В России новый закон о суррогатном материнстве. Кому это теперь будет недоступно? Объясняет главврач

Кажется, что тема суррогатного материнства окутана тайной, ведь мы так редко встречаемся с подобным в обычной жизни. Но на самом деле для кого-то это единственная возможность родить здорового ребенка.
В закон о суррогатном материнстве внесли изменения. О важных переменах E1.RU рассказала гинеколог, репродуктолог,
Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет не более шести месяцев с момента обращения пациентов в медицинскую организацию по поводу бесплодия.
Что нового?
- Проведение программы суррогатного материнства возможно только для супружеских пар или одиноких женщин, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям;
- право на применение ВРТ в виде суррогатного материнства не распространяется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке, то есть обязателен зарегистрированный брак;
- ребенок, который рожден на территории Российской Федерации суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению;
- суррогатная мать должна иметь гражданство РФ;
- родители теперь обозначаются как генетические родители (раньше были «биологическими»);
- один из потенциальных родителей (генетическая мать или генетический отец) или оба потенциальных родителя (генетическая мать и генетический отец) либо одинокая женщина (генетическая мать) должны иметь гражданство Российской Федерации.
Если коротко:
- только для пар, состоящих в зарегистрированном браке, или одиноких женщин;
- суррогатная мама и хотя бы один из родителей должны быть гражданами РФ;
- для получения эмбрионов применяется генетический материал супружеской
пары /одинокой женщины;
- пары, не имеющие гражданства РФ, не могут воспользоваться программой суррогатного материнства.
Закон вступил в силу 19 декабря этого года.
Кому теперь это недоступно?
Иностранцам
— В Россию приезжали иностранные супружеские пары, чтобы реализовать программу суррогатного материнства, потому что в некоторых странах это запрещено, в частности, в Китае. Было достаточно пар в доковидные времена, — рассказала Елена Маясина. — Это было развитое направление для тех пар, которые не могут выносить ребенка. А в Китае эта проблема актуальна, так как в одно время у них было разрешено прерывание беременности на поздних сроках до 20 недель, и были прерывания с тяжелыми повреждениями матки. Чаще всего они ездили в Москву и Питер. Есть агентства, которые занимаются подбором суррогатных мам, этот закон существенно их коснется. В Екатеринбурге тоже были иностранные пациенты, но это не основной объем работы клиник ВРТ.
Онкобольным
— Что касается запрета на донорские программы, на использование донорского материала, этот вопрос крайне актуален для пациентов с онкологическими заболеваниями, когда мы не можем проводить стимуляцию яичников и женщина не может вынашивать ребенка, у нее уже нет возможности получить свой генетический материал. Тогда мы прибегали к программе донорской яйцеклетки, оплодотворяли спермой мужа и переносили эмбрион суррогатной маме, — объясняет эксперт. — На данный момент в законе потенциальные родители обозначены как генетические. Для этих пар пока, если не будет никаких дополнений и разъяснений, такой способ рождения ребенка закрыт. Это наиболее значимые изменения.
У кого нет гражданства РФ
— Требования к суррогатным мамам в законе почти не изменились, единственное новое требование — чтобы суррогатная мама была гражданкой РФ, — объяснила Елена Маясина. — Клиники ВРТ работают по приказу 803Н Минздрава РФ. Суррогатной мамой может быть женщина от 20 до 35 лет, которая прошла необходимое обследование, не имеет значимых соматических и психиатрических заболеваний, у которой есть ребенок. Наличие собственного ребенка является обязательным условием. Если женщина не рожала, она не может быть суррогатной мамой.
Как часто обращаются к суррогатным мамам в регионе
— Практически все клиники работают в системе ОМС и проводят базовые программы ЭКО для пациентов с бесплодием, программа суррогатного материнства не занимает значимого объема работы. В нашей клинике
Личное отношение врача
— Мне больше всего в этой ситуации жаль, что люди, которые принимают законы, не работают в этой теме, — рассказала Елена Маясина. — Очень жаль те пары, у которых применение донорской яйцеклетки суррогатной мамы было единственным шансом на рождение здорового ребенка, причем в семье, которая бы очень ждала его. Но пока законодательство поставило на этом крест.
Суррогатная мама — это женщина, которая вынашивает генетически не своего ребенка. Она, грубо говоря, просто предоставляет свою матку. Раньше был допустим вариант, когда используются яйцеклетка и сперма супругов, которые страдают бесплодием и не могут вынашивать беременность. Например, у женщины после тяжелых родов удалена матка, и у такой пары есть только один вариант — суррогатное материнство. Второй вариант до закона был, когда специалисты брали донорские яйцеклетки, сперму мужа и делали перенос суррогатной маме. Сейчас этот вариант недоступен.
Третий вариант — яйцеклетки женщины и сперма донора. Это приемлемо для одиноких женщин, у которых нет возможности вынашивать беременность: допустим, нет матки и нет партнера. Это на сегодняшний день приемлемо. Еще важно, что суррогатная мать не может вынашивать ребенка, если она донор яйцеклетки. Иначе генетически это будет ее ребенок.
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