Прерванный аборт. В Татарстане нашли сомнительный способ сохранения беременности россиянкам. Разбираемся с врачами, что не так

Но любопытно вот что: несут в массы эту «программу помощи» татарстанская чиновница, окончившая академию народного хозяйства, и психолог из Петербурга и, как он утверждает, специалист по медицинским исследованиям Алексей Фокин. Но без гинеколога в проекте тоже не обошлось.

Но кажется так только на первый взгляд. Врач-гинеколог в «Передумала.ру» — Альбина Фаттахова, не стесняющаяся прибегать к гомеопатии. Интересно, что при наличии в команде проекта врача, на сайте «Передумала.ру» нет никаких рекомендаций обратиться к специалисту перед тем, как начать прием прогестерона самовольно. Еще одним сторонником идеи Волынец и Фокина выступает Фирая Сабирова — генеральный директор клиники «АВА-КАЗАНЬ», пожалуй, самой популярной частной клиники Казани для платных родов.