Кричать — нормально? А что делать, если манипулируют? Психолог рассказал, как правильно ругаться

Как вы ведете себя в ссоре: спокойно доносите свою позицию или срываетесь на оскорбления и крик? Совместно с семейным психологом Центра практической психологии Марией Кочевой мы разобрали примеры конфликтных ситуаций. Специалист дала практические советы и рассказала, какие психологические приемы можно использовать в ссорах, как нетравмирующе ругаться с детьми, а также объяснила, как распознать манипуляции.
«Избегайте претензий»: как использовать «Я-сообщения» в конфликтах
Психолог считает, что «Я-сообщения» — универсальный инструмент, который можно использовать в семейных ссорах, конфликтах на работе и в разногласиях с незнакомыми людьми. Главное, помнить, что задача конфликта — не выиграть у собеседника, а договориться с ним.
— Избегайте «Ты-сообщений» и претензий, — дала совет специалист.
Поясним, «Я-сообщениями» или «Я-высказываниями» психологи называют фразы человека, в которых он делится своими чувствами и формулирует пожелания, опираясь на собственные мысли и эмоции, при этом не обвиняя окружающих. Такие высказывание начинаются с местоимений: «я», «мне», «меня».
Со всеми ли людьми работают «Я-сообщения»? И что делать, если в ссоре этот прием не работает? Мария уверена, что этот инструмент работает со всеми людьми и перестает работать, если собеседник строит фразу неправильно и добавляет претензии.
— Например, [вы говорите] «Я чувствую обиду, когда ты…», и дальше пошла претензия, — поясняет психолог. — Важно избегать местоимения «ты», так как это претензия. У человека бессознательно возникает желание защищаться, а когда он защищается, то вас не слышит. Лучше сказать в целом о ситуации: не «Ты приходишь поздно!», а «Я одна целыми вечерами», не «Ты не убираешь за собой», а «Дома грязно».
«У счастливого человека нет желания ругаться»: разбираем на примерах, как в ссорах отстаивать личные границы
В конфликтах важно расставлять личные границы и не нарушить границы собеседника. Мария Кочева рассказала, что первым делом необходимо определить, где проходят личные границы, для этого необходимо ответить на вопрос: что по отношению к вам недопустимо?
Представим ситуацию: в ссоре вы хотите донести свою точку зрения, но при этом не хотите ругаться с человеком. Что делать?
— Не ругаться, — смеется психолог, — а конфликтовать, это слово подойдёт больше. Ругаться — это использовать бранные слова и оскорблять, а конфликт же можно разрешать очень цивилизованно и «экологично». Один из таких приемов — принять точку зрения другого человека, а потом донести свою. Появляется большая вероятность быть услышанным. Например: «Ваша позиция мне кажется очень интересной, и я согласен с этим частично, в то же время я считаю…» — и дальше высказываете свою точку зрения.
Идем дальше и представим, что человек постоянно и сильно кричит на вас. Что делать, если хочется вежливо «поставить человека на место», а просьб не кричать уже недостаточно?
— Если вам это не нравится, задевает, то конечно, важно об этом сказать. Это нарушает ваши границы, — объясняет Мария Кочева. — Попробуйте донести до собеседника, что вы чувствуете, когда он кричит, и после попросите этого не делать. Если человек не слышит вас и продолжает говорить на повышенных тонах, предупредите, что не будете разговаривать в таком тоне. Ну, а если предупреждение тоже не сработало, то смело вставайте, говорите, что вы не намерены разговаривать, когда на вас кричат, и уходите.
Конфликты могут быть очень эмоциональными, и не у всех людей получается сдерживать эмоции. Что же делать, если хочется заплакать, накричать или ударить?
— Сказать об этом. Например: «Я злюсь, я в ярости, я чувствую сейчас сильную обиду, у меня сейчас огромное желание ударить», — говорит психолог. — Назвав свои эмоции словами, вы, во-первых, снизите их заряд, а во-вторых, обозначите человеку свои чувства, что поможет ему лучше вас понять. И в-третьих, это поможет избежать нежелательных оскорблений и драк.
Разберем следующий пример: человек после ссоры обвиняет партнера, что он его довел. Нормально ли это, и как реагировать на то, что человек перекладывает на вас ответственность и говорит, что его довели?
— Как вы думаете, что чувствует после ссоры человек, который оскорблял вас? Правильно, вину и стыд, — размышляет психолог. — И чтобы хоть как-то компенсировать это, он уходит в обвинения. Когда человеку трудно признать, что он неправ, он ищет виноватых. Предлагаю вам не брать вину в этом случае, так как она навязана. Верните [собеседнику] его чувства. Разделите с ним ответственность за ссору. Скажите: «Я понимаю, что тебе стыдно за вчерашнее, поэтому ты пытаешься найти виноватых. Я не снимаю с себя ответственности, но и ты вел себя очень некрасиво. В том, что произошла ссора, мы виноваты оба».
Ругань закончилась, и вы хотите обсудить с человеком произошедшее, но он делает вид, что ничего не произошло. Как быть в такой ситуации?
— Попробуйте объяснить человеку, что вам это важно, — продолжает Мария. — Главное, чтобы это обсуждение вновь не переросло в ссору. Вообще желательно правильно ссориться. Повторюсь: использовать «Я-сообщения», говоря о своих чувствах, стараться избегать претензий и обвинений и помнить, что задача здесь — не выиграть, а договориться. В таком случае будет возможность сразу понять друг друга, найти компромисс, и обсуждение произошедшего будет не нужно.
Также мы задали Марии Кочевой вопрос: а можно ли вообще не хотеть ругаться и что для этого нужно подавить в себе? Специалист ответила, что любой конфликт — это разность интересов, взглядов и потребностей. И главная задача, по мнению психолога — найти компромисс и договориться.
— Конфликты сами по себе — это хорошо!, — объясняет Мария. — Это возможность услышать друг друга, договориться и вывести отношения на новый уровень.
Психолог рассказала, что если у человека появляется раздраженность и желание ругаться, то необходимо разобраться в причинах, например, в подавленных эмоциях и неудовлетворенных потребностях. Ответить на вопросы: чего вам сейчас не хватает? Какая потребность не удовлетворяется? Возможно, вы недовольны собой, отношениями или жизнью?
— Подавлять ничего в себе не нужно, — поясняет Мария. — Оно уже подавлено, вот и вылазит желанием ворчать и ругаться. Нужно обнаружить проблему и решить ее, возможно, с помощью психолога.
Мария Кочева добавляет: у счастливого человека нет желания ругаться.
Как понять, что в конфликте вами манипулируют?
Специалисты считают, что манипуляции — это легкий способ получить желаемое. Люди могут манипулировать в семейных, рабочих, романтических и дружеских отношениях. Часто подобное поведение формируется с детства. Психолог привела пример: в детстве, когда дочь обижалась, родители бежали к ней и кормили конфетами. И теперь взрослая девушка, обижаясь, ждет внимания и «конфеток» от своего партнера.
Этот способ закрепился как эффективный: человеку проще «вылить» свои эмоции в истерике, крике или игнорировании, не объясняя, что он чувствует и что ему требуется. И окружающие, не понимая, что это манипуляция, быстрее «закроют» потребности манипулятора.
Также семейный психолог считает, что часто человек использует манипуляции бессознательно, потому что у него с детства закрепилась привычка реагировать на ситуации определенным образом.
— Мы все в той или иной степени манипулируем, но есть и искусные манипуляторы, которые делают это сознательно, чтобы добиться своего, — дополнила Мария Кочева.
Разберем на примере: после ссоры ваш партнер несколько дней вас игнорирует и молчит. Можно ли это считать манипуляцией обидой? Мария Кочнева поясняет: некоторым людям действительно нужно время, чтобы остыть после конфликта. И, как правило, люди прямо говорят об этой потребности.
— Но если человек демонстративно не разговаривает и игнорирует, делает обиженный вид, то конфликт не исчерпан, — продолжает психолог. — У человека что-то осталось не высказано. Попробуйте вывести его на разговор. В случае, если человек обижается, не идет на контакт, а объективно вы не чувствуете себя виноватым и явно видите, что вами манипулируют — вы имеете полное право не вестись на манипуляцию. Чем меньше вы реагируете на нее, тем меньше желания манипулировать в дальнейшем.
Специалист дала еще один совет по отражению манипуляций:
— Манипуляция — это всегда скрытое поведение. Сделайте тайное явным. Скажите об этом прямо: «Я чувствую, что мною манипулируют». Или задайте вопрос: «Ты всегда так манипулируешь другими людьми, когда тебе что-то нужно?»
Мария Кочева рассказала, как определить, что в общении вами начинают манипулировать. Необходимо ориентироваться на собственные ощущения, при манипуляции у человека возникает иррациональное чувство вины, страха, тревоги, обесценивание себя и своих действий, а также ощущение, что вы делаете что-то против своей воли. Психолог добавила, что манипулировать можно только жертвой, а уверенный в себе человек легко отличит манипуляцию и не поведется на неё.
Психолог считает, что манипуляции могут быть совершенно безопасными и все люди манипулируют в той или иной степени. Опасными манипуляции становятся, когда жертва манипуляций от этого сильно страдает, например, в абьюзивных отношениях.
Как нетравмирующе ругаться с родителями, детьми и другими членами семьи?
В конфликтах с родителями Мария Кочева советует использовать «Я-высказывания» и уважительные фразы. Например: «Мама, я очень ценю тебя и твоё мнение, но я чувствую себя маленькой девочкой, когда мне указывают, что делать. Это моя жизнь, и сама решу, как мне поступать».
Также мы попросили психолога объяснить, как ругаться с ребенком, чтобы не травмировать его.
Специалист утверждает: разницы в ссоре с детьми и взрослыми людьми нет. Ругаться нужно по той же схеме: говорить о своих чувствах и избегать претензий с местоимением «ты». В таком случае шансы травмировать ребенка минимальны.
— Ни в коем случае нельзя оскорблять, — отмечает Мария Кочева. — Именно это травмирует. Говоря в ссоре о своих чувствах, вы учите ребенка отслеживать и называть эти чувства у себя, у других, и развиваете его эмоциональный интеллект. Также вы можете помочь ребенку в назывании его чувств, часто у маленьких детей с этим проблемы. Например, [когда ребенок начинает вредничать, скажите]: «Я вижу и понимаю, что ты очень сердишься, злишься, обижен, только в этот раз я не могу тебе [это] разрешить».