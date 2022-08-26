Экзоскелет на двоих: в Новосибирск привезли три тренажера, которые учат ходить детей вместе с родителями
Аппараты улучшают перекрестную координацию и помогают ребятам легче передвигаться
Томский ученый Сергей Коршунов презентовал в Новосибирске свое изобретение — тренажер Step Forward для детей с ДЦП, а также подарил три образца родителям малышей.
С помощью этого устройства ребята могут передвигаться в положении стоя. Тренажер действует по принципу экзоскелета. Когда взрослый человек делает шаг вперед правой ногой, у ребенка, соответственно, выдвигается правая рука вперед, и это стимулирует его двигаться, вызывает шаговый рефлекс. Идет улучшение перекрестной координации, которая отвечает за движение рук и ног во время обычной ходьбы.
— У нас в стране есть определенные проблемы с доступной средой и с реабилитацией детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, — рассказал Сергей Коршунов. — Практически все занятия проходят в четырех стенах, поэтому возникло такое желание придумать устройство, которое будет не только вовлекать ребенка в физическую активность, но и помогать ему социализироваться. То есть он сможет спокойно гулять на улице.
Устройство весит 2,5 кг, поэтому, когда родитель надевает тренажер на себя, неприятных ощущений не возникает. Тренажер легко хранить. Он полностью собирается из двух основных частей и помещается в ручную кладь.
Сейчас тренажер полностью механический, но Сергей работает над тем, чтобы включить и электронную часть на основе метода геймификации. То есть будут подсвечиваться области, на которые ребенок должен сделать шаг. Устройство будет регулировать длину шага, скорость передвижения и точность попадания. Это все будет в приложении у родителей: можно будет смотреть, сколько сделано шагов, сколько из них правильные, сколько — неправильные. Спокойно будет отслеживаться динамика.
Изначально разработка велась за счет Фонда содействия инновациям, потом Сергей прошел акселерацию в городе Иннополисе (город для IT-специалистов в республике Татарстан). Филантроп из России оплатил 30 тренажеров, для того чтобы раздать их нуждающимся. Поэтому сейчас основная цель Сергея — вручить все тренажеры до конца сентября и получить обратную связь от родителей.
Ване Шахтурову — три с половиной, но из-за болезни он пока не может ходить сам. Мама мальчика, Анна Шахтурова, рассказывает, что постоянно занималась с ним на ходунках, но это было не всегда удобно.
О новом тренажере Анна узнала случайно. В одной из соцсетей она увидела информацию о том, что появилось такое устройство. Мама мальчика сразу связалась с разработчиком, познакомилась с ним и пригласила в Новосибирск. Сергей презентовал тренажеры и вручил образцы семьям, в которых есть дети с ДЦП.
— Этот тренажер в плане удобства идеальный, — поделилась первыми впечатлениями Анна. — Он облегчает мне нагрузку, когда я помогаю Ване ходить. И ему проще. Родитель задает направление, но ребенок выполняет всё сам. Плюс в том, что он нигде не скован, он чувствует, что ходит самостоятельно. Для ребенка это важно. У него есть цель, мотивация — дойти куда-то. Впечатления от тренажера целиком положительные. Удобно. Легко. Прилепил на ноги и тренируешься.
Кроме Вани, свои тренажеры получили Вика и Никита, чьи родители тоже остались довольны. Сам Сергей Коршунов планирует наладить производство к новому году. Поэтому в 2023 году тренажеры будут доступны всем желающим.
Сергей Коршунов — специалист по адаптивной физической культуре, инженер-разработчик и кандидат биологических наук из города Томска.
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