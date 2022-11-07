У двух детей в Новосибирской области заподозрили грипп
Официально случаев этого вируса пока не зарегистрировано
У двоих детей в Новосибирской области заподозрили грипп. Об этом в понедельник, 7 ноября, на оперативном совещании сообщил глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
— На сегодняшний день под подозрением два случая среди детского населения. Ребятишки непривитые. Это из города Новосибирска, — сказал чиновник.
У детей взяли анализы.
В этом году случаев гриппа в Новосибирской области не регистрировали. О них сообщали в декабре 2021 года. В сентябре в России традиционно стартовала прививочная кампания против гриппа. Сделать прививку желательно до конца ноября — именно этот срок указывает в своих рекомендациях Роспотребнадзор. О том, почему прививка от гриппа необходима и как можно остановить развитие болезни, если всё-таки заразился, мы писали здесь.