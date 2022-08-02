Массаж может навредить: 5 ошибок, которые вы допускаете при боли в пояснице
Разбираемся вместе с врачами
Летний отдых не так уж редко омрачается проблемами со здоровьем — начиная с простуды от кондиционера и заканчивая солнечным ожогом. А еще есть дачи и огороды, которые может быть и снабжают нас натуральными полезными витаминами, но иногда наоборот становятся причинами болей. После долгой работы в саду боль в спине и особенно — пояснице далеко не редкий гость. Сегодня в постоянной рубрике «Что у вас болит?» мы вместе с врачами разбираем главные ошибки, которые люди допускают, когда начинает болеть поясница.
Ошибка № 1: не разбираемся в причинах
Боль в пояснице настолько распространенная проблема, что многим кажется едва ли не естественным следствием работы в наклон. Однако боль это никогда не норма, и, если она возникла впервые, непременно нужно разобраться откуда она взялась.
— Самая распространенная причина — это остеохондроз, то есть проблемы в межпозвоночных дисках, связках, проблемы с костно-суставной системой. Но также под маской боли в пояснице может скрываться какая-то другая проблема: например, с мочевыводящей системой, — говорит врач-невролог Анастасия Якупова. — Это также может быть банальный мышечный спазм, когда напрягаются паравертебральные мышцы и из-за этого возникает боль. У женщин боль в пояснице может быть связана с менструальным циклом или гинекологическими проблемами.
Если впервые возникла резкая боль в пояснице, первое, что необходимо, — покой. То есть нужно лечь, принять удобное положение, в котором боль минимизируется, и так полежать. И обратиться к врачу.
— Обязательно обратиться за медицинской помощью, потому что мы не знаем, что это: поясничный остеохондроз, спазм или почечная колика, — говорит доктор. — Очень важно не заниматься самолечением, потому что, если это почечная колика, — легко можно усугубить состояние.
Ошибка № 2: ждем, когда пройдет само
Если у человека боль в поясничной области была ранее, он был у врача и знает, что у него есть проблемы с костно-суставной системой, межпозвоночными дисками, имеются грыжи (подробнее о межпозвонковых грыжах читайте в этом материале), то к боли он часто привычен и знает, что нужно делать. Ложимся на бок, чтобы расслабить мышцы, которые идут вдоль позвоночника, принимаем назначенное врачом и помогающее лично вам обезболивающее, это нестероидные противовоспалительные препараты. Также можно принять миорелаксант, но только если его ранее назначил врач. Можно применить противовоспалительный пластырь, если нет аллергии. Часто пациенты полагают, что если боль продолжается — нужно принять аналоги своих постоянных лекарств или просто подождать подольше, но нет: Якупова говорит, что, если боль сохраняется дольше суток, это уже повод отправиться к доктору.
Ошибка № 3: греем больное место
На боль часто пытаются воздействовать температурой, в случае боли в пояснице многие предлагают хорошенько прогреться, чтобы расслабить мышцы. Но это может только усугубить ситуацию.
— Ни в коем случае нельзя при обострении остеохондроза принимать горячую ванну, горячий душ, ходить в баню и сауну, париться. Это может усугубить ситуацию, когда произойдет компрессия нервного корешка, — говорит невролог.
Ошибка № 4: массируем больное место
Часто на дачах работают пенсионеры, а с возрастом может развиваться такое заболевание как остеопороз — истончение костной ткани. Особенно часто этим страдают женщины — в этом материале мы объясняли почему. Сам по себе остеопороз не вызывает болей, но последствия — в виде переломов или трещин костей поясничного отдела — могут давать болевой синдром. И в этом случае массаж может стать ошибкой.
— При этом человек не падал, травм у него не было, но настолько кости истончены, что резко нагнулся или поднял что-то тяжелое — это может вызвать травму кости, — говорит врач-невролог, вертебролог Юлия Мальцева. — Это очень плохо поддается лечению всякими анальгетиками, так что, если боль не проходит, несмотря на прием обезболивающего, можно это заподозрить, но поставить диагноз без рентгена, конечно, нельзя. Кроме того, боли могут давать различные новообразования — опухоли костей, опухоли мягких тканей.
Доктор не рекомендует проводить самомассажи, с давлением, с мануальными методиками — мы не знаем источника боли, если там какой-то перелом или трещина на фоне остеопороза, мы только навредим.
Ошибка № 5: делаем упражнения
Еще один распространенный совет в случае возникновения боли — повисеть на турнике, сделать растяжку или еще какие-нибудь упражнения. Это действительно может помогать, но упражнения должны быть тщательно подобраны с врачом, самодеятельность может усугубить ситуацию.
— Я бы не рекомендовала на острую боль делать упражнения, человек может таким образом спровоцировать усиление боли, — говорит вертебролог. — Конечно, есть такие методики, как кинезитерапия — лечение движением. Но это применяется, когда боль хроническая, когда поставлен диагноз, известен источник боли, и, кроме этого, подобрано иное лечение. Это может быть растяжка, йога, пилатес, стрейчинг, бассейн — мы это рекомендуем, но когда знаем причину болей. Гимнастику надо делать для профилактики. Если даже у вас есть остеохондроз — можно подобрать упражнения, профилактировать боль, и она просто не будет возникать у вас после работы в саду. А при острой боли мы советуем как минимум три-пять дней щадящего режима.
Поскольку боль может быть одинаковая при разных заболеваниях, поэтому сначала отправляемся к терапевту. Если ранее уже было диагностировано заболевание, то человек может пойти к профильному специалисту по своему диагнозу.