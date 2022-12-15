«Болезнь протекает очень быстро и на максималках»: почему в России стали умирать дети с диагнозом ОРВИ

С уверенностью заявить, что стало причиной смерти детей, пока невозможно — сейчас проводятся проверки, которые помогут установить точные причины смерти и понять, есть ли в каждом конкретном случае виноватые. Как говорят врачи, для начала нужно понять, грипп ли это — это может быть и ковид, и РС-вирус. По симптомам, которые были, этого не определить — нужно знать результаты тестов.



— Грипп, ковид, РС-инфекция могут оказаться опасными даже на фоне кажущегося отсутствия факторов риска, особенно у детей. Очень много факторов риска, о которых мы не знаем, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Бывают пропущенные пороки сердца, бывают заболевания эндокринной системы. К девяти годам, обычно чуть позже, но может и в этом возрасте, начинается перестройка организма, когда за счет, к примеру, резкого скачка роста меняются возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Организму сложно компенсировать это, поэтому у подростков бывает ортостатическая гипотензия так называемая — ее можно узнать по состоянию, когда кружится голова и темнеет в глазах, если резко встаешь. Проблемы с давлением бывают у подростков, и их может провоцировать болезнь. Но что это в данном случае, я не берусь сказать.

