«Бледная кожа, не нравишься ты мне». Автолюбителя обвиняют в пьяном вождении из-за приема антидепрессантов и хотят лишить прав

Технолога склада из подмосковного Одинцова хотят лишить прав за вождение в состоянии опьянения. Правда, ни наркотиков, ни алкоголя он не употреблял — это подтвердили экспертизы. Дмитрий Овчеренко оказался в заложниках у собственной болезни: чтобы нормально функционировать, ему необходимы антидепрессанты, которые медэксперт счел неподходящими для управления машиной.
Лекарства за последние несколько лет не раз становились причиной лишения водительских прав. Однако ни расширенного реестра с запрещенными препаратами, ни специальных пометок на упаковках до сих пор не появилось. Рассказываем историю водителя, который оказался в правовой ловушке.
«У тебя кожа бледная, не нравишься мне»
Утром 13 октября
— Обычно они спрашивают водительское удостоверение, стараются опустить голову, проверяя, пахнет ли алкоголем, это стандартное поведение, — объяснил кладовщик. — В этот раз совсем не так было. Там стояло около трех кордонов машин, они человек пять подряд остановили.
Отрицательные ответы на вопросы не удовлетворили инспекторов: они решили проверить слова молодого человека с помощью алкотестера. Но и когда прибор показал нулевые значения, их сомнения не рассеялись.
— А какой у меня должен быть вид в 7 утра? Я объяснил им, что болею, у меня был заложен нос, он позвал своего старшего. Тот посмотрел на меня оценивающе, сказал: «Ну, 50 на 50». В итоге они созвали понятых. А после отрицательного теста предложили поехать на освидетельствование в больницу. Вариантов тут уже было немного, — рассказал он.
В полицейском протоколе в качестве основания для направления на медосвидетельствование указаны всего два внешних признака: «резкое изменение окраски кожных покровов лица» и «поведение, не соответствующее обстановке».
«Всех наркоманов одинцовских сюда свозят»
По словам Дмитрия, врач сразу встретил его с недоверием:
— Он спросил при мне у медсестры, когда заполнял документы, где я зарегистрирован. Она ответила: «В Одинцово». На что врач сказал: «Ой, всех наркоманов одинцовских сюда свозят!» Я не стал реагировать на выпады, — отметил водитель.
Молодой человек прошел тесты на координацию, в очередной раз ответил, что не употребляет наркотики и алкоголь, и рассказал, что принимает лекарства, выписанные неврологом. На последнее водителю заявили сразу: «Это лишение прав», — и обрисовали удручающие перспективы: суд, учет в наркодиспансере и лечение.
Исследование обнаружило циталопрам — действующее вещество антидепрессанта «Селектра» — в концентрации >100 нг/мл. Его, к слову, нет в списке запрещенных для автомобилистов.
— Потому что они проверяют на 9 основных веществ. А так как он у меня спросил, я сказал правду. Никого не обманывал, — объяснил мужчина. — Он эти данные передал в клинику. И там уже искали конкретно этот препарат, которого нет в списке запрещенных. Они его нашли, записали в протокол.
Химико-токсикологические исследования биоматериала при медосвидетельствовании в обязательном порядке проводятся на следующие вещества, включая их производные и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, этанол и его суррогаты.
«Врач сказал, препарат не запрещен»
Молодой человек принимает препарат всего пару месяцев. «Селектру» Дмитрию назначили не из-за депрессии, а в связи с загадочной болезнью, из-за которой он потерял сон и почти 20 кг веса.
— Вообще я страдаю вегетососудистой дистонией. Она меня достает раз в несколько лет, — признался житель Одинцова. — Начинается тахикардия, давление начинает скакать, бессонница. До этого раз в
В августе прошлого года молодой человек резко начал худеть: всего за пару месяцев он потерял 17 кг. Врачи долго не могли поставить точный диагноз. Препараты, которые назначали Дмитрию, не помогали. МРТ выявило у него «очаги глиоза» — поражения мозговой ткани, сопровождающиеся нарушением психических и неврологических функций.
Процесс мог запуститься с рождения или быть спровоцирован большими скачками давления. Именно глиоз, по мнению неврологов, был причиной систематических эпизодов плохого самочувствия парня. Один из докторов, коих Дмитрий обошел немало, предложил пропить антидепрессанты.
— Я согласился, был готов на всё, потому что состояние было вообще ужасное. Врач спрашивал меня, вожу ли я машину. Он сказал, что я могу принимать этот препарат без проблем. Он нигде не запрещен. И я стал его пить, вообще без задней мысли, — объяснил Дмитрий.
Через несколько месяцев парню действительно стало лучше: появился сон, перестало прыгать давление, тахикардия прекратилась.
Из инструкции к препарату следует, что «циталопрам обладает минимальной или умеренной способностью влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами». В то же время запрет на вождение во время употребления лекарства прямо не прописан. Нет и предупреждающей сноски на упаковке таблеток.
«Закон не направлен на благо людей»
Согласно приказу Минздрава, медицинское заключение с выводом об опьянении выносится, если в биоматериале обнаруживают следы наркотических средств, психотропных веществ, а также лекарственных препаратов для медицинского применения, вызывающих нарушение физических и психических функций.
И если для наркотических и психотропных веществ и их производных есть специальный реестр, то для лекарств не указываются ни конкретные названия веществ, ни род препаратов, вызывающих опьянение. Таким образом, окончательные выводы о допустимости приема препарата за рулем остаются за врачом, составляющим акт медосвидетельствования.
Однако узнать заранее о нарушении закона водители не могут: информация в инструкции к обычным таблеткам в таких случаях может носить просто рекомендательный характер.
По словам адвоката Олега Сидорина, поправка о лекарствах в приказе Минздрава появилась в 2015 году, и до сих пор не было разработано механизма, позволяющего автомобилистам ее не нарушать. Он объясняет отсутствие четких разъяснений необходимостью правоохранителей выполнять план по поимке нарушителей ПДД.
— У всех представителей органов есть статистика, план. Сейчас в алкогольном опьянении людей стало ездить намного меньше, потому что люди боятся уголовной ответственности — если человек повторно садится за руль, ему уже светит уголовка. Поэтому они (сотрудники ГИБДД. — Прим. ред.) таким образом хоть как-то пытаются зацепиться за людей, — пояснил он. — Это всё палочная система. Этот закон изначально не направлен на благо людей. Потому что тогда должна быть четкая инструкция, что можно, а что нельзя.
От неточности в законах страдают не только пациенты неврологов и психиатров, но и любой человек, использующий таблетки от боли, убежден глава общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.
— У нас есть запрещенные препараты, однако у нас нет на упаковках больших букв, гласящих, что этот препарат запрещен к употреблению при управлении транспортными средствами. Это очень большая проблема, на самом деле, — пожаловался автоэксперт. — Нет никакого полного перечня лекарств, которые могут вызывать опьянение. Хотя по факту такие решения выносят. Это также касается многих лекарств, например обезболивающих средств.
Рассматривать вопрос о лишении водительских прав Дмитрия Овчеренко будут на судебном заседании, дата которого пока не назначена. Молодой человек планирует добиться прекращения административного производства. Он вместе со своим защитником подал жалобу в прокуратуру Москвы.
В конце октября MSK1.RU писал о том, что из аптек исчез один из самых популярных антидепрессантов — «Золофт». Росздравнадзор заверил, что временное отсутствие «Золофта» в аптеках связано с ажиотажным спросом, дефицита препарата нет.
Ранее мы публиковали мнение эксперта, что ждет рынок лекарств в связи со спецоперацией и санкциями. Читайте также рассказ детского онколога о том, как железный занавес губит медицину, и мысли молодого врача в период мобилизации.
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