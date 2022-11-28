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Проблема

«Бледная кожа, не нравишься ты мне». Автолюбителя обвиняют в пьяном вождении из-за приема антидепрессантов и хотят лишить прав

Вещество, обнаруженное у водителя в крови, отсутствует в списке запрещенных для автомобилистов

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В документах указали, что Дмитрий был в состоянии опьянения, хотя лекарства, которые он принимал, отсутствуют в списке запрещенных

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Технолога склада из подмосковного Одинцова хотят лишить прав за вождение в состоянии опьянения. Правда, ни наркотиков, ни алкоголя он не употреблял — это подтвердили экспертизы. Дмитрий Овчеренко оказался в заложниках у собственной болезни: чтобы нормально функционировать, ему необходимы антидепрессанты, которые медэксперт счел неподходящими для управления машиной.

Лекарства за последние несколько лет не раз становились причиной лишения водительских прав. Однако ни расширенного реестра с запрещенными препаратами, ни специальных пометок на упаковках до сих пор не появилось. Рассказываем историю водителя, который оказался в правовой ловушке.

«У тебя кожа бледная, не нравишься мне»

Утром 13 октября 32-летний Дмитрий Овчеренко ехал на работу за рулем автомобиля каршеринга вместе с двумя коллегами. В районе Кунцево машину остановили сотрудники ГИБДД. Но вместо стандартной проверки документов его сразу попросили выйти из автомобиля и начали опрашивать на предмет употребления запрещенных веществ.

— Обычно они спрашивают водительское удостоверение, стараются опустить голову, проверяя, пахнет ли алкоголем, это стандартное поведение, — объяснил кладовщик. — В этот раз совсем не так было. Там стояло около трех кордонов машин, они человек пять подряд остановили.

Отрицательные ответы на вопросы не удовлетворили инспекторов: они решили проверить слова молодого человека с помощью алкотестера. Но и когда прибор показал нулевые значения, их сомнения не рассеялись.

— А какой у меня должен быть вид в 7 утра? Я объяснил им, что болею, у меня был заложен нос, он позвал своего старшего. Тот посмотрел на меня оценивающе, сказал: «Ну, 50 на 50». В итоге они созвали понятых. А после отрицательного теста предложили поехать на освидетельствование в больницу. Вариантов тут уже было немного, — рассказал он.

В полицейском протоколе в качестве основания для направления на медосвидетельствование указаны всего два внешних признака: «резкое изменение окраски кожных покровов лица» и «поведение, не соответствующее обстановке».

Фрагмент акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, составленного на месте остановки

Фрагмент акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, составленного на месте остановки

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«Всех наркоманов одинцовских сюда свозят»

По словам Дмитрия, врач сразу встретил его с недоверием:

— Он спросил при мне у медсестры, когда заполнял документы, где я зарегистрирован. Она ответила: «В Одинцово». На что врач сказал: «Ой, всех наркоманов одинцовских сюда свозят!» Я не стал реагировать на выпады, — отметил водитель.

Молодой человек прошел тесты на координацию, в очередной раз ответил, что не употребляет наркотики и алкоголь, и рассказал, что принимает лекарства, выписанные неврологом. На последнее водителю заявили сразу: «Это лишение прав», — и обрисовали удручающие перспективы: суд, учет в наркодиспансере и лечение.

Исследование обнаружило циталопрам — действующее вещество антидепрессанта «Селектра» — в концентрации >100 нг/мл. Его, к слову, нет в списке запрещенных для автомобилистов.

Акт медосвидетельствования, составленный врачом-наркологом Головановым

Акт медосвидетельствования, составленный врачом-наркологом Головановым

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— Потому что они проверяют на 9 основных веществ. А так как он у меня спросил, я сказал правду. Никого не обманывал, — объяснил мужчина. — Он эти данные передал в клинику. И там уже искали конкретно этот препарат, которого нет в списке запрещенных. Они его нашли, записали в протокол.

Химико-токсикологические исследования биоматериала при медосвидетельствовании в обязательном порядке проводятся на следующие вещества, включая их производные и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты, этанол и его суррогаты.

«Врач сказал, препарат не запрещен»

Молодой человек принимает препарат всего пару месяцев. «Селектру» Дмитрию назначили не из-за депрессии, а в связи с загадочной болезнью, из-за которой он потерял сон и почти 20 кг веса.

— Вообще я страдаю вегетососудистой дистонией. Она меня достает раз в несколько лет, — признался житель Одинцова. — Начинается тахикардия, давление начинает скакать, бессонница. До этого раз в 3–5 лет начиналась эта ерунда и длилась, может быть, месяц. Я особо не лечился, проходило само. Но в этот раз меня накрыло очень сильно.

В августе прошлого года молодой человек резко начал худеть: всего за пару месяцев он потерял 17 кг. Врачи долго не могли поставить точный диагноз. Препараты, которые назначали Дмитрию, не помогали. МРТ выявило у него «очаги глиоза» — поражения мозговой ткани, сопровождающиеся нарушением психических и неврологических функций.

Процесс мог запуститься с рождения или быть спровоцирован большими скачками давления. Именно глиоз, по мнению неврологов, был причиной систематических эпизодов плохого самочувствия парня. Один из докторов, коих Дмитрий обошел немало, предложил пропить антидепрессанты.

— Я согласился, был готов на всё, потому что состояние было вообще ужасное. Врач спрашивал меня, вожу ли я машину. Он сказал, что я могу принимать этот препарат без проблем. Он нигде не запрещен. И я стал его пить, вообще без задней мысли, — объяснил Дмитрий.

Через несколько месяцев парню действительно стало лучше: появился сон, перестало прыгать давление, тахикардия прекратилась.

Из инструкции к препарату следует, что «циталопрам обладает минимальной или умеренной способностью влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами». В то же время запрет на вождение во время употребления лекарства прямо не прописан. Нет и предупреждающей сноски на упаковке таблеток.

«Закон не направлен на благо людей»

Согласно приказу Минздрава, медицинское заключение с выводом об опьянении выносится, если в биоматериале обнаруживают следы наркотических средств, психотропных веществ, а также лекарственных препаратов для медицинского применения, вызывающих нарушение физических и психических функций.

И если для наркотических и психотропных веществ и их производных есть специальный реестр, то для лекарств не указываются ни конкретные названия веществ, ни род препаратов, вызывающих опьянение. Таким образом, окончательные выводы о допустимости приема препарата за рулем остаются за врачом, составляющим акт медосвидетельствования.

Однако узнать заранее о нарушении закона водители не могут: информация в инструкции к обычным таблеткам в таких случаях может носить просто рекомендательный характер.

По словам адвоката Олега Сидорина, поправка о лекарствах в приказе Минздрава появилась в 2015 году, и до сих пор не было разработано механизма, позволяющего автомобилистам ее не нарушать. Он объясняет отсутствие четких разъяснений необходимостью правоохранителей выполнять план по поимке нарушителей ПДД.

— У всех представителей органов есть статистика, план. Сейчас в алкогольном опьянении людей стало ездить намного меньше, потому что люди боятся уголовной ответственности — если человек повторно садится за руль, ему уже светит уголовка. Поэтому они (сотрудники ГИБДД. — Прим. ред.) таким образом хоть как-то пытаются зацепиться за людей, — пояснил он. — Это всё палочная система. Этот закон изначально не направлен на благо людей. Потому что тогда должна быть четкая инструкция, что можно, а что нельзя.

От неточности в законах страдают не только пациенты неврологов и психиатров, но и любой человек, использующий таблетки от боли, убежден глава общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов.

— У нас есть запрещенные препараты, однако у нас нет на упаковках больших букв, гласящих, что этот препарат запрещен к употреблению при управлении транспортными средствами. Это очень большая проблема, на самом деле, — пожаловался автоэксперт. — Нет никакого полного перечня лекарств, которые могут вызывать опьянение. Хотя по факту такие решения выносят. Это также касается многих лекарств, например обезболивающих средств.

Рассматривать вопрос о лишении водительских прав Дмитрия Овчеренко будут на судебном заседании, дата которого пока не назначена. Молодой человек планирует добиться прекращения административного производства. Он вместе со своим защитником подал жалобу в прокуратуру Москвы.

В конце октября MSK1.RU писал о том, что из аптек исчез один из самых популярных антидепрессантов — «Золофт». Росздравнадзор заверил, что временное отсутствие «Золофта» в аптеках связано с ажиотажным спросом, дефицита препарата нет.

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АвтомобилистГИБДДАнтидепрессантыЗапрещенные веществаОдинцово
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