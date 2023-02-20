Лучший массажист Новосибирска — НГС собирает кандидатов на звание самого профессионального мастера

Выдвинуть своего кандидата, к которому вы хотите возвращаться снова, вы можете в комментариях в нашем телеграм-канале и в группе во «ВКонтакте» до вечера вторника. Всё, что нужно, — написать имя и фамилию мастера и его место работы.