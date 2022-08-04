Главврач больницы № 25 опроверг безработицу среди сотрудников закрывающегося роддома

Все медработники закрывающегося родильного отделения «Городской клинической больницы № 25» либо остаются работать в больнице, либо трудоустраиваются в другие лечебные учреждения. Об этом говорится в официальном заявлении главврача ГКЬ №25 Сергея Астракова.
Он подчеркнул, что программа трудоустройства охватывает всех медиков. В частности, областной перинатальный центр готов взять всех сотрудников роддома больницы №25, поскольку с этой целью было специально расширено штатное расписание.
Астраков пояснил, что на 3 августа в штате роддома числятся 20 врачей, 8 из которых продолжают работать в ГКБ №25, 12 медиков ушли в другие учреждения: 2 анестезиолога, 6 неонатологов, 4 акушера-гинеколога.
Из 26 акушерок и медсестёр остались работать 13 сотрудников, остальные перешли в городской и областной перинатальный центры, ГКБ № 1, роддом №6 и т.д.
Кроме того 2 человека из числа младшего медперсонала продолжают работать в ГКБ №25, двое нашли новое место работы, но не сообщили какое.
Что касается пенсионеров, то три человека решили дождаться перерасчёта пенсии и затем выйти на предложенные должности. Ещё один сотрудник
Ранее один из врачей роддома сообщил НГС, что не все сотрудники закрывающегося родильного отделения ГКБ №25 нашли новую работу. При этом собеседник подчеркнул, что наиболее сложная ситуация у пенсионеров, которые готовы «активно и интенсивно работать», но им не предложили альтернативу.