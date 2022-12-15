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Грипп и ОРВИ

Роспотребнадзор рассказал, будут ли вводить ограничения из-за гриппа

За неделю заболеваемость выросла на треть

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В Роспотребнадзоре считают, что вводить какие-то ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет никакой необходимости. Об этом сказала глава ведомства Анна Попова. Накануне Попова во время совещания Владимира Путина с правительством сообщила, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом всех пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции будут тестировать на грипп. Решение было принято оперштабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

- На федеральном уровне нет, они (эпидограничения - Прим.ред.) никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ, - цитирует РИА Новости ответ Поповой, на соответствующий вопрос журналистов.

По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю она выросла на треть.

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