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Первые два случая гриппа зафиксированы в Новосибирской области

В регионе продолжается вакцинация

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При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю немного снизилась заболеваемости по ОРВИ

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Первые случаи гриппа установлены в Новосибирской области — его нашли у двух жителей. Об этом стало известно сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании при губернаторе региона.

— Впервые за неделю зарегистрировано первые два случая заболеваемости гриппом на территории НСО. В связи с этим продолжаем проводить массовую вакцинацию от гриппа 1 миллиону 285 тысяч человек, — сообщил Константин Хальзов.

При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю немного снизилась заболеваемость по ОРВИ.

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