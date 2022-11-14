Первые два случая гриппа зафиксированы в Новосибирской области
В регионе продолжается вакцинация
Первые случаи гриппа установлены в Новосибирской области — его нашли у двух жителей. Об этом стало известно сегодня, 14 ноября, на оперативном совещании при губернаторе региона.
— Впервые за неделю зарегистрировано первые два случая заболеваемости гриппом на территории НСО. В связи с этим продолжаем проводить массовую вакцинацию от гриппа 1 миллиону 285 тысяч человек, — сообщил Константин Хальзов.
При этом, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю немного снизилась заболеваемость по ОРВИ.
Ранее сообщалось о подозрении на грипп у двух детей.