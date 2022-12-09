Превратитесь в «кисель»: врач назвал 5 правил, которые помогут спастись от переломов и пережить гололед без травм

Кто из нас не помнит цитату Семена Семеновича Горбункова из «Бриллиантовой руки»: «Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс!» Каждый раз, оказываясь зимой на дорогах наших городов, только ее и вспоминаем. Коммунальщики дают повод. Но, как выясняется, дело не только в них, а в нашем умении падать и правильно держаться на ногах. Как говорят врачи, для начала достаточно на ходу смотреть не в телефон, а под ноги!
Между тем, зима в разгаре. В этом году в большинстве городов страны она началась резко и сразу с ощутимых морозов. Наши коммунальщики с их неповоротливостью, понятное дело, как всегда к зиме подготовиться не успели, вот и приходится балансировать. Любой выход из дома превращается в легкий экстрим. Как ни крути, сезон травм на льду, к сожалению, можно считать открытым. У нас при любой непогоде число травмированных резко возрастает, а уж зимой в гололед — тем более!
Чаще всего люди получают ушибы, вывихи, растяжения связок. Но переломов тоже хватает — причем для каждого возраста характерны свои. По словам врача-терапевта Ивана Ромасова, у пожилых часто встречаются переломы шейки бедра и позвоночника, а у взрослых людей — переломы костей рук, в частности предплечья. Об этом он рассказал «Доктору Питеру».
Иван Ромасов, врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук.
— Чаще всего это связано с попытками минимизировать урон при падении и упасть на руки, на бок и так далее. Черепно-мозговые травмы также случаются, потому что падение на спину — тоже частая стратегия поведения и может сопровождаться ударом затылком, — говорит Иван Ромасов.
8 признаков перелома:
- Острая боль;
- Мраморность кожи (побледнение) в месте перелома;
- Отек в месте перелома;
- Возможная деформация руки-ноги;
- Невозможность выполнения каких-либо движений рукой или ногой;
- Возможное похрустывание в месте перелома;
- Возможная гематома в месте удара;
- Повреждение кожи и кровотечение при открытом переломе.
Как не упасть на льду
— Многие мучаются вопросом: если чаще всего травмы случаются в результате неудачного падения, то как «правильно» упасть, чтобы этого ничего не случилось? Обычно характер падения разнится с возрастом: в молодом и взрослом возрасте обычно падают вперед (плашмя) или назад (чаще всего на ягодицы, спину), а пожилые люди чаще всего — на вытянутые руки, локти, колени, на бок. Люди, тренированные к падениям, группируются и пользуются теми приемами, которым их обучили: к примеру, люди, занимавшиеся борьбой, после группировки чаще всего уходят на перекат, — говорит Иван Ромасов.
Но, кроме умения правильно падать, важно помнить о несложных правилах, которые помогут в принципе не допустить падения.
Доктор назвал 5 основных:
- Не выходите на улицу в гололед в нетрезвом виде. Спиртное и координацию ухудшит, и после падения может способствовать тому, что человек заснет и замерзнет, получит обморожения, пневмонию и так далее. После употребления алкоголя в такую погоду лучше воспользоваться такси.
- Откажитесь от каблуков. Зимняя обувь должна быть удобной, не стесняющей движения и не слишком свободной. Выбирайте в идеале обувь с плоской и толстой подошвой, с выраженным рисунком «протектора» или шипами, или любыми другими приспособлениями, которые увеличат силу трения и позволят преодолеть скольжение.
- Надевайте перчатки. Это позволит не держать руки в карманах во время ходьбы и успеть помочь смягчить падение.
- Не носите длиннополую одежду. В ней можно запутаться, наступить на нее и в итоге упасть.
- Проверяйте уровень витамина Д и кальция в организме. Особенно это важно для пожилых людей, чтобы вовремя выявить остеопороз (снижение плотности костной ткани) и начать лечение.
Во время падения
Если всё же чувствуете, что начинаете падать, попробуйте следующие приемы. Они помогут смягчить удар и снизить риск перелома:
- попытайтесь сесть на корточки — так вы уменьшите высоту падения;
- сгруппируйтесь в форме «шара» или «клубочка» — любая «торчащая» нога или рука примет на себя весь удар, что в разы увеличивает риск переломов;
- при падении вперед не выставляйте руки — лучше прижмите их локтями к бокам, голову подбородком к груди, втяните плечи, выпрямите спину и согните ноги в полуприсяде.
— Расслабление тела и увеличение площади соприкосновения с поверхностью поможет только в том случае, если остальные приемы вы не использовали. Группировка — действительно полезный навык, который требует напряжения мышц. Но если она не получилась, то лучше превратиться в «кисель», чтобы минимизировать воздействие на кости. Однако обширные ушибы и гематомы по всей поверхности тела тоже небезопасны, — предупредил врач.
Если уже упал
По словам Ивана Ромасова, прежде всего не надо сразу вставать — важно для начала понять, что случилось и есть ли у вас травмы. Для этого:
- приподнимите голову;
- пошевелите руками и ногами;
- прислушайтесь к своим ощущениям, есть ли боли;
- если всё в порядке — аккуратно вставайте. Например, в случае падения на спину лучше сначала перевернуться на живот, встать на четвереньки и только потом подниматься;
- если получилось встать, но остались сомнения в своем состоянии, обратитесь сразу в травмпункт.
- если подняться не получается — звоните в скорую.
А как помочь другому?
Если упал кто-то рядом с вами, важно тоже не бросаться сразу поднимать человека. Сначала убедитесь, что у него нет серьезных повреждений — травмы головы, позвоночника или спинного мозга. Иначе ваша помощь может закончиться для пострадавшего параличом.
— Важно запомнить самое главное: если у человека при падении сильное кровотечение, сильные кровоподтеки, жалобы на сильную боль, ему трудно дышать или есть подозрения на черепно-мозговую травму, травму позвоночника или на перелом ног, необходимо позвонить по номеру 112 и вызвать скорую помощь. Далее нужно попытаться успокоить человека и попросить его не вставать, спросить, что болит и насколько сильно, — добавил специалист.