«На фоне подорванного ковидом иммунитета»: ученые — о том, чем бесконечно болеют россияне и почему не выздоравливают



В свою очередь в Волгоградской области специалисты надзорного ведомства сообщили о присоединении еще нескольких видов вирусов к циркулирующим с начала зимы.



— Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по результатам слежения за развитием ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом отмечает, что на 7-й календарной неделе 2023 года количество обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в сравнении с предыдущей продолжает увеличиваться, прирост составил 10% — в основном за счет взрослого населения, — рассказали в ведомстве. — Среди заболевших по результатам лабораторных исследований на текущей неделе обнаруживались возбудители респираторных инфекций гриппозной этиологии, преимущественно гриппа типа В, и негриппозной этиологии — в равных долях аденовируса, риновируса и бокавируса, а также вирус COVID-19.





«Мы снова жмемся друг к другу»

Рост числа заболевших медики связывают и с неустойчивой холодной погодой, которая царила в Волгограде и области этой зимой. Заведующий кафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета, профессор Михаил Стаценко подтвердил, что в этом сезоне люди действительно много болеют.