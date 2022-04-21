По каким показателям анализа крови можно понять, что ваша печень на грани отказа

Максим Рыков — доктор медицинских наук, доцент, главный врач медицинской клиники «НАКФФ».

Почему печень не болит

— Это связано с тем, что в самой печени нет болевых рецепторов. Они расположены в капсуле печени, которой окружен орган. Когда капсула растягивается из-за увеличения в размерах самой печени, это уже приводит к болевым ощущениям, — поясняет врач.



Можно ощутить внезапную резкую боль в районе печени из-за травмы. Например, это может произойти от сильного удара в живот. Если в этом случае капсула разорвется, высока вероятность, что начнется внутреннее кровотечение.



Иногда боль также возникает на фоне физических нагрузок, например, во время бега. У людей, которые занимаются спортом нерегулярно, боль в правом подреберье вызвана интенсивным наполнением печени кровью — орган резко увеличивается в размерах, и происходит растяжение капсулы.



Про самые распространенные болезни

— Если говорить о рейтинге, то на первое место я бы поставил жировую дистрофию печени. При таком диагнозе ткань органа заменяется жировой тканью. Многие, наверное, слышали про блюдо фуа-гра — это гусиная или утиная печень с жировой дистрофией, или жировым гепатозом, который провоцируется у птицы специальной «диетой». К сожалению, многие люди настолько привыкли к нездоровому питанию, что аналогичное заболевание развивается и у них, — говорит Максим Рыков.

