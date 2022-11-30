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Единственный вариант узнать правду. Иммунолог — о том, удастся ли раскрыть тайну происхождения ковида

Ученые до сих пор бьются над загадкой появления смертоносного вируса. Есть ли ответ?

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Узнаем ли тайну, откуда пришла эта зараза?

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Статистика коронавируса в нашей стране существует только по ей ведомым законам. Откуда берется число заболевших, если почти нигде не делаются ПЦР-тесты, большая загадка. Если верить данным, которые выдает Роспотребнадзор, то на прошлой неделе количество заболевших достигало 6 тысяч человек по стране, а на этой резко упало до четырех. Тем не менее народ активно болеет. Говорят, ходят какие-то легко передающиеся вирусы, но имеет ли это отношение к ковиду, никто не знает. ПЦР-тесты, как мы уже говорили, делать никто не спешит. И всё остается тайной.

Как остается тайной само происхождение пандемии COVID-19. Несмотря на то, что болезнь унесла миллионы жизней, масса людей тяжело перенесла это заболевание, ученые всё еще продолжают спорить, откуда появился смертельный вирус и кто мог входить в список его промежуточных хозяев, прежде чем заразился нулевой пациент. В комитете Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP) считают, что вирус всё-таки, «скорее всего», из пробирки, и всему виной утечка из лаборатории. Об этом говорится в опубликованном промежуточном 35-страничном отчете парламентариев.

«Основываясь на анализе общедоступной информации, кажется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, была результатом инцидента, связанного с исследованиями», — цитирует документ Science.org. Об этом рассказывает «Доктор Питер».

По словам республиканского сенатора Ричарда Берра, специалисты комитета больше года изучали научные исследования и опрашивали экспертов, чтобы получить «более четкое представление о том, что мы знаем на данный момент о происхождении SARS-CoV-2», а цель этих изысканий — лучше понять, как в будущем реагировать на подобные угрозы общественному здравоохранению.

Авторы сенатского отчета снова вспоминают многие детали развития ситуации, которые уже не раз обсуждались с начала пандемии как учеными, так и политиками. К примеру, роль Института вирусологии в Ухане, занимающегося в том числе изучением коронавирусов летучих мышей, некоторые из которых похожи на SARS-CoV-2.

Прямых доказательств работы генных инженеров над его созданием и утечки вируса из лаборатории не появилось, однако эксперты в отчете ссылаются на косвенные доказательства и подозрительные закономерности. Например, на возможные нарушения биобезопасности в лабораториях института, связанные с воздуховодами. Также у сенаторов вызывает серьезное подозрение тот факт, что китайские ученые первыми испытали на людях экспериментальные вакцины против COVID-19 — на месяц раньше, чем в США. Скорость усилий Китая по созданию вакцины заставила политиков задуматься, а не имели ли китайские исследователи доступ к геному этого коронавируса раньше, чем остальной мир.

В теории естественного происхождения коронавируса авторы отчета сильно сомневаются. По их мнению, до сих пор нет прямых доказательств того, что животное, проданное на рынке в Ухане или выращенное на китайской ферме, было заражено до начала пандемии вирусом, подобным SARS-CoV-2. По их мнению, отсутствие таких доказательств спустя почти три года после начала пандемии выглядит «очень проблематично» в случае, если бы это было правдой.

Прямые доказательства уже вряд ли найдут

По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, можно строить много предположений и версий, но прямых доказательств естественного или лабораторного происхождения SARS-CoV-2 никто до сих пор не предоставил. А обвинять кого-то исходя от противного, то есть на уровне «такое могло произойти», — неправильный подход. Все подобные заявления выглядят скорее политически ангажированными решениями, чем попыткой докопаться до истины.

Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.

— Еще с самого начала было понятно, что утечка вируса из лаборатории могла произойти, только доказательств никаких нет. Биотехнологические доказательства не найдены, а работы с вероятностями дают пищу для размышлений, но не дают однозначных ответов, — считает Николай Крючков.

По мнению специалиста, спустя столько времени уже маловероятно, что какие-то биотехнологические доказательства в принципе могут быть найдены. Например, хотя бы потому, что современные технологии при модификации вируса позволяют не оставлять в геноме никаких меток справа и слева от вставки, как это было раньше, а значит, сейчас невозможно «увидеть» работу генных инженеров. Таких меток в SARS-CoV-2 не нашли еще в 2020-м.

Если предполагать естественное происхождение вируса, по словам иммунолога, настораживает тот факт, что до сих пор не нашли и прямого источника инфекции. То есть животное, у которого удалось бы выявить коронавирус с минимальной разницей в геноме от того, что заразил человека. Самого ближайшего «родственника» выявили у летучих мышей, но и там на самом деле слишком много отличий от SARS-CoV-2 — это говорит о том, что он не мог быть непосредственным предшественником.

Приблизиться к разгадке происхождения SARS-CoV-2, по словам иммунолога, можно будет только в одном случае.

— Если остались следы в документации, которая на сегодня засекречена, — в Китае или США, в этом случае через какое-то время (как правило, очень не быстро) они станут достоянием общественности, и тогда мы сможем узнать правду. Иначе сейчас найти уже что-то невозможно, — заключил Николай Крючков.

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