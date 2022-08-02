Массаж может навредить: 5 ошибок, которые вы допускаете при боли в пояснице

Ошибка № 1: не разбираемся в причинах

Боль в пояснице настолько распространенная проблема, что многим кажется едва ли не естественным следствием работы в наклон. Однако боль это никогда не норма, и, если она возникла впервые, непременно нужно разобраться откуда она взялась.



— Самая распространенная причина — это остеохондроз, то есть проблемы в межпозвоночных дисках, связках, проблемы с костно-суставной системой. Но также под маской боли в пояснице может скрываться какая-то другая проблема: например, с мочевыводящей системой, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Это также может быть банальный мышечный спазм, когда напрягаются паравертебральные мышцы и из-за этого возникает боль. У женщин боль в пояснице может быть связана с менструальным циклом или гинекологическими проблемами.