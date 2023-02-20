Лучший массажист Новосибирска — НГС собирает кандидатов на звание самого профессионального мастера

Дорогие читатели, мы запускаем новый опрос проекта «Кто лучше?» среди жителей Новосибирска. В этот раз мы решили предложить вам выбрать массажиста, который лучше всех помогает расслабиться после трудного рабочего дня и восстановить организм после травм или болезней.
На этой неделе мы вместе с вами выберем массажиста, руки которого снимают эмоциональное напряжение, помогают вылечить недуги: снять спазм, улучшить кровообращение, восстановить обмен веществ.
Выдвинуть своего кандидата, к которому вы хотите возвращаться снова, вы можете в комментариях в нашем телеграм-канале и в группе во «ВКонтакте» до вечера вторника. Всё, что нужно, — написать имя и фамилию мастера и его место работы.
Утром в среду, 22 февраля, на сайте мы опубликуем весь список кандидатов и запустим голосование среди читателей.
Проект «Кто лучше?» появился на сайте НГС, чтобы мы вместе смогли выбрать самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Так мы определим достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.
Мы уже опубликовали результаты двух опросов. Смотрите в материалах —