Грибок бывает не только на стенах: врач назвала симптомы, которые могут говорить, что в легких поселилась плесень

Плесень чаще всего встречается в старых зданиях с высокой влажностью и плохой вентиляцией, рассказывает «Доктор Питер». Этот микроскопический грибок живет на стенах и потолках. Те, кто пробовал бороться с плесенью в помещениях, знает, как непросто ее вывести. Большая опасность состоит в том, что плесневые споры могут попасть в организм человека.
Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что чаще всего плесневые споры попадают в организм после вдыхания и оседают в бронхах и легких. Во второй половине прошлого века даже появился специальный термин — «синдром больного здания». Так называли болезненное состояние, которое возникало у человека, когда он находился в определенных помещениях.
Ученые не один год искали причины этого загадочного состояния. Было замечено, что у человека усиливаются симптомы, если он находится в конкретном здании, а вне его — ослабевают. Эту проблему признала даже Всемирная организация здравоохранения. И со временем исследователи поняли, что виновата плесень, которая часто покрывает стены помещения, в течение длительного времени оставаясь незамеченной и нанося вред здоровью человека.
Симптомы, по которым можно понять, что плесень уже внутри
По словам Ольги Малиновской, самые частые симптомы, которые возникают на фоне попадания плесневых спор в организм, — это кашель, слезотечение, конъюнктивит и другие признаки аллергии, головные боли, постоянная усталость, быстрая утомляемость, астма, пневмония.
Конечно, многие из них встречаются при самых разных проблемах со здоровьем и нередко на поиск причин недомогания уходит много времени. Один из вариантов диагностики — анализ крови на выявление антител к плесневым грибам. По его результатам врач определит, виноваты ли в вашем плохом самочувствии грибки.
Как отмечает Ольга Малиновская, важно не только установить причину аллергии, но и принять меры по устранению плесени. Если этого не сделать, симптомы станут появляться снова, а здоровье — ухудшаться.
4 самых опасных вида домашней плесени
Ученые разделяют плесень на две большие группы — патогенную и благородную, которую можно использовать на пользу людям. Как рассказала врач-терапевт Лидия Голубенко, большинство видов плесени считается патогенными, контакт с ними опасен для здоровья людей и животных.
Aspergillus flavus (выделяет желто-зеленый токсин) называют самым опасным видом плесени. Эти грибки провоцируют такое заболевание, как аспергиллез. Они всеядны — могут поражать продукты, селиться на влажных стенах и даже расти внутри деревьев.
Грибки Cladosporium (коричневые, красные, зеленоватые виды колоний плесени с гладкой поверхностью или бархатистым внешним видом). Эта группа плесневых грибков особенно любит старинные дома, которые давно не видели капремонта, квартиры с плохой вентиляцией. Они обладают сильным аллергенным потенциалом. Могут провоцировать кожные заболевания, проблемы с легкими, а также нарушения психики — плаксивость, тоску и депрессию.
Грибок Bipolaris (черно-серая плесень). Он заселяет дома, но проявляется не сразу. При этом его невидимые споры, витающие в воздухе, могут вызывать синуситы, а также проблемы с органами дыхания и расстройства нервной системы.
Пенициллы. Это обширная и агрессивная группа грибков, которые поражают продукты и могут заселять мебель на кухне, посуду и бытовые приборы. Они обладают высоким аллергенным потенциалом, провоцируют отек органов дыхания, приступы экземы, астмы, а также отравления и повреждения ЖКТ.