Как мама особенной девочки Сони придумала необычные фотосессии — эти снимки берут за душу

— Я знаю, что такое реанимация, ИВЛ, гемипарез. Знаю, как давать грудничку по два, три, четыре препарата в день. Знаю, что такое эпиприступы и как непросто дается реабилитация — за каждый навык надо бороться. А еще я знаю, как чувствовать себя счастливой мамой, несмотря ни на что!

Мы сидим с Дашей Астаховой из Челябинска в просторной светлой фотостудии. За стеной коллеги-единомышленники готовят к съемке маму и ее сына. У мальчика генетическое заболевание, и он, скорее всего, никогда не станет великим ученым или именитым спортсменом, но ведь для мамы важно вовсе не это. Даша пригласила их в студию неслучайно, она сама — мама особого ребенка и сейчас как магнит притягивает к себе похожих людей, старается окружить их заботой, подарить незабываемые мгновения и сделать красивые снимки и видео на память.