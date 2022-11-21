Ковид или грипп: чем и как сейчас болеют новосибирцы — объясняет эксперт в одном видео

Как сейчас болеют ковидом, как отличить вирус от гриппа и насколько опасны новые штаммы — об этом мы спросили у инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.
Из этого видео вы узнаете ответы на главные вопросы о том, чем отличаются новые штаммы и как часто нужно вакцинироваться.
21 ноября власти Новосибирской области сообщили о том, что ОРВИ стали болеть чаще. Также подтвердились первые случаи заболевания гриппом. Ковид за неделю с 14 по 20 ноября зарегистрировали у 622 человек, это практически столько же, сколько две недели назад. На прошлой неделе эксперты подробно рассказали о симптомах коронавируса.