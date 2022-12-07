Прерванный аборт. В Татарстане нашли сомнительный способ сохранения беременности россиянкам. Разбираемся с врачами, что не так

Экс-кандидат в президенты, а ныне уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец представила миру новый проект «Передумала.ру». Создан он для того, чтобы женщины, начавшие медикаментозный аборт, его прервали. Однако квалифицированные врачи относятся к такой идее со скепсисом. Журналист 116.RU разбиралась в вопросе.
Суть «Передумала.ру» заключается в том, что женщина может остановить начатый медикаментозный аборт и сохранить ребенка. Если беременная уже выпила первую таблетку для аборта, но передумала, она может начать принимать курс женского гормона прогестерона и сохранить плод, утверждают авторы проекта.
Медикаментозный аборт представляет из себя две таблетки с двумя разными препаратами в них. Первая таблетка — мифепристон, который блокирует выработку прогестерона (женского гормона, за счет которого прогрессирует беременность, без него развитие плода невозможно). После приема прогестерон прекращает вырабатываться на 24 часа. Второй препарат — ганглиоблокатор, стимулирующий отторжение уже неразвивающегося плодного яйца из матки женщины.
Но любопытно вот что: несут в массы эту «программу помощи» татарстанская чиновница, окончившая академию народного хозяйства, и психолог из Петербурга и, как он утверждает, специалист по медицинским исследованиям Алексей Фокин. Но без гинеколога в проекте тоже не обошлось.
Но кажется так только на первый взгляд. Врач-гинеколог в «Передумала.ру» — Альбина Фаттахова, не стесняющаяся прибегать к гомеопатии. Интересно, что при наличии в команде проекта врача, на сайте «Передумала.ру» нет никаких рекомендаций обратиться к специалисту перед тем, как начать прием прогестерона самовольно. Еще одним сторонником идеи Волынец и Фокина выступает Фирая Сабирова — генеральный директор клиники «АВА-КАЗАНЬ», пожалуй, самой популярной частной клиники Казани для платных родов.
Об этой идее Волынец мы попросили высказаться Софью Мелкомян — акушера-гинеколога в московской клинике, репродуктолога и доктора медицинских наук. Наша собеседница не исключила вероятности, что беременность может пролонгироваться.
— Есть случаи, когда даже без прогестерона беременность не прерывается. Но это бывает редко. То есть в теории, если принимать прогестерон, беременность может пролонгироваться. Но проблема в том, что исследований нет, широких данных нет, как это будет сказываться на маме и ребенке — мы не знаем, чем это может закончиться — тоже не знаем, — говорит Мелкомян.
В клинике, в которой работает врач, со всех беременных берут расписку. Женщины подтверждают: они ознакомлены, что если в ходе прерывания беременности они передумают и решат сохранить плод, то никаких гарантий хорошего исхода нет. Поэтому со всеми своими пациентами, пришедшими на аборт, врач берет тайм-аут, чтобы хорошенько всё взвесить.
— Но если она на это (аборт. — Прим. ред.) уже идет, менять схему нельзя. Начали, значит начали…Возникнуть могут не только угрозы беременности, но и всякие патологии у ребенка, — заключила собеседница.
Свое мнение также высказала врач-гинеколог Татьяна Дмитриева. По ее словам, после принятия первой таблетки беременность почти в 100% случаев прерывается. Меньше чем через сутки плод уже будет мертв. Врач утверждает: даже если препарат не успел убить плодное яйцо, то навредил ему точно. Так, после экспериментов, как говорит собеседница, у беременной наверняка будет наблюдаться отслойка плаценты.
— Да, отслойка может произойти не там, где первичная пульсация артерии, а в другом месте, тогда беременность может прогрессировать. Но мы никогда не знаем, насколько часто эта угроза будет возникать на протяжении всей беременности после таких экспериментов. Как будет протекать беременность дальше, предугадать сложно, и сможет ли по итогу мать выносить ребенка, сказать нельзя, — описывает возможные риски прерывания аборта квалифицированный гинеколог.
Врач также рассказывает, что за время своей работы никогда с таким не сталкивалась и еще не видела женщины, которая вернулась бы на прием и просила оставить беременность после начатого аборта.
После таких бесед со специалистами мы решили поговорить с Волынец и задали детскому омбудсмену Татарстана всего 2 вопроса:
- Не навредит ли прерывание аборта по методике «Передумала.ру» будущему плоду и маме?
- И предусматривает ли проект какую-то помощь мамам, если ребенок родится с патологиями (о чем говорит Мелкомян)?
Чиновница была немногословна и сослалась на то, что всё в проекте согласовано с врачом и никаких ошибок, судя по всему, в «Передумала.ру» быть не может.
— Все медицинские манипуляции по регламенту проекта проводятся по указанию врача и под контролем врача, — сказала Волынец.
В подкрепление своих слов она отправила журналисту 116.RU исследование на тему прерывания аборта, на котором и построена вся программа «Передумала.ру». Исследование принадлежит Джорджу Дельгадо. Для русскоязычного интернета он почти неизвестный персонаж, имя американского семейного врача лишь пару раз упоминается в публикациях в группах во «ВКонтакте» и на сайте «Передумала.ру». Однако на англоязычных сайтах он значится медицинским директором организации, дословно «Отмена таблеток для аборта». У самого Дельгадо четверо детей, как и у Ирины Волынец. Если кратко: суть исследования такова, что уровень заболевания детей, которые родились после прерывания аборта, якобы не превышает средний популяционный.
Отметим, тема абортов детскому омбудсмену в Татарстане не дает покоя давно. Ранее Волынец заявляла, что бесплатные аборты в стране нужно запретить. Чиновница и аргументы своей позиции привела, мол, на аборты тратятся колоссальные деньги из федерального бюджета. Правда, в цифрах омбудсмен немного запуталась. На деле сумма расходов намного меньше, а в федеральном Минздраве и вовсе считают, что после такого запрета гораздо больше придется потратить на то, чтобы лечить женщин после криминальных абортов.
За демографию страны чиновница из Татарстана болеет так сильно, что давеча ее возмутила социальная реклама, пропагандирующая брать животных из приюта. Она считает, что это подмена понятий и завуалированная пропаганда чайлдфри, ведь, заводя животное, молодая пара, например, уже не задумывается о ребенке.
Волынец считает, что демографическая безопасность страны и так под угрозой, а эфирное время или баннеры на улице «тратятся на призыв заботиться о животных», а не на рекламу, направленную на повышение демографии.