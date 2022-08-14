Кричать — нормально? А что делать, если манипулируют? Психолог рассказал, как правильно ругаться

«У счастливого человека нет желания ругаться»: разбираем на примерах, как в ссорах отстаивать личные границы



В конфликтах важно расставлять личные границы и не нарушить границы собеседника. Мария Кочева рассказала, что первым делом необходимо определить, где проходят личные границы, для этого необходимо ответить на вопрос: что по отношению к вам недопустимо?



Представим ситуацию: в ссоре вы хотите донести свою точку зрения, но при этом не хотите ругаться с человеком. Что делать?



— Не ругаться, — смеется психолог, — а конфликтовать, это слово подойдёт больше. Ругаться — это использовать бранные слова и оскорблять, а конфликт же можно разрешать очень цивилизованно и «экологично». Один из таких приемов — принять точку зрения другого человека, а потом донести свою. Появляется большая вероятность быть услышанным. Например: «Ваша позиция мне кажется очень интересной, и я согласен с этим частично, в то же время я считаю…» — и дальше высказываете свою точку зрения.

