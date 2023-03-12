«Это не анекдот — голова от секса действительно болит»: врач рассказала, как и кто страдает от мигреней

Вторичные головные боли более понятны для врачей. Это та боль, у которой есть явная причина, например респираторные вирусные заболевания.



— Все понимают: голова болит от гриппа... Отдавать в голову может зубная боль, боль, связанная с воспалительными заболеваниями придаточных пазух носа. Причиной могут стать новообразования в головном мозге, — приводит примеры Оксана Лисина. — Особенностью этой боли является то, что она не является единственным симптомом и только на ее основании нельзя поставить человеку диагноз. В общем числе жалоб такие головные боли составляют около 2%.

