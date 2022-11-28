«Бледная кожа, не нравишься ты мне». Автолюбителя обвиняют в пьяном вождении из-за приема антидепрессантов и хотят лишить прав

Лекарства за последние несколько лет не раз становились причиной лишения водительских прав. Однако ни расширенного реестра с запрещенными препаратами, ни специальных пометок на упаковках до сих пор не появилось. Рассказываем историю водителя, который оказался в правовой ловушке.



«У тебя кожа бледная, не нравишься мне»