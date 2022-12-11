Грибок бывает не только на стенах: врач назвала симптомы, которые могут говорить, что в легких поселилась плесень

Ученые не один год искали причины этого загадочного состояния. Было замечено, что у человека усиливаются симптомы, если он находится в конкретном здании, а вне его — ослабевают. Эту проблему признала даже Всемирная организация здравоохранения. И со временем исследователи поняли, что виновата плесень, которая часто покрывает стены помещения, в течение длительного времени оставаясь незамеченной и нанося вред здоровью человека.

