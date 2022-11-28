20idei
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 3/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняНеобычная часовня у площади Маркса
Все новости
Все новости

В большинстве случаев — грипп А: в Новосибирской области выявлены новые заражения

Также в регионе фиксируется прирост по ОРВИ

234

Число заболевших ковидом увеличилось на 3% в сравнении с позапрошлой неделей

Поделиться

В Новосибирской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. Также за неделю зарегистрировали три новых случая гриппа.

По словам Александра Щербатова, главы регионального Роспотребнадзора, прирост заболевших ОРВИ фиксируют вторую неделю.

— Всего заболевших 21 180 человек, что больше предшествующей недели практически на 3000 человек. В Новосибирске зарегистрировано 14 330 случаев. В основном болеют взрослые и дети 7–14 лет. Еженедельно регистрируются единичные случаи гриппа. В большинстве случаев — грипп А, — рассказал 28 ноября на оперативном совещании в правительстве НСО Александр Щербатов.

От гриппа в регионе области привили более 50% населения. За неделю, с 21 по 27 ноября, зарегистрировали 640 заболевших ковидом. Прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 3%.

— Обращаю внимание на необходимость соблюдения мер профилактики, прошу оптимизировать разъяснительную работу в преддверии новогодних праздников, — добавил Александр Щербатов.

Ранее сообщалось о заражении гриппом в середине ноября.

Ранее НГС поговорил с экспертом лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андреем Поздняковым. Он рассказал, как сейчас в Новосибирске болеют ковидом и как распознать вирус гриппа. Посмотрите на это в одном видео.

По теме

РоспотребнадзорГриппКоронавирусОРВИ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2