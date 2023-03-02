«На фоне подорванного ковидом иммунитета»: ученые — о том, чем бесконечно болеют россияне и почему не выздоравливают

Кажется, что абсолютно все вокруг этой зимой болели раз за разом, надеясь выздороветь за пару дней, но болезни растягивались на несколько недель, а то и месяцев. Россияне устали перебирать шуршащие блистеры с таблетками и горстями есть разномастные пилюли, атакуя аптеки в поисках жаропонижающего и антибиотиков, но ничего не помогало. Наши коллеги из V1.RU спросили у ученых, в чём причина такого всплеска заболеваемости и что с этим делать.
«Воздействуют на слизистые и дыхательные пути»
По данным Роспотребнадзора, в России люди этой зимой продолжают болеть, в том числе и надоевшим за предыдущие годы коронавирусом. В начале этой зимы среди заболеваний преобладали те, которые поражали дыхательные пути — как верхние, так и нижние.
— На 6-й неделе 2023 года на территории РФ зарегистрировано 78,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 5% и составила чуть больше 1 миллиона случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок, — рассказали в федеральном Роспотребнадзоре. — У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.
В свою очередь в Волгоградской области специалисты надзорного ведомства сообщили о присоединении еще нескольких видов вирусов к циркулирующим с начала зимы.
— Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по результатам слежения за развитием ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом отмечает, что на 7-й календарной неделе 2023 года количество обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в сравнении с предыдущей продолжает увеличиваться, прирост составил 10% — в основном за счет взрослого населения, — рассказали в ведомстве. — Среди заболевших по результатам лабораторных исследований на текущей неделе обнаруживались возбудители респираторных инфекций гриппозной этиологии, преимущественно гриппа типа В, и негриппозной этиологии — в равных долях аденовируса, риновируса и бокавируса, а также вирус COVID-19.
«Мы снова жмемся друг к другу»
Рост числа заболевших медики связывают и с неустойчивой холодной погодой, которая царила в Волгограде и области этой зимой. Заведующий кафедрой внутренних болезней Волгоградского медицинского университета, профессор Михаил Стаценко подтвердил, что в этом сезоне люди действительно много болеют.
— На сегодняшний день мы видим и фиксируем у наших пациентов множество различных ОРЗ. Пациенты болеют и гриппом, и риновирусами, и различными вирусами, связанными с ОРВИ, сюда же мы относим и коронавирус, который имеет высокую степень контагиозности. Много возбудителей в том числе хорошо себя чувствуют в такую погоду, как сейчас. Рост заболевших фиксируется в неустойчивую, холодную и влажную погоду. Мы зачастую даже не могли во время морозов, которые у нас были, открыть банально окно, потому что было холодно, — считает профессор.
По мнению профессора Стаценко, вирусы прокладывают дорожку для бактериальных инфекций, которые, чувствуя бреши в организме, устремляются к ним.
— Мы расслабились после ковидных ограничений. Мы постоянно находимся в обществе, постоянно находимся в центре массового скопления людей. Безусловно, всё это невероятно способствует распространению всех этих вирусов, — рассказал Михаил Стаценко. — Кроме того, мы уже и вовсе забыли всё то, чему нас научил коронавирус. Раньше, если у нас появились какие-то симптомы ОРЗ, мы старались посидеть дома. Сейчас мы все, несмотря на плохое самочувствие, мчимся на работу. Да, безусловно, мы и о социальной дистанции забыли, снова жмемся друг к другу, но и, конечно же, заражаемся так же быстро. Есть грипп, они разных типов, есть типа А, есть типа В, есть разные другие штаммы. И вот мы переболели одним штаммом и запросто можем выйти и подхватить новый. Если вы переболели свиным гриппом, это не значит, что вы не можете заболеть другим вирусом гриппа А. Вы можете болеть сколько угодно. Но я хочу сказать, что любая инфекция — это удар по нашему иммунитету.
Исходя из слов профессора, каждая последующая инфекция переносится тяжелее предыдущей.
— Вы подхватили вирус, а за ним пришли и гаймориты, и синуситы, и бронхиты, трахеиты, — перечисляет медик. — Может быть даже пневмония, а сейчас у нас фиксируется рост госпитализируемых в инфекционные госпитали с пневмонией. Коечный фонд сейчас увеличивают.
«Иммунная система оказалась несколько депрессивной»
По мнению Владимира Никифорова, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, профессора, доктора наук, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно, но это не всегда возможно и оправдано.
— Респираторных вирусов под 200 разновидностей, и каждый — самодостаточный и сильный, — рассказал Владимир Никифоров. — Теоретически можно подряд болеть разными вирусами, но клиническая картина при этом будет всегда одинаковой. На сегодняшний день можно установить причину, какой именно вирус сразил вас, но не всегда это возможно и нужно.
Однако, по мнению инфекциониста, за проблемой, которая в этом году стала такой актуальной, может скрываться тот самый коронавирус.
— Несколько лет назад один очень умный человек сказал, что, если в одном месте убудет, в другом обязательно прибудет. И вот мы видим, что много лет во всём мире главенствовал коронавирус, он задавил всех остальных. Это было заметно даже в 2020 году, COVID-19 просто задавил вирус гриппа, — рассуждает Владимир Никифоров. — Но вот сейчас коронавирус, наоборот, несколько растерял свои позиции, в свою очередь другие вирусы активировались, набравшись сил. Кроме того, COVID бесследно не прошел. Помните тот страшный постковидный синдром? Иммунная система в какой-то мере оказалась несколько депрессивной. Возможно, именно на фоне подорванного коронавирусом иммунитета и появились все эти болячки сейчас. Я считаю, что нужно просто немного потерпеть. Дальше всё войдет в привычное русло и череда болезней закончится.