Экзоскелет на двоих: в Новосибирск привезли три тренажера, которые учат ходить детей вместе с родителями

Томский ученый Сергей Коршунов презентовал в Новосибирске свое изобретение — тренажер Step Forward для детей с ДЦП, а также подарил три образца родителям малышей.

С помощью этого устройства ребята могут передвигаться в положении стоя. Тренажер действует по принципу экзоскелета. Когда взрослый человек делает шаг вперед правой ногой, у ребенка, соответственно, выдвигается правая рука вперед, и это стимулирует его двигаться, вызывает шаговый рефлекс. Идет улучшение перекрестной координации, которая отвечает за движение рук и ног во время обычной ходьбы.