«А почему бы и нет?»: история Саши и Ани, которые вопреки диагнозам побывали в 6 странах и переехали жить к морю

Аня Беляева родилась с вывернутыми руками, на каждой из них — по четыре пальца. У нее врожденный порок сердца, уменьшенное легкое и четвертая степень сколиоза. А у ее мужа Саши ДЦП. Вместе ребята побывали в шести странах и минимум в 20 регионах России, два месяца путешествовали автостопом. А недавно и вовсе решили кардинально изменить свою жизнь — продали квартиру, купили фургон и переехали жить к морю. На вопрос «Как?» они отвечают вопросом «А почему бы и нет?».
Аня
Родители Ани познакомились еще в школе. Это не была любовь с первого взгляда, но через какое-то время они начали встречаться. После школы поженились, мама Ани забеременела, а отца забрали в армию. Осложнений при беременности не было, отклонений — тоже.
— Сегодня, когда медицина шагнула далеко вперед, скорее всего, мне бы просто не дали родиться… Но я родилась. 27 июля 1989 года, 3 кг 150 граммов и 49 см сплошного недоразумения появились на этот свет, — рассказывает Аня.
Она родилась с вывернутыми руками, на обеих было по четыре пальца. У нее врожденный порок сердца и уменьшенное легкое. Ане давали не больше года, но она выжила.
Аня росла в большой дружной семье: мама, папа, бабушки, дедушки. По выходным ходили друг к другу в гости, накрывали стол, играли в лото. Аня пошла в обычный детский сад, потом в обычную школу.
— Затем что-то произошло, семья у нас распалась, папа ушел. Мама начала пить. Очень сильно. Я научилась выживать, потому что когда ты приходишь домой, а там, кроме водки, ничего нет, то ты учишься как-то выходить из этой ситуации. Я собирала бутылки, собирала макулатуру, — делится Аня.
С 12 лет Аня стала жить с бабушкой, через некоторое время они переехали в небольшой поселок под Нижним Новгородом.
— Маму на три года посадили за ножевое, она пырнула мужчину ножом. Я ездила к ней в колонию, таскала посылки, не ела, копила деньги с обедов. Она вышла, пожила с нами где-то полгода, а потом опять ушла в запой. И всё, и она умерла. Вместе с мамой моей двоюродной сестры. Они сгорели при пожаре, — рассказывает Аня.
На похоронах папа пообещал, что не бросит Аню. Это было 15 лет назад. Больше она его не видела.
Саша
Аня выросла, пошла учиться на художника в училище для инвалидов. А после поступила в колледж-интернат — на оператора ЭВМ.
— Я зашел к себе в комнату и понял, что там кто-то есть (на тот момент я жил один): это была Аня со своим другом, его подселили ко мне в комнату. И это было неприятное чувство, мне и одному было неплохо, — так Саша рассказывает о первой встрече с Аней.
— Мы тоже были не рады, что он вдруг пришел. Какой-то маленький, кругленький, пришел, навонял носками. Хотя он говорит, что этого не было, но это было. И ушел, — смеется Аня.
У Саши ДЦП. Он вырос в селе, тоже ходил в обычную школу. После девятого класса решился и уехал учиться в Рязань. Там он и познакомился с Аней — ребята сначала просто общались, а потом начали встречаться.
— У нас была годовщина отношений. Я думала, мы просто идем на крышу посмотреть закат. А там вот случилось, что случилось. Саша сделал предложение. Я не могла отказаться, потому что мы были высоко, а муж у меня импульсивный. И поэтому мне пришлось согласиться, — смеется Аня.
«Ну ты что, какой-то особенный, что ли?»
Вместе ребята стали увереннее и смелее — они даже прыгнули с парашютом. Сейчас Аня и Саша ведут блог «Своя атмосфера», где рассказывают о своей жизни и приключениях.
Ребята побывали в шести странах и больше чем в 20 регионах России. Два месяца они путешествовали автостопом.
— Саше приходилось иногда два рюкзака тащить, меня как-то подбадривать, поддерживать, это было сложно. Но я поняла, что я не такая уж и хиленькая, не такая уж и слабенькая, — рассказывает Аня.
После этого она решила пойти учиться на права. Самым сложным оказалось получить справку, хирург никак не хотел ее выдавать, говорил, что такие на дорогах не нужны. Аня и Саша изучили все документы и доказали, что она может учиться.
Через месяц после получения прав Аня проехала за рулем 3500 километров. Теперь у ребят есть свой фургон, из которого они хотят сделать дом на колесах.
А Саша недавно рискнул и решил сменить профессию. Четыре года он работал бухгалтером в РЖД, а теперь учится на психолога.
На этом перемены в жизни Беляевых не закончились. Зимой ребята продали квартиру в Нижнем Новгороде и уехали в Адыгею — очень хотели жить поближе к морю. Сейчас они уже устроились на новом месте, приобрели жилье.
— Я хотел бы пожелать людям почаще задаваться вопросом: «А почему бы и нет?» У нас в менталитете есть такое понятие: немного стыдно делать свою жизнь лучше. Ну ты что, какой-то особенный, что ли? А почему бы и нет? — улыбается Саша.