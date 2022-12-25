Сами себе ее придумали: как отличить реальную боль от той, которой нет (и при чем тут психосоматика)

1
Что такое психосоматика
Психосоматика — направление в медицинской психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение заболеваний, а также взаимодействие психики и тела. Существование психосоматических патологий признают не только психологи, но и врачи самых различных профилей. А вот данные о распространенности этого явления разнятся: одни говорят, что с психосоматическими проблемами приходит каждый третий пациент, другие — каждый десятый.
— Если обратиться к статистике, то примерно треть всех больных, обращающихся за медицинской помощью, страдает от тех или иных эмоциональных проблем, — говорит медицинский психолог Екатерина Тумасова. — Еще в середине прошлого века было научно доказано, что есть ряд заболеваний, причинами которых являются психологические травмы и переживания. Это, например, бронхиальная астма, гипертиреоз или язвенная болезнь желудка. На сегодняшний день этот список еще более широк: мигрени, ожирение, инфаркт миокарда и многие другие.
По словам психолога, у детей на первом месте среди психосоматических реакций — боли в животе, тошнота и рвота, которые не связаны с приемом пищи и являются следствием эмоциональных переживаний и волнений.
— На приеме у врача-гастроэнтеролога такие пациенты часто предъявляют жалобы на ощущение комка в горле при глотании или на боли в животе, которые не связаны с едой, но могут возникать или усиливаться на фоне различных психотравмирующих факторов, — говорит доктор медицинских наук, профессор Ольга Теплякова. — Если подобный пациент посещает пульмонолога, то основными его жалобами будут одышка, чувство нехватки воздуха, хотя никаких объективных предпосылок к этому нет. Кстати, в первые месяцы пандемии COVID-19 наблюдался отчетливый рост панических расстройств: очень многие люди ощущали проблемы с дыханием. В свою очередь, у врача-ревматолога или вертебролога у пациентов с психосоматической патологией будут преобладать жалобы на боль во всем теле, а к кардиологу подобный пациент придет с упорными болями в грудной клетке, которые абсолютно не соответствуют проявлениям стенокардии.
Поделиться
2
Откуда берутся проблемы
Очень часто психосоматический компонент усиливает проявления действительно имеющегося заболевания: например, боль при одной и той же стадии остеоартроза каждый из пациентов будет ощущать по-своему. Кроме того, психологический стресс может спровоцировать обострение заболевания, например, привести к гипертоническому кризу или приступу бронхиальной астмы.
— Все люди разные: примерно каждый восьмой человек — тревожный. Такие люди, как правило, прислушиваются к любому новому симптому. При этом постоянное внутреннее напряжение многократно усиливает восприятие любого ощущения, — объясняет Ольга Теплякова. — Постоянная тревога вынуждает их вновь и вновь обращаться к врачам, выполнять разные обследования, поскольку только это снимает на непродолжительное время их внутреннее напряжение.
По словам доктора, есть еще одна категория пациентов с психологическими расстройствами — та, которая «получает выгоду» от своей болезни. Некоторые люди не могут приспособиться к требованиям, которые к ним предъявляет социум, в том числе и семья. Поэтому иногда врачи наблюдают уход пациентов в болезнь для того, чтобы оградить себя от избыточных социальных обязанностей. На приеме такой пациент предъявляет массу жалоб, которые, по его ощущениям, говорят о болезни и не позволяют выполнять профессиональные и домашние обязанности — например, ухаживать за маленьким ребенком, готовить пищу, выдерживать полный рабочий день.
Клинический психолог Анна Ткач говорит, что очень много заболеваний, спусковым крючком для которых становится стресс. Иногда это яркий стресс — утрата, развод, но может быть и хронический стресс, который накапливается со временем.
— Что это такое? Это то, что мы терпим годами. Допустим, не нравится работа, конфликт в коллективе, — приводит она пример. — В какой-то момент тело говорит: «Всё, я больше не могу», — и начинаются частые больничные. Обычно говорят в таком случае, что иммунитет снижен.
Поделиться
3
Кто лечит психосоматические патологии
Понять, что патология именно психосоматическая, может только врач, поэтому первым делом нужно идти либо к терапевту, либо к специалисту узкого профиля — в зависимости от того, что болит. Врач определяет степень нарушения со стороны организма и назначает лечение, если это необходимо.
— Психосоматическое заболевание не развивается сразу в болезнь, а начинается с появления так называемых функциональных нарушений, — объясняет медицинский психолог Екатерина Тумасова. — По результатам обследования врач может не найти органических причин тошноты, одышки или головных болей, а человек продолжает страдать, хотя «болеть здесь как бы нечему». Состояние становится хроническим и прогрессирует.
Иногда пациенту может понадобиться обращение к врачу-психиатру, поскольку за болезненными симптомами на самом деле может скрываться тяжелая депрессия. У нее есть свое название — «маскированная депрессия», — и медикаментозная терапия необходима, чтобы соматическое состояние улучшилось.
— Второй шаг — это психотерапия, обращение к психологу или психотерапевту, — советует психолог. — Если причина болезни имеет психологическую природу, то часто медицинское лечение не помогает, а психотерапия может дать подчас поразительный эффект. Если заболевание находится на стадии функционального расстройства, то таким образом возможно предотвратить развитие тяжелой болезни. Любая психосоматика — это клубок биологического и психологического, нужно лечить тело и душу, без психотерапии распутать такой клубок не получится.
Поделиться
4
Как лечить психосоматические проблемы
Клинический психолог Анна Ткач также отмечает, что часто может понадобиться сочетание психотерапии и медикаментов. Она подчеркивает, что базовая медикаментозная терапия обязательна, но психотерапия поможет немного облегчить проблему.
— Не буду ставить диагнозы, но я могу описать типичный портрет гипертоника: это люди, которые напряжены, очень ответственные, всё время решают какие-то задачи, не могут проявлять негативные эмоции, стараются всё контролировать, — говорит Анна Ткач. — Но это не значит, что вот вы осознаете, что вы такой контролер, и проблема решится, можно будет отменять лекарства.
Доктор медицинских наук Ольга Теплякова отмечает, что врачи готовы поддерживать профессиональное сотрудничество с психотерапевтом, но на практике существуют реальные препятствия. С одной стороны, в психотерапевтической помощи нуждается слишком много пациентов, а штат психотерапевтов не столь велик, с другой — пациентов зачастую крайне настораживает приставка «психо» в специализации данного врача.
Поделиться
5
Что может помешать в ходе лечения
Психологические проблемы и особенности личности пациентов могут быть не только причиной болезни, но и существенно мешать ее лечению. По словам Ольги Тепляковой, в некоторых ситуациях пациенты манипулируют врачом, чтобы он подтвердил тяжесть их болезни и освободил от социальных обязанностей (или сохранил в зоне комфорта).
— Например, врачи рекомендуют пациенту устранить факторы риска — снизить свой вес. А пациент активно возражает, что не может это сделать, поскольку «организм требует перекусов», а боль не позволяет выполнять физические нагрузки. Врачу оказывается крайне сложно работать с такими пациентами, которым комфортно чувствовать себя больными и у которых отсутствует мотивация к выздоровлению, — пояснила Теплякова.
Поделиться
6
Что еще почитать по теме
Вы удивитесь, но даже боль в горле чаще всего связана не только с простудой или ангиной. И дело вовсе не в психосоматике, а в более прозаичных вещах — горло может болеть из-за проблем с ЖКТ, щитовидной железой или из-за остеохондроза. Поэтому иногда лечением горла должен заниматься вовсе не лор, но тем не менее в первую очередь всегда стоит обратиться к терапевту, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.
Кроме того, сейчас увеличивается количество заразившихся гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Беда лишь в том, что симптомы у всех этих болезней примерно одинаковые. Если вы почувствовали недомогание, у вас температура и кашель, можно ли самому разобраться, что это и когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью? Врач-инфекционист рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа и коронавируса, и при каких симптомах стоит вызывать скорую.
Что удивительно, многие люди относятся к гриппу не так серьезно, как к ковиду — всё потому, что они переносят болезнь без осложнений. Но грипп может быть смертельно опасен для людей, находящихся в группе риска — детей, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому нужно по возможности изолироваться от заразных людей. Но как понять, когда человек заразен, а когда нет? Врач-инфекционист ответил и на этот вопрос, рассказав, как долго заболевший гриппом распространяет вирус дальше.
Поделиться