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Кто лучше?

Лучший массажист Новосибирска — НГС собирает кандидатов на звание самого профессионального мастера

Выдвинуть своего кандидата вы можете в наших социальных сетях

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Найти настоящего профессионала сложно, поэтому мы запустили проект «Кто лучше?»

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Дорогие читатели, мы запускаем новый опрос проекта «Кто лучше?» среди жителей Новосибирска. В этот раз мы решили предложить вам выбрать массажиста, который лучше всех помогает расслабиться после трудного рабочего дня и восстановить организм после травм или болезней.

На этой неделе мы вместе с вами выберем массажиста, руки которого снимают эмоциональное напряжение, помогают вылечить недуги: снять спазм, улучшить кровообращение, восстановить обмен веществ.

Выдвинуть своего кандидата, к которому вы хотите возвращаться снова, вы можете в комментариях в нашем телеграм-канале и в группе во «ВКонтакте» до вечера вторника. Всё, что нужно, — написать имя и фамилию мастера и его место работы.

Утром в среду, 22 февраля, на сайте мы опубликуем весь список кандидатов и запустим голосование среди читателей.

Проект «Кто лучше?» появился на сайте НГС, чтобы мы вместе смогли выбрать самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Так мы определим достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.

Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах — топ-10 мастеров маникюра и топ-10 педиатров города, по версии читателей НГС.

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