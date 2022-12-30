В России новый закон о суррогатном материнстве. Кому это теперь будет недоступно? Объясняет главврач

Кому теперь это недоступно?

Иностранцам

— В Россию приезжали иностранные супружеские пары, чтобы реализовать программу суррогатного материнства, потому что в некоторых странах это запрещено, в частности, в Китае. Было достаточно пар в доковидные времена, — рассказала Елена Маясина. — Это было развитое направление для тех пар, которые не могут выносить ребенка. А в Китае эта проблема актуальна, так как в одно время у них было разрешено прерывание беременности на поздних сроках до 20 недель, и были прерывания с тяжелыми повреждениями матки. Чаще всего они ездили в Москву и Питер. Есть агентства, которые занимаются подбором суррогатных мам, этот закон существенно их коснется. В Екатеринбурге тоже были иностранные пациенты, но это не основной объем работы клиник ВРТ.