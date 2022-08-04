Главврач больницы № 25 опроверг безработицу среди сотрудников закрывающегося роддома

Все медработники закрывающегося родильного отделения «Городской клинической больницы № 25» либо остаются работать в больнице, либо трудоустраиваются в другие лечебные учреждения. Об этом говорится в официальном заявлении главврача ГКЬ №25 Сергея Астракова.



Он подчеркнул, что программа трудоустройства охватывает всех медиков. В частности, областной перинатальный центр готов взять всех сотрудников роддома больницы №25, поскольку с этой целью было специально расширено штатное расписание.

