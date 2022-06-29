«А почему бы и нет?»: история Саши и Ани, которые вопреки диагнозам побывали в 6 странах и переехали жить к морю

— Сегодня, когда медицина шагнула далеко вперед, скорее всего, мне бы просто не дали родиться… Но я родилась. 27 июля 1989 года, 3 кг 150 граммов и 49 см сплошного недоразумения появились на этот свет, — рассказывает Аня.

Она родилась с вывернутыми руками, на обеих было по четыре пальца. У нее врожденный порок сердца и уменьшенное легкое. Ане давали не больше года, но она выжила.