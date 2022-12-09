Превратитесь в «кисель»: врач назвал 5 правил, которые помогут спастись от переломов и пережить гололед без травм

Между тем, зима в разгаре. В этом году в большинстве городов страны она началась резко и сразу с ощутимых морозов. Наши коммунальщики с их неповоротливостью, понятное дело, как всегда к зиме подготовиться не успели, вот и приходится балансировать. Любой выход из дома превращается в легкий экстрим. Как ни крути, сезон травм на льду, к сожалению, можно считать открытым. У нас при любой непогоде число травмированных резко возрастает, а уж зимой в гололед — тем более!



Чаще всего люди получают ушибы, вывихи, растяжения связок. Но переломов тоже хватает — причем для каждого возраста характерны свои. По словам врача-терапевта Ивана Ромасова, у пожилых часто встречаются переломы шейки бедра и позвоночника, а у взрослых людей — переломы костей рук, в частности предплечья. Об этом он рассказал «Доктору Питеру».

