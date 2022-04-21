По каким показателям анализа крови можно понять, что ваша печень на грани отказа
Некоторые патологии могут развиваться годами, и, если их вовремя не обнаружить, последствия могут быть плачевны
Печень не зря называют главным органом-фильтром: ведь всё, что попадает в наш организм, всасывается в кровоток, а затем проходит фильтрацию именно в печени, рассказывает «Доктор Питер». Поэтому она как никакой другой орган ощущает все последствия нашего неправильного образа жизни: привычку есть жирную и калорийную пищу, пить алкоголь, курить сигареты. Также не стоит забывать и про нагрузку, которую испытывает орган во время приема лекарств: печень принимает на себя весь удар от распада химических соединений.
Максим Рыков — доктор медицинских наук, доцент, главный врач медицинской клиники «НАКФФ».
Почему печень не болит
— Это связано с тем, что в самой печени нет болевых рецепторов. Они расположены в капсуле печени, которой окружен орган. Когда капсула растягивается из-за увеличения в размерах самой печени, это уже приводит к болевым ощущениям, — поясняет врач.
Можно ощутить внезапную резкую боль в районе печени из-за травмы. Например, это может произойти от сильного удара в живот. Если в этом случае капсула разорвется, высока вероятность, что начнется внутреннее кровотечение.
Иногда боль также возникает на фоне физических нагрузок, например, во время бега. У людей, которые занимаются спортом нерегулярно, боль в правом подреберье вызвана интенсивным наполнением печени кровью — орган резко увеличивается в размерах, и происходит растяжение капсулы.
Про самые распространенные болезни
— Если говорить о рейтинге, то на первое место я бы поставил жировую дистрофию печени. При таком диагнозе ткань органа заменяется жировой тканью. Многие, наверное, слышали про блюдо фуа-гра — это гусиная или утиная печень с жировой дистрофией, или жировым гепатозом, который провоцируется у птицы специальной «диетой». К сожалению, многие люди настолько привыкли к нездоровому питанию, что аналогичное заболевание развивается и у них, — говорит Максим Рыков.
Если вовремя не изменить свое меню, то на смену жировой дистрофии приходит то, что называют пугающим словом «цирроз». В этом случае происходит замещение тканей печени соединительной тканью, орган уже не может полноценно выполнять свои функции.
Интересный факт
У печени очень большой запас прочности. Она может хорошо регенерироваться, самостоятельно восстанавливая саму себя. Но до определенного этапа! При частом употреблении алкоголя запаса прочности печени хватит примерно на 15 лет. Некоторым людям может хватить на
Но это не значит, что такой же запас прочности есть и у всех остальных органов, прежде всего, у головного мозга и кишечника. Они могут пострадать от спиртного гораздо раньше. Поэтому врачи советуют выпивать как можно реже, а в идеале и вовсе отказаться от алкоголя.
Почему важны регулярные осмотры
Важно упомянуть и про опухолевые заболевания печени.
— Я имею в виду как метастатическое поражение печени, когда на ней появляются метастазы рака или опухолей, первичная локализация которых приходится на другой орган, так и первичные опухоли — гепатоцеллюлярный рак или аденокарциному печени, которые начинают развиваться непосредственно в органе.
Надо понимать, что метастатическое поражение печени при злокачественных образованиях — это уже фактически инкурабельная ситуация. То есть пациент неизлечим. При первичных опухолях печени прогноз тоже неблагоприятный, рак печени и поджелудочной железы — это одни из самых агрессивно протекающих форм рака. Поэтому так важно проходить регулярные осмотры и сдавать анализы, — пояснил эксперт.
Губят печень не только алкоголь и вредная еда
Многие хорошо знают, что печень страдает от жирной пищи, спиртного и частого приема лекарств. Однако почему-то люди часто забывают про сигареты. Никотин губит не только ваши легкие, но и печень, ведь он всасывается в кровь, а она неизбежно будет прогоняться через главный фильтр организма.
— Речь идет не только о сигаретах, но и обо всей никотиносодержащей продукции: вейпах, электронных сигаретах, стиках, которые очень популярны последние несколько лет. Несмотря на то что у них ниже температура горения и нет дыма, они всё равно оказывают токсичное воздействие на печень. Тем более нам пока неизвестно, как через 10 или 15 лет отразится на здоровье курение «электронок», — говорит врач.
Как понять, что с печенью не всё в порядке
Выдавать проблемы с печенью иногда могут и некоторые внешние признаки:
- кожа приобрела желтоватый оттенок (он может варьироваться от бледно-желтого до ярко-оранжевого, что связано с нарушением метаболизма билирубина);
- белки глаз тоже могут стать желтыми, могут изменить оттенок и слизистые.
— Это самые главные индикаторы, на которые очень часто сам пациент не обращает внимания, даже когда смотрит на себя в зеркало. Чаще всего это замечают родственники человека или его окружение, — поясняет Максим Рыков.
Если вы увидели, что ваша кожа или белки глаз пожелтели, то это веский повод записаться на прием к терапевту или гепатологу.
Что касается болевого синдрома, то неприятные ощущения появляются довольно редко. Боль обычно тупая, но иногда носит и более острый характер, появляется в правом подреберье, может усиливаться ночью. Чаще всего усиление объясняется психологическим эффектом восприятия боли, поскольку ночью, когда человек не занят никакими делами, находится в тишине и покое, боль субъективно воспринимается как более сильная, хотя ее истинная интенсивность остается такой же.
Это миф
Существует такой миф, что голодание и прием подогретых минеральных вод помогают очистить печень. Это неправда. Чтобы печень действительно очистилась, человек должен голодать
Про информативные показатели в анализах
Марина Фурсова — медицинский директор лаборатории «НАКФФ».
Многие заболевания печени могут протекать бессимптомно, поэтому лабораторные показатели анализов необходимы и информативны в следующих случаях:
- вам нужно определить нарушения функции печени;
- требуется оценка тяжести повреждения печени;
- нужно мониторирование течения заболевания печени и понимание, как проходит лечение;
- необходимо уточнение диагноза.
— Некоторые биохимические анализы называются печеночными пробами. С их помощью можно измерить количество ферментов, попадающее в кровоток, или оценить функцию печени путем исследования гепатобилиарной экскреции. Другие тесты используются для оценки синтетизирующей функции печени, — рассказывает Марина Фурсова.
1. Главный маркер, который можно определить по анализу крови, — это уровень АЛТ (аланиновой аминотрансферазы) и АСТ (аспарагиновой аминотрансферазы). Именно они одни из первых реагируют на то, что печень подвергается каким-то изменениям или страдает от частого приема алкоголя. АСТ и АЛТ считаются двумя наиболее важными показателями повреждений печени, хотя АЛТ более специфичен, чем АСТ. Так, в некоторых случаях АСТ напрямую сопоставляется с АЛТ и вычисляется их соотношение, которое может прояснить, почему именно орган поврежден. Показатель АСТ в крови также часто сопоставляется с результатами других анализов, например, на щелочную фосфатазу (ЩФ), общий белок и билирубин для определения конкретной формы заболевания печени.
2. Биохимический анализ крови на билирубин. Билирубин — пигмент желчи, который продуцируется при разрушении белков гемоглобина, стареющих красных клеток крови. Его назначают при болезнях печени, нарушении оттока желчи и заболеваниях желчевыводящих путей, появлении желтушности глаз и кожи. Этот показатель дает врачу понимание о том, как у человека работает печень.
3. Щелочная фосфатаза. Повышенный уровень этого фермента гепатоцитов предполагает холестаз — состояние, при котором желчь не может течь из печени в двенадцатиперстную кишку. Активность щелочной фосфатазы иногда повышается и у здоровых людей, это не обязательно свидетельствует о какой-либо патологии. Чтобы верно интерпретировать изменение активности щелочной фосфатазы, нужна комплексная оценка результатов остальных анализов, а также других медицинских данных.
4. Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП). Это белок, который содержится в печени и поджелудочной железе. Его активность в крови повышается при различных патологиях печени, а также при злоупотреблении алкоголем. Он отражает состояние тканей печени и желчевыводящих путей.
5. Протромбиновое время (ПВ) и международное нормализованное отношение (МНО) — это значимые показатели способности печени синтезировать фибриноген и витамин К, от которых зависит свертываемость крови. При хронических заболеваниях печени повышение МНО или ПВ указывает на прогрессию печеночной недостаточности. Уровни МНО или ПВ не повышаются при умеренной гепатоцеллюлярной дисфункции и часто нормальны при циррозе.
6. Сывороточные белки. Большинство сывороточных белков синтезируются гепатоцитами (клетками печени) и помогают в диагностике специфических заболеваний. Также они обычно повышаются в ответ на повреждение (например, при воспалении) различных тканей, так что повышение может быть неспецифичным и не иметь отношения к заболеваниям печени.
— Для того чтобы диагностировать различные проблемы с печенью, часто бывает достаточно биохимического анализа крови. Повышение уровня АЛТ, АСТ и билирубина будет указывать на то, что пора записаться на консультацию к гепатологу, — говорит Максим Рыков.
Анализ крови из вены нужно сдавать натощак. За 12 часов до сдачи крови исключить физическое и эмоциональное перенапряжение, не курить в течение
Одним из самых точных диагностических методов для определения заболеваний печени также считается УЗИ — это достаточно простой и доступный способ. Надо понимать, что из всех инструментальных методов именно результаты ультразвукового исследования зависят от врача, поскольку важно даже то, какой именно датчик использует специалист, как он нанес гель и как расположил этот самый датчик на теле пациента.