью страдал отец, — объясняет невролог. — Есть случаи, также из моей практики, когда мигрень у бабушки и у внука передалась мужчине через поколение. Уже учеными определены гены, отвечающие за это заболевание.
Кто-то надеется, что мигрень можно успешно вылечить перед зачатием будущего поколения и не передать ее своему ребенку.
— Мигрень — неизлечимое заболевание, поскольку имеет наследственную природу. И вылечить ее перед зачатием нельзя. Можно научиться ее контролировать и профилактировать, тогда ее влияние на качество жизни будет существенно ниже, — развенчивает миф Оксана Лисина. — В генах заложена способность мозга генерировать боль по типу мигрени, которая реализуется через нашу нервную систему и наследуется не сама болезнь, а особенность реагирования нервной системы на определенные раздражители. Сосуды, остеохондрозы, повышенное внутричерепное давление тут абсолютно ни при чем.
Голова может болеть как от секса, так и вместо него
Излюбленной темой анекдотов стала головная боль, мешающая женам исполнять супружеский долг. По словам Оксаны Лисиной, это чаще всего не отговорка. Это истинная правда.
— Любое движение может усиливать и без того мучительную боль у страдающей мигренью женщины. Даже малейший поворот головы, наклоны и другая обыденная повседневная активность, — подтверждает миф врач-невролог Оксана Лисина.
Кроме того, существуют такие виды головной боли, как преоргазмическая и оргазмическая. Обе они связаны с сексуальным возбуждением. Но что удивительно, от этих болей мужчины страдают в три раза чаще женщин.
— Преоргазмическая головная боль появляется во время сексуальной активности и увеличивается с нарастанием возбуждения, — рассказывает врач. — А оргазмическая — это резкое взрывное усиление головной боли перед или во время оргазма. К счастью, эти боли считаются редким заболеванием — им страдает около 1% всех жителей планеты. Средний возраст больных — около 35 лет, причем мужчины болеют в три раза чаще женщин.
Головная боль у них появляется во время сексуальной активности и увеличивается с нарастанием возбуждения либо резко возникает на высоте сексуального возбуждения. Максимальная боль при этом длится в среднем около получаса.
— Что важно: для боли не характерны нарушение сознания, рвота, зрительные, чувствительные или двигательные нарушения, — говорит врач. — Она, как и другие виды головных болей, не представляет опасности, является доброкачественной, но существенно нарушает качество жизни и мешает наслаждаться ей в полной мере. Пациенты избегают занятия сексом из-за головной боли. А это может испортить отношения между супругами. Некоторые даже разводятся, — рассказывает невролог. — Но это поддается профилактике.
Как жить с мигренью?
Жить с мигренью возможно самому пациенту и людям, которые его окружают. Нужно лишь соблюдать простые правила, о которых говорит невролог Оксана Лисина:
- отмечать провокаторы и стараться их избегать;
- научиться правильно купировать приступ головной боли;
- подобрать профилактическую терапию;
- вести правильный образ жизни.
— Правильный образ жизни — это всеобъемлющее понятие, — объясняет невролог. — Но главное — это режим питания, режим сна, обязательные легкие физические нагрузки и релаксация. И, конечно же, помощь врача-специалиста.