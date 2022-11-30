Единственный вариант узнать правду. Иммунолог — о том, удастся ли раскрыть тайну происхождения ковида

«Основываясь на анализе общедоступной информации, кажется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, была результатом инцидента, связанного с исследованиями», — цитирует документ Science.org. Об этом рассказывает «Доктор Питер».



По словам республиканского сенатора Ричарда Берра, специалисты комитета больше года изучали научные исследования и опрашивали экспертов, чтобы получить «более четкое представление о том, что мы знаем на данный момент о происхождении SARS-CoV-2 », а цель этих изысканий — лучше понять, как в будущем реагировать на подобные угрозы общественному здравоохранению.

