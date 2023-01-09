«Во время курса химиотерапии вышла работать в реанимацию». История 37-летнего врача, которая лечится от рака

Дома ее ждут родители, муж и двое детей. MSK1.RU поговорил с Ольгой о том, как важно вовремя обнаружить свой рак, как для каждого из нас важны семья и работа и как болезнь меняет взгляд на жизнь.



— Ольга, когда ты узнала, что ты теперь не врач, а пациент, причем надолго и не с самым хорошим диагнозом?



— Летом 2022 года. Диагноз свой я не скрывала, сказала всем — я немного приболела, поэтому сейчас буду получать цитостатики (противоопухолевые) и другие «полезные» препараты. И буду превращаться из царевны в лягушку, из прекрасной бабочки в гусеницу и так далее. Не просила себя жалеть, просто старалась с юмором, насколько это возможно, отнестись к своему состоянию.

