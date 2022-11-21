В Новосибирской области стали больше болеть ОРВИ — у кого инфекцию находят чаще

В Новосибирской области ожидается прирост заболеваемости ОРВИ. Сейчас инфекцию фиксируют у взрослых и детей от 7 до 14 лет.
— За последнюю неделю наблюдается рост числа заболевших ОРВИ как по области, так и по Новосибирску. Прирост по области составляет 3852 случая, по Новосибирску — 3161 случай. Рост произошел первую неделю, наблюдается в основном среди взрослого населения и детей
По словам главы ведомства, в основном у заболевших фиксируют штаммы А и B. За неделю с 14 по 20 ноября в области обнаружили ковид у 622 человек, это число почти такое же, как на позапрошлой неделе. 58% заболевших — в Новосибирске, три недели назад этот показатель был равен 71%. Это говорит о том, что в районах области увеличивается число заболевших.
— Ожидаем вероятный рост заболеваемости как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции. Поэтому обращаем внимание на соблюдение рекомендательных норм по профилактике как ОРВИ и гриппа, так и коронавирусной инфекции. Рост ожидаемый, как и по Российской Федерации, — добавил Александр Щербатов.
На прошлой неделе, 17 ноября, исполнилось три года с того момента, когда был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. НГС собрал 20 фотографий периода пандемии, чтобы вспомнить, как это время пережили в Новосибирске. Смотрите на это в нашей подборке.