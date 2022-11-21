20idei
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 7/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняКовид или грипп: объясняем в одном видео
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантинеПодробности

Ковид или грипп: чем и как сейчас болеют новосибирцы — объясняет эксперт в одном видео

Коронавирус стал более заразным, но не с такими тяжелыми последствиями, как в прошлом

1 114

Как сейчас болеют ковидом, как отличить вирус от гриппа и насколько опасны новые штаммы — об этом мы спросили у инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

Из этого видео вы узнаете ответы на главные вопросы о том, чем отличаются новые штаммы и как часто нужно вакцинироваться.

21 ноября власти Новосибирской области сообщили о том, что ОРВИ стали болеть чаще. Также подтвердились первые случаи заболевания гриппом. Ковид за неделю с 14 по 20 ноября зарегистрировали у 622 человек, это практически столько же, сколько две недели назад. На прошлой неделе эксперты подробно рассказали о симптомах коронавируса.

По теме

ГриппВакцинация от COVID-19КовидЦербер
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2