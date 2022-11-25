После какого возраста можно не думать о лишних килограммах. Ученые назвали идеальный вес для долголетия

Большинство из нас о лишнем весе думают неустанно. Это, конечно, в первую очередь касается женщин, но и мужчины не отстают. Согласитесь, подтянутый седовласый красавец будет смотреться куда выигрышнее расплывшегося 30–40-летнего рохли с животиком. Что уж говорить о дамах, они точно уверены, что чем меньше лишних килограммов на боках, тем дольше она будет всем казаться легче и гораздо моложе. Вот почему годами мучают себя изнурительными диетами, пропадают в спортзалах, не давая себе ни малейшей пощады. Жутко расстраиваются, если размер одежды вдруг стал больше, чем был в прошлом году, и потом очень долго не могут с ним смириться...

