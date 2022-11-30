Единственный вариант узнать правду. Иммунолог — о том, удастся ли раскрыть тайну происхождения ковида

Статистика коронавируса в нашей стране существует только по ей ведомым законам. Откуда берется число заболевших, если почти нигде не делаются ПЦР-тесты, большая загадка. Если верить данным, которые выдает Роспотребнадзор, то на прошлой неделе количество заболевших достигало 6 тысяч человек по стране, а на этой резко упало до четырех. Тем не менее народ активно болеет. Говорят, ходят какие-то легко передающиеся вирусы, но имеет ли это отношение к ковиду, никто не знает. ПЦР-тесты, как мы уже говорили, делать никто не спешит. И всё остается тайной.
Как остается тайной само происхождение пандемии COVID-19. Несмотря на то, что болезнь унесла миллионы жизней, масса людей тяжело перенесла это заболевание, ученые всё еще продолжают спорить, откуда появился смертельный вирус и кто мог входить в список его промежуточных хозяев, прежде чем заразился нулевой пациент. В комитете Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP) считают, что вирус всё-таки, «скорее всего», из пробирки, и всему виной утечка из лаборатории. Об этом говорится в опубликованном промежуточном
«Основываясь на анализе общедоступной информации, кажется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, была результатом инцидента, связанного с исследованиями», — цитирует документ Science.org. Об этом рассказывает «Доктор Питер».
По словам республиканского сенатора Ричарда Берра, специалисты комитета больше года изучали научные исследования и опрашивали экспертов, чтобы получить «более четкое представление о том, что мы знаем на данный момент о происхождении
Авторы сенатского отчета снова вспоминают многие детали развития ситуации, которые уже не раз обсуждались с начала пандемии как учеными, так и политиками. К примеру, роль Института вирусологии в Ухане, занимающегося в том числе изучением коронавирусов летучих мышей, некоторые из которых похожи на
Прямых доказательств работы генных инженеров над его созданием и утечки вируса из лаборатории не появилось, однако эксперты в отчете ссылаются на косвенные доказательства и подозрительные закономерности. Например, на возможные нарушения биобезопасности в лабораториях института, связанные с воздуховодами. Также у сенаторов вызывает серьезное подозрение тот факт, что китайские ученые первыми испытали на людях экспериментальные вакцины против COVID-19 — на месяц раньше, чем в США. Скорость усилий Китая по созданию вакцины заставила политиков задуматься, а не имели ли китайские исследователи доступ к геному этого коронавируса раньше, чем остальной мир.
В теории естественного происхождения коронавируса авторы отчета сильно сомневаются. По их мнению, до сих пор нет прямых доказательств того, что животное, проданное на рынке в Ухане или выращенное на китайской ферме, было заражено до начала пандемии вирусом, подобным
Прямые доказательства уже вряд ли найдут
По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, можно строить много предположений и версий, но прямых доказательств естественного или лабораторного происхождения
Николай Крючков — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук.
— Еще с самого начала было понятно, что утечка вируса из лаборатории могла произойти, только доказательств никаких нет. Биотехнологические доказательства не найдены, а работы с вероятностями дают пищу для размышлений, но не дают однозначных ответов, — считает Николай Крючков.
По мнению специалиста, спустя столько времени уже маловероятно, что какие-то биотехнологические доказательства в принципе могут быть найдены. Например, хотя бы потому, что современные технологии при модификации вируса позволяют не оставлять в геноме никаких меток справа и слева от вставки, как это было раньше, а значит, сейчас невозможно «увидеть» работу генных инженеров. Таких меток в
Если предполагать естественное происхождение вируса, по словам иммунолога, настораживает тот факт, что до сих пор не нашли и прямого источника инфекции. То есть животное, у которого удалось бы выявить коронавирус с минимальной разницей в геноме от того, что заразил человека. Самого ближайшего «родственника» выявили у летучих мышей, но и там на самом деле слишком много отличий от
Приблизиться к разгадке происхождения
— Если остались следы в документации, которая на сегодня засекречена, — в Китае или США, в этом случае через какое-то время (как правило, очень не быстро) они станут достоянием общественности, и тогда мы сможем узнать правду. Иначе сейчас найти уже что-то невозможно, — заключил Николай Крючков.