«Болезнь протекает очень быстро и на максималках»: почему в России стали умирать дети с диагнозом ОРВИ

В России уже несколько недель подряд растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, в том числе среди школьников. А в последние несколько дней стали появляться совсем тревожные новости: сразу из нескольких регионов подряд сообщили о смертях детей с диагнозом ОРВИ. 12 декабря умер десятилетний мальчик из Челябинска, которого лечили дома на больничном от ОРВИ — ребенку резко стало хуже, а по дороге в больницу он скончался. За два дня до этого похожий случай произошел в Калининградской области — там девятилетний пациент с симптомами ОРВИ успел добраться до больницы, но прямо в приемном ему резко стало хуже. Ребенка пытались реанимировать, но это не помогло — мальчик умер. Еще несколькими днями раньше в Ярославской области похоронили 15-летнюю школьницу — за неделю до смерти она тоже слегла с классическими симптомами ОРВИ. Мы поговорили с врачами о том, почему болезнь оказалась так опасна для детей и что делать, чтобы этого не произошло.
— К сожалению, это нормально. Грипп — это заболевание достаточно тяжелое. В свое время он устроил, например, пандемию испанки, о которой мы много раз говорили, — объясняет врач-терапевт Иван Скороходов. — Дети наиболее уязвимы, потому что у них реакция организма более выраженная, всегда дает очень резкий воспалительный эффект, всегда всё протекает очень быстро и на максималках — огромная температура, поражение легких может быть. Это касается и взрослых, но дети более уязвимы.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
С уверенностью заявить, что стало причиной смерти детей, пока невозможно — сейчас проводятся проверки, которые помогут установить точные причины смерти и понять, есть ли в каждом конкретном случае виноватые. Как говорят врачи, для начала нужно понять, грипп ли это — это может быть и ковид, и РС-вирус. По симптомам, которые были, этого не определить — нужно знать результаты тестов.
— Грипп, ковид, РС-инфекция могут оказаться опасными даже на фоне кажущегося отсутствия факторов риска, особенно у детей. Очень много факторов риска, о которых мы не знаем, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Бывают пропущенные пороки сердца, бывают заболевания эндокринной системы. К девяти годам, обычно чуть позже, но может и в этом возрасте, начинается перестройка организма, когда за счет, к примеру, резкого скачка роста меняются возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Организму сложно компенсировать это, поэтому у подростков бывает ортостатическая гипотензия так называемая — ее можно узнать по состоянию, когда кружится голова и темнеет в глазах, если резко встаешь. Проблемы с давлением бывают у подростков, и их может провоцировать болезнь. Но что это в данном случае, я не берусь сказать.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
По предварительной информации, причиной смерти девочки из Ярославской области стала как раз остановка сердца, хоть и произошло это на фоне симптомов ОРВИ. По другим случаям пока подробностей нет — тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Несмотря на то что последние новости поступают о смертях детей школьного возраста, наибольшую опасность грипп и ОРВИ представляют все-таки для детей помладше.
— Если говорить о гриппе и о РСВ-инфекции, то группа риска для них в том числе дети до пяти лет. Потому что у детей не вполне сформированы еще дыхательные пути, у них не совсем работает откашливание, особенно у маленьких детей — они не могут откашлять скопившуюся слизь, мокроту, — говорит Крючков. — Поэтому у них больше рисков, что разовьется дыхательная недостаточность с одышкой, с нарушением оксигенации крови. Поэтому в этом смысле, в том, что в принципе за сезон умирают дети, к сожалению, ничего нового нет. Если считать вместе со взрослыми, то только по официальным данным за сезон умирают только от гриппа под 300 человек. В высокий сезон, эпидемический, а этот сезон будет как минимум близким к эпидемическому — до тысячи человек. Подростки в группу риска не входят, но в редких случаях и у них могут быть летальные исходы.
— Недаром говорят: прививайтесь, прививайтесь, давайте прививки делать. Но вот эта вот антивакцинаторская деятельность, которая началась достаточно давно, еще до ковида — она приводит к тому, что всё большая часть людей перестает вакцинироваться. Соответственно, у нас всё большее количество людей, непривитых перед сезоном гриппа, — говорит терапевт Иван Скороходов. — Соответственно, мы видим все эти случаи. В локальных моментах это может быть не совсем заметно, но если это в популяции начинает разрастаться — начинают происходить такие вещи. Рано или поздно это количество людей достигает такого, что становится заметным. Поэтому удивляться тут не приходится.
Сейчас прививаться уже поздно, по крайней мере, на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания завершена. Правда, именно в этот день по рекомендации всё той же Поповой привился Владимир Путин — об этом он сообщил на совещании 14 декабря. Он посоветовал коллегам поступить так же.