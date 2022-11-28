В большинстве случаев — грипп А: в Новосибирской области выявлены новые заражения

В Новосибирской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. Также за неделю зарегистрировали три новых случая гриппа.
По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, прирост заболевших ОРВИ фиксируют вторую неделю.
— Всего заболевших
От гриппа в регионе области привили более 50% населения. За неделю, с 21 по 27 ноября, зарегистрировали 640 заболевших ковидом. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 3%.
— Обращаю внимание на необходимость соблюдения мер профилактики, прошу оптимизировать разъяснительную работу в преддверии новогодних праздников, — добавил Александр Щербатов.
Ранее сообщалось о заражении гриппом в середине ноября.
Ранее НГС поговорил с экспертом лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андреем Поздняковым. Он рассказал, как сейчас в Новосибирске болеют ковидом и как распознать вирус гриппа. Посмотрите на это в одном видео.