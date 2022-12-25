Сами себе ее придумали: как отличить реальную боль от той, которой нет (и при чем тут психосоматика)

Психосоматика — направление в медицинской психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение заболеваний, а также взаимодействие психики и тела. Существование психосоматических патологий признают не только психологи, но и врачи самых различных профилей. А вот данные о распространенности этого явления разнятся: одни говорят, что с психосоматическими проблемами приходит каждый третий пациент, другие — каждый десятый.

— Если обратиться к статистике, то примерно треть всех больных, обращающихся за медицинской помощью, страдает от тех или иных эмоциональных проблем, — говорит медицинский психолог Екатерина Тумасова. — Еще в середине прошлого века было научно доказано, что есть ряд заболеваний, причинами которых являются психологические травмы и переживания. Это, например, бронхиальная астма, гипертиреоз или язвенная болезнь желудка. На сегодняшний день этот список еще более широк: мигрени, ожирение, инфаркт миокарда и многие другие.



По словам психолога, у детей на первом месте среди психосоматических реакций — боли в животе, тошнота и рвота, которые не связаны с приемом пищи и являются следствием эмоциональных переживаний и волнений.



— На приеме у врача-гастроэнтеролога такие пациенты часто предъявляют жалобы на ощущение комка в горле при глотании или на боли в животе, которые не связаны с едой, но могут возникать или усиливаться на фоне различных психотравмирующих факторов, — говорит доктор медицинских наук, профессор Ольга Теплякова. — Если подобный пациент посещает пульмонолога, то основными его жалобами будут одышка, чувство нехватки воздуха, хотя никаких объективных предпосылок к этому нет. Кстати, в первые месяцы пандемии COVID-19 наблюдался отчетливый рост панических расстройств: очень многие люди ощущали проблемы с дыханием. В свою очередь, у врача-ревматолога или вертебролога у пациентов с психосоматической патологией будут преобладать жалобы на боль во всем теле, а к кардиологу подобный пациент придет с упорными болями в грудной клетке, которые абсолютно не соответствуют проявлениям стенокардии.

