После какого возраста можно не думать о лишних килограммах. Ученые назвали идеальный вес для долголетия

Большинство из нас о лишнем весе думают неустанно. Это, конечно, в первую очередь касается женщин, но и мужчины не отстают. Согласитесь, подтянутый седовласый красавец будет смотреться куда выигрышнее расплывшегося
«Доктор Питер» изучил эту проблему и вот что узнал. Действительно, нормальный вес влияет не только на внешний вид человека, но и на продолжительность его жизни. Однако, как выяснили авторы исследования, результаты которого были опубликованы специалистами Университета штата Огайо (США) в Annals of Epidemiology, есть предел стремления к идеальному весу, и в старшем возрасте не стоит стремиться к излишней худобе.
Ученые провели опрос более 4,5 тысячи человек старше 73 лет. И сделали такой вывод: риск преждевременной смерти ниже у людей, которые в молодости поддерживают свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (после 60 лет).
Сильную взаимосвязь между массой тела и смертностью, а также пользу легкого ожирения у пожилых людей показывали и другие исследования. Как пишет китайское издание Sina.com, дело в том, что с возрастом метаболические возможности организма становятся всё хуже и не дают организму полноценно усваивать питательные вещества. Это легко приводит к недоеданию, худобе, влияет на нормальную физическую активность и повышает риск заболеваний. И наоборот, люди с нормальным усвоением питательных веществ, как правило, немного полнее и имеют более сильный иммунитет.
Идеальный вес для долгой жизни
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, нормой считается индекс массы тела в пределах
- меньше 18,5 — это недостаточная масса тела;
- равен или больше 25 — избыточная масса тела;
- равен или больше 30 — ожирение.
Так вот, ученые считают, что самый здоровый индекс массы тела для пожилых людей составляет 25–29.
Только радоваться рано, конечно же, и сразу махать на себя рукой. Не стоит забывать, что излишняя полнота тоже не принесет пользы для здоровья — она лишь увеличит риск хронических заболеваний и сократит продолжительность жизни. Поэтому специалисты напоминают, что для здорового образа жизни полезно немного недоедать — желательно выходить из-за стола, когда почувствуете насыщение на уровне 70–80 процентов. Также важно есть разнообразную пищу и заниматься спортом в разумном количестве.
Ожирение бывает не только от переедания
Многие считают, что лишний вес связан только с неумением контролировать свой аппетит и отсутствием силы воли. По словам специалистов, большинство случаев первичного ожирения могут быть связаны с наследственностью, неправильным питанием и дефицитом физнагрузок. Однако есть и другие причины, которые влияют на развитие так называемого вторичного ожирения. Среди них, например:
- Микрофлора кишечника. Исследование, опубликованное в The Lancet Diabetes and Endocrinology, показало, что руминококк (род грамположительных неподвижных анаэробных бактерий) в микробиоте кишечника коррелировал с множественными признаками метаболического синдрома. При этом индекс массы тела и С-реактивный белок в крови не влияли на руминококк — то есть обратную причинно-следственную связь не обнаружили.
- Заболевания головного мозга. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances Медицинским колледжем Бэйлора (США), показало, что ожирение — болезнь, связанная с нарушением развития нервной системы и молекулярными механизмами раннего развития мозга. Возможно, это и определяет основной риск развития ожирения.
- Много личных автомобилей и сидячий образ жизни. Исследование, опубликованное международной группой ученых в Британском медицинском журнале, показало, что увеличение количества покупок автомобилей в Китае можно считать одной из главных причин ожирения местных жителей. Исследователи отметили, что владение автомобилем, а также сидячий образ жизни снижает физическую активность, что ведет к увеличению веса.